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Шесть человек ранены при атаке ВСУ на Краснодар
Шесть человек ранены при атаке ВСУ на Краснодар - РИА Новости Крым, 21.06.2024
Шесть человек ранены при атаке ВСУ на Краснодар
Украинские боевики утром в пятницу атаковали Краснодар. Повреждены здание котельной и Ильский нефтеперерабатывающий завод. Пострадали сотрудники предприятий,... РИА Новости Крым, 21.06.2024
2024-06-21T06:00
2024-06-21T06:00
2024-06-21T06:35
краснодар
кубань
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
краснодарский край
вениамин кондратьев
новости
ильский нпз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Украинские боевики утром в пятницу атаковали Краснодар. Повреждены здание котельной и Ильский нефтеперерабатывающий завод. Пострадали сотрудники предприятий, сообщает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.По данным оперштаба Краснодарского края, пострадали шесть человек. Четверо сотрудников ранены при падении обломков беспилотника на территорию автовокзала и котельной, еще двое получили ранения при атаке на НПЗ."На территории Ильского НПЗ повреждены хозяйственные сооружения. Пожар на площади 50 квадратных метров уже ликвидировали. По предварительным данным, пострадали два человека". - сказано в сообщении.Глава края поручил властям держать ситуацию на постоянном контроле и оказать максимальную поддержку семьям пострадавших.Накануне губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что в Славянске-на-Кубани в результате атаки ВСУ полностью разрушен жилой дом и погибла жительница. Всего над пятью регионами России за ночь силы ПВО уничтожили и подавили 15 беспилотников. В результате массированной атаки в Республике Адыгея загорелась нефтебаза в поселке Энем. На территории Платоновской нефтебазы в Тамбовской области горел резервуар с топливом.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали Славянск-на-Кубани – погибла женщинаНа нефтебазе в Тамбовской области горит резервуар с топливомПожар на нефтебазе в Адыгее после массированной атаки ВСУ: что известно
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РИА Новости Крым
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краснодар, кубань, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, краснодарский край, вениамин кондратьев, новости, ильский нпз
Шесть человек ранены при атаке ВСУ на Краснодар
Шесть человек ранены при атаке ВСУ на котельную и нефтебазу в Краснодаре– губернатор
06:00 21.06.2024 (обновлено: 06:35 21.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Украинские боевики утром в пятницу атаковали Краснодар. Повреждены здание котельной и Ильский нефтеперерабатывающий завод. Пострадали сотрудники предприятий, сообщает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Этой ночью массированной атаке преступного киевского режима подверглись объекты гражданской инфраструктуры нашего региона. В Краснодаре повреждено здание котельной рядом с автовокзалом "Южный". В Северском районе на территории нефтеперерабатывающего завода повреждены административные здания", - написал он в Telegram.
По данным оперштаба Краснодарского края, пострадали шесть человек. Четверо сотрудников ранены при падении обломков беспилотника на территорию автовокзала и котельной, еще двое получили ранения при атаке на НПЗ.
"На территории Ильского НПЗ повреждены хозяйственные сооружения. Пожар на площади 50 квадратных метров уже ликвидировали. По предварительным данным, пострадали два человека". - сказано в сообщении.
Глава края поручил властям держать ситуацию на постоянном контроле и оказать максимальную поддержку семьям пострадавших.
Накануне губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что в Славянске-на-Кубани в результате атаки ВСУ
полностью разрушен жилой дом и погибла жительница. Всего над пятью регионами России за ночь силы ПВО уничтожили и подавили 15 беспилотников
. В результате массированной атаки в Республике Адыгея загорелась нефтебаза
в поселке Энем. На территории Платоновской нефтебазы в Тамбовской области горел резервуар с топливом
.
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