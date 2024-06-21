Пожар на нефтебазе в Азове потушили
Пожар на нефтебазе в Ростовской области ликвидировали спустя трое суток – губернатор
12:21 21.06.2024 (обновлено: 12:24 21.06.2024)
© МЧС РоссииВ Азове спустя сутки потушили резервуары с топливом после атаки ВСУ
© МЧС России
СИМФЕРОПОЛЬ 21 июн – РИА Новости Крым. Спасатели ликвидировали пожар на нефтебазе в Азове, которая три дня назад была атакована украинским беспилотником. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Об атаке украинского беспилотника на нефтебазу в Азове стало известно утром 18 июня. В результате удара загорелись резервуары с нефтепродуктами. Спустя сутки МЧС России сообщило о локализации пожара на площади 3200 квадратных метров. 19 июня произошла разгерметизация второго резервуара.
"По состоянию на 12:00 пожар на нефтебазе в Азове ликвидирован", - сообщил он в Telegram.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в пятницу сообщил об атаке украинских дронов на Краснодар. По его словам, повреждены здание котельной и Ильский нефтеперерабатывающий завод. Пострадали шесть человек: четверо работников ранены при падении обломков беспилотника на территорию автовокзала и котельной, еще двое получили ранения при атаке на НПЗ.
Позже руководитель региона сообщил, что один из сотрудников атакованной котельной в Краснодаре погиб.
Над акваторией Азовского моря и в районе Сивашского залива в Херсонской области уничтожены семь ударных дронов ВСУ.
В пятницу утром Минобороны РФ сообщило о массированной атаке ВСУ на Крым и Краснодарский край. Так, в течение прошедшей ночи системы ПВО перехватили и уничтожили 70 БПЛА противника над территорией Крыма и акваторией Черного моря, а также 43 дрона – над Кубанью.