https://crimea.ria.ru/20240621/massirovannaya-ataka-na-krasnodar-i-neftebazu-v-severskom--est-ranenye-1138259192.html

Шесть человек ранены при атаке ВСУ на Краснодар

Шесть человек ранены при атаке ВСУ на Краснодар - РИА Новости Крым, 21.06.2024

Шесть человек ранены при атаке ВСУ на Краснодар

Украинские боевики утром в пятницу атаковали Краснодар. Повреждены здание котельной и Ильский нефтеперерабатывающий завод. Пострадали сотрудники предприятий,... РИА Новости Крым, 21.06.2024

2024-06-21T06:00

2024-06-21T06:00

2024-06-21T06:35

краснодар

кубань

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

краснодарский край

вениамин кондратьев

новости

ильский нпз

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Украинские боевики утром в пятницу атаковали Краснодар. Повреждены здание котельной и Ильский нефтеперерабатывающий завод. Пострадали сотрудники предприятий, сообщает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.По данным оперштаба Краснодарского края, пострадали шесть человек. Четверо сотрудников ранены при падении обломков беспилотника на территорию автовокзала и котельной, еще двое получили ранения при атаке на НПЗ."На территории Ильского НПЗ повреждены хозяйственные сооружения. Пожар на площади 50 квадратных метров уже ликвидировали. По предварительным данным, пострадали два человека". - сказано в сообщении.Глава края поручил властям держать ситуацию на постоянном контроле и оказать максимальную поддержку семьям пострадавших.Накануне губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что в Славянске-на-Кубани в результате атаки ВСУ полностью разрушен жилой дом и погибла жительница. Всего над пятью регионами России за ночь силы ПВО уничтожили и подавили 15 беспилотников. В результате массированной атаки в Республике Адыгея загорелась нефтебаза в поселке Энем. На территории Платоновской нефтебазы в Тамбовской области горел резервуар с топливом.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали Славянск-на-Кубани – погибла женщинаНа нефтебазе в Тамбовской области горит резервуар с топливомПожар на нефтебазе в Адыгее после массированной атаки ВСУ: что известно

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кубань

краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодар, кубань, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, краснодарский край, вениамин кондратьев, новости, ильский нпз