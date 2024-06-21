https://crimea.ria.ru/20240621/pozhar-na-neftebaze-v-azove-potushili-1138264702.html

Пожар на нефтебазе в Азове потушили

Пожар на нефтебазе в Азове потушили - РИА Новости Крым, 21.06.2024

Пожар на нефтебазе в Азове потушили

Спасатели ликвидировали пожар на нефтебазе в Азове, которая три дня назад была атакована украинским беспилотником. Об этом сообщил губернатор Ростовской области РИА Новости Крым, 21.06.2024

2024-06-21T12:21

2024-06-21T12:21

2024-06-21T12:24

ростовская область

василий голубев

пожар

нпз

происшествия

новости

нефтебаза

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ 21 июн – РИА Новости Крым. Спасатели ликвидировали пожар на нефтебазе в Азове, которая три дня назад была атакована украинским беспилотником. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.Об атаке украинского беспилотника на нефтебазу в Азове стало известно утром 18 июня. В результате удара загорелись резервуары с нефтепродуктами. Спустя сутки МЧС России сообщило о локализации пожара на площади 3200 квадратных метров. 19 июня произошла разгерметизация второго резервуара.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в пятницу сообщил об атаке украинских дронов на Краснодар. По его словам, повреждены здание котельной и Ильский нефтеперерабатывающий завод. Пострадали шесть человек: четверо работников ранены при падении обломков беспилотника на территорию автовокзала и котельной, еще двое получили ранения при атаке на НПЗ.Позже руководитель региона сообщил, что один из сотрудников атакованной котельной в Краснодаре погиб.Над акваторией Азовского моря и в районе Сивашского залива в Херсонской области уничтожены семь ударных дронов ВСУ.В пятницу утром Минобороны РФ сообщило о массированной атаке ВСУ на Крым и Краснодарский край. Так, в течение прошедшей ночи системы ПВО перехватили и уничтожили 70 БПЛА противника над территорией Крыма и акваторией Черного моря, а также 43 дрона – над Кубанью.

https://crimea.ria.ru/20240620/na-neftebaze-v-tambovskoy-oblasti-gorit-rezervuar-s-toplivom-1138231598.html

ростовская область

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ростовская область, василий голубев, пожар, нпз, происшествия, новости, нефтебаза, беспилотник (бпла, дрон)