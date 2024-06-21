https://crimea.ria.ru/20240621/nad-krymom-i-chernym-morem-za-noch-perekhvatili-70-bespilotnikov-vsu-1138259954.html

Над Крымом и Черным морем за ночь уничтожили 70 беспилотников ВСУ

Над Крымом и Черным морем за ночь уничтожили 70 беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 21.06.2024

Над Крымом и Черным морем за ночь уничтожили 70 беспилотников ВСУ

Силы ПВО в ночь на пятницу отразили массированную атаку ВСУ на Крым. Над Крымом и в Черном море были перехвачены и уничтожены 70 дронов. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 21.06.2024

2024-06-21T07:33

2024-06-21T07:33

2024-06-21T07:41

министерство обороны рф

крым

беспилотник (бпла, дрон)

пво

черное море

безопасность республики крым и севастополя

атаки всу на крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Силы ПВО в ночь на пятницу отразили массированную атаку ВСУ на Крым. Над Крымом и в Черном море были перехвачены и уничтожены 70 дронов. Об этом сообщает Минобороны.Кроме того, по данным ведомства, 43 вражеских дрона перехвачены над территорией Краснодарского края и один БПЛА – над Волгоградской областью.Утром губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал об отражении атаки украинских дронов на город. Предварительно над регионом сбили 4 беспилотника, пострадавших и разрушений не зафиксировано.Также в пятницу украинские боевики атаковали Краснодар. По словам губернатора края Вениамина Кондратьева, повреждены здание котельной у автовокзала "Южный" и Ильский нефтеперерабатывающий завод. Пострадали сотрудники предприятий: четверо работников ранены при падении обломков беспилотника на территорию автовокзала и котельной, еще двое получили ранения при атаке на НПЗ.

крым

черное море

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, крым, беспилотник (бпла, дрон), пво, черное море, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым