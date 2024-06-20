https://crimea.ria.ru/20240620/na-neftebaze-v-tambovskoy-oblasti-gorit-rezervuar-s-toplivom-1138231598.html

На нефтебазе в Тамбовской области горит резервуар с топливом

На нефтебазе в Тамбовской области горит резервуар с топливом - РИА Новости Крым, 20.06.2024

На нефтебазе в Тамбовской области горит резервуар с топливом

На территории Платоновской нефтебазы в Тамбовской области горит резервуар с топливом. Об этом сообщил глава региона Максим Егоров. РИА Новости Крым, 20.06.2024

2024-06-20T08:14

2024-06-20T08:14

2024-06-20T08:23

тамбовская область

происшествия

нпз

пожар

беспилотник (бпла, дрон)

новости

максим егоров

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СИМЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. На территории Платоновской нефтебазы в Тамбовской области горит резервуар с топливом. Об этом сообщил глава региона Максим Егоров.Сейчас к ликвидации последствий привлечены силы территориальной подсистемы РСЧС, в том числе пожарно-спасательные подразделения от МЧС России.Кроме того, обломки беспилотника обнаружили в Первомайском муниципальном округе. По словам Егорова, дрон разорвался в воздухе."Пострадавших нет. В регионе предприняты все меры для обеспечения безопасности", - добавил глава Тамбовской области.В Минобороны ранее сообщили, что над пятью регионами России за ночь силы ПВО уничтожили и подавили 15 беспилотников. В результате массированной атаки в Республике Адыгея загорелась нефтебаза в поселке Энем. Огонь удалось потушить на площади 400 "квадратов".Это уже не первая атака на нефтебазы России со стороны украинских боевиков. 18 мая украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Азове. В результате удара загорелись резервуары с нефтепродуктами на площади пять тысяч кубических метров. Спустя сутки пожар удалось локализовать на площади 3200 квадратных метров. Однако к вечеру 19 июня произошла разгерметизация второго резервуара.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на нефтебазе в Адыгее после массированной атаки ВСУ: что известноВСУ атаковали Славянск-на-Кубани – погибла женщинаНа горящей нефтебазе в Азове произошла разгерметизация второго резервуара

тамбовская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тамбовская область, происшествия, нпз, пожар, беспилотник (бпла, дрон), новости, максим егоров