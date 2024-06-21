https://crimea.ria.ru/20240621/nad-krymom-i-chernym-morem-za-noch-perekhvatili-70-bespilotnikov-vsu-1138259954.html
Над Крымом и Черным морем за ночь уничтожили 70 беспилотников ВСУ
Над Крымом и Черным морем за ночь уничтожили 70 беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 21.06.2024
Над Крымом и Черным морем за ночь уничтожили 70 беспилотников ВСУ
Силы ПВО в ночь на пятницу отразили массированную атаку ВСУ на Крым. Над Крымом и в Черном море были перехвачены и уничтожены 70 дронов. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 21.06.2024
2024-06-21T07:33
2024-06-21T07:33
2024-06-21T07:41
министерство обороны рф
крым
беспилотник (бпла, дрон)
пво
черное море
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Силы ПВО в ночь на пятницу отразили массированную атаку ВСУ на Крым. Над Крымом и в Черном море были перехвачены и уничтожены 70 дронов. Об этом сообщает Минобороны.Кроме того, по данным ведомства, 43 вражеских дрона перехвачены над территорией Краснодарского края и один БПЛА – над Волгоградской областью.Утром губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал об отражении атаки украинских дронов на город. Предварительно над регионом сбили 4 беспилотника, пострадавших и разрушений не зафиксировано.Также в пятницу украинские боевики атаковали Краснодар. По словам губернатора края Вениамина Кондратьева, повреждены здание котельной у автовокзала "Южный" и Ильский нефтеперерабатывающий завод. Пострадали сотрудники предприятий: четверо работников ранены при падении обломков беспилотника на территорию автовокзала и котельной, еще двое получили ранения при атаке на НПЗ.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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министерство обороны рф, крым, беспилотник (бпла, дрон), пво, черное море, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым
Над Крымом и Черным морем за ночь уничтожили 70 беспилотников ВСУ
Российская ПВО уничтожила над Крымом и Черным морем 70 беспилотников и 6 морских дронов
07:33 21.06.2024 (обновлено: 07:41 21.06.2024)