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Пожар на нефтебазе в Азове потушили - РИА Новости Крым, 21.06.2024
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Пожар на нефтебазе в Азове потушили
Пожар на нефтебазе в Азове потушили - РИА Новости Крым, 21.06.2024
Пожар на нефтебазе в Азове потушили
Спасатели ликвидировали пожар на нефтебазе в Азове, которая три дня назад была атакована украинским беспилотником. Об этом сообщил губернатор Ростовской области РИА Новости Крым, 21.06.2024
2024-06-21T12:21
2024-06-21T12:24
ростовская область
василий голубев
пожар
нпз
происшествия
новости
нефтебаза
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ 21 июн – РИА Новости Крым. Спасатели ликвидировали пожар на нефтебазе в Азове, которая три дня назад была атакована украинским беспилотником. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.Об атаке украинского беспилотника на нефтебазу в Азове стало известно утром 18 июня. В результате удара загорелись резервуары с нефтепродуктами. Спустя сутки МЧС России сообщило о локализации пожара на площади 3200 квадратных метров. 19 июня произошла разгерметизация второго резервуара.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в пятницу сообщил об атаке украинских дронов на Краснодар. По его словам, повреждены здание котельной и Ильский нефтеперерабатывающий завод. Пострадали шесть человек: четверо работников ранены при падении обломков беспилотника на территорию автовокзала и котельной, еще двое получили ранения при атаке на НПЗ.Позже руководитель региона сообщил, что один из сотрудников атакованной котельной в Краснодаре погиб.Над акваторией Азовского моря и в районе Сивашского залива в Херсонской области уничтожены семь ударных дронов ВСУ.В пятницу утром Минобороны РФ сообщило о массированной атаке ВСУ на Крым и Краснодарский край. Так, в течение прошедшей ночи системы ПВО перехватили и уничтожили 70 БПЛА противника над территорией Крыма и акваторией Черного моря, а также 43 дрона – над Кубанью.
https://crimea.ria.ru/20240620/na-neftebaze-v-tambovskoy-oblasti-gorit-rezervuar-s-toplivom-1138231598.html
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ростовская область, василий голубев, пожар, нпз, происшествия, новости, нефтебаза, беспилотник (бпла, дрон)
Пожар на нефтебазе в Азове потушили

Пожар на нефтебазе в Ростовской области ликвидировали спустя трое суток – губернатор

12:21 21.06.2024 (обновлено: 12:24 21.06.2024)
 
© МЧС РоссииВ Азове спустя сутки потушили резервуары с топливом после атаки ВСУ
В Азове спустя сутки потушили резервуары с топливом после атаки ВСУ
© МЧС России
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ 21 июн – РИА Новости Крым. Спасатели ликвидировали пожар на нефтебазе в Азове, которая три дня назад была атакована украинским беспилотником. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Об атаке украинского беспилотника на нефтебазу в Азове стало известно утром 18 июня. В результате удара загорелись резервуары с нефтепродуктами. Спустя сутки МЧС России сообщило о локализации пожара на площади 3200 квадратных метров. 19 июня произошла разгерметизация второго резервуара.
"По состоянию на 12:00 пожар на нефтебазе в Азове ликвидирован", - сообщил он в Telegram.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в пятницу сообщил об атаке украинских дронов на Краснодар. По его словам, повреждены здание котельной и Ильский нефтеперерабатывающий завод. Пострадали шесть человек: четверо работников ранены при падении обломков беспилотника на территорию автовокзала и котельной, еще двое получили ранения при атаке на НПЗ.
Позже руководитель региона сообщил, что один из сотрудников атакованной котельной в Краснодаре погиб.
Над акваторией Азовского моря и в районе Сивашского залива в Херсонской области уничтожены семь ударных дронов ВСУ.
В пятницу утром Минобороны РФ сообщило о массированной атаке ВСУ на Крым и Краснодарский край. Так, в течение прошедшей ночи системы ПВО перехватили и уничтожили 70 БПЛА противника над территорией Крыма и акваторией Черного моря, а также 43 дрона – над Кубанью.
МЧС - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Вчера, 08:14
На нефтебазе в Тамбовской области горит резервуар с топливом
 
Ростовская областьВасилий ГолубевПожарНПЗПроисшествияНовостиНефтебазаБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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