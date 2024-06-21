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Над Крымом и Черным морем за ночь уничтожили 70 беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 21.06.2024
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Над Крымом и Черным морем за ночь уничтожили 70 беспилотников ВСУ
Над Крымом и Черным морем за ночь уничтожили 70 беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 21.06.2024
Над Крымом и Черным морем за ночь уничтожили 70 беспилотников ВСУ
Силы ПВО в ночь на пятницу отразили массированную атаку ВСУ на Крым. Над Крымом и в Черном море были перехвачены и уничтожены 70 дронов. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 21.06.2024
2024-06-21T07:33
2024-06-21T07:41
министерство обороны рф
крым
беспилотник (бпла, дрон)
пво
черное море
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Силы ПВО в ночь на пятницу отразили массированную атаку ВСУ на Крым. Над Крымом и в Черном море были перехвачены и уничтожены 70 дронов. Об этом сообщает Минобороны.Кроме того, по данным ведомства, 43 вражеских дрона перехвачены над территорией Краснодарского края и один БПЛА – над Волгоградской областью.Утром губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал об отражении атаки украинских дронов на город. Предварительно над регионом сбили 4 беспилотника, пострадавших и разрушений не зафиксировано.Также в пятницу украинские боевики атаковали Краснодар. По словам губернатора края Вениамина Кондратьева, повреждены здание котельной у автовокзала "Южный" и Ильский нефтеперерабатывающий завод. Пострадали сотрудники предприятий: четверо работников ранены при падении обломков беспилотника на территорию автовокзала и котельной, еще двое получили ранения при атаке на НПЗ.
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Новости
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, крым, беспилотник (бпла, дрон), пво, черное море, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым
Над Крымом и Черным морем за ночь уничтожили 70 беспилотников ВСУ

Российская ПВО уничтожила над Крымом и Черным морем 70 беспилотников и 6 морских дронов

07:33 21.06.2024 (обновлено: 07:41 21.06.2024)
 
© РИА Новости КрымБеспилотник
Беспилотник - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Силы ПВО в ночь на пятницу отразили массированную атаку ВСУ на Крым. Над Крымом и в Черном море были перехвачены и уничтожены 70 дронов. Об этом сообщает Минобороны.
"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 70 БПЛА над территорией Республики Крым и над акваторией Черного моря. В северо-западной части Черного моря силами морской авиации ЧФ РФ уничтожены шесть безэкипажных катеров ВМС Украины", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным ведомства, 43 вражеских дрона перехвачены над территорией Краснодарского края и один БПЛА – над Волгоградской областью.
Утром губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал об отражении атаки украинских дронов на город. Предварительно над регионом сбили 4 беспилотника, пострадавших и разрушений не зафиксировано.
Также в пятницу украинские боевики атаковали Краснодар. По словам губернатора края Вениамина Кондратьева, повреждены здание котельной у автовокзала "Южный" и Ильский нефтеперерабатывающий завод. Пострадали сотрудники предприятий: четверо работников ранены при падении обломков беспилотника на территорию автовокзала и котельной, еще двое получили ранения при атаке на НПЗ.
 
Министерство обороны РФКрымБеспилотник (БПЛА, дрон)ПВОЧерное мореБезопасность Республики Крым и СевастополяАтаки ВСУ на Крым
 
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Заголовок открываемого материала
07:38Где в Севастополе в пятницу не будет света: график отключений
07:33Над Крымом и Черным морем за ночь уничтожили 70 беспилотников ВСУ
07:14У Крымского моста выросла очередь
06:57Военные в Севастополе отражают атаку украинских беспилотников
06:45Как стартовал курортный сезон в Крыму – оценка эксперта
06:02Мастера сырных дел: на Херсонщине создают деликатесы из козьего молока
06:00Шесть человек ранены при атаке ВСУ на Краснодар
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23:29Главные новости Крыма: 20 июня
22:45Главное за день: 20 июня
22:18Новые программы обучения в сфере гостеприимства запустят в Крыму
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