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На нефтебазе в Тамбовской области горит резервуар с топливом
На нефтебазе в Тамбовской области горит резервуар с топливом - РИА Новости Крым, 20.06.2024
На нефтебазе в Тамбовской области горит резервуар с топливом
На территории Платоновской нефтебазы в Тамбовской области горит резервуар с топливом. Об этом сообщил глава региона Максим Егоров. РИА Новости Крым, 20.06.2024
2024-06-20T08:14
2024-06-20T08:14
2024-06-20T08:23
тамбовская область
происшествия
нпз
пожар
беспилотник (бпла, дрон)
новости
максим егоров
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СИМЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. На территории Платоновской нефтебазы в Тамбовской области горит резервуар с топливом. Об этом сообщил глава региона Максим Егоров.Сейчас к ликвидации последствий привлечены силы территориальной подсистемы РСЧС, в том числе пожарно-спасательные подразделения от МЧС России.Кроме того, обломки беспилотника обнаружили в Первомайском муниципальном округе. По словам Егорова, дрон разорвался в воздухе."Пострадавших нет. В регионе предприняты все меры для обеспечения безопасности", - добавил глава Тамбовской области.В Минобороны ранее сообщили, что над пятью регионами России за ночь силы ПВО уничтожили и подавили 15 беспилотников. В результате массированной атаки в Республике Адыгея загорелась нефтебаза в поселке Энем. Огонь удалось потушить на площади 400 "квадратов".Это уже не первая атака на нефтебазы России со стороны украинских боевиков. 18 мая украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Азове. В результате удара загорелись резервуары с нефтепродуктами на площади пять тысяч кубических метров. Спустя сутки пожар удалось локализовать на площади 3200 квадратных метров. Однако к вечеру 19 июня произошла разгерметизация второго резервуара.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на нефтебазе в Адыгее после массированной атаки ВСУ: что известноВСУ атаковали Славянск-на-Кубани – погибла женщинаНа горящей нефтебазе в Азове произошла разгерметизация второго резервуара
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РИА Новости Крым
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тамбовская область, происшествия, нпз, пожар, беспилотник (бпла, дрон), новости, максим егоров
На нефтебазе в Тамбовской области горит резервуар с топливом
В Тамбовской области произошел хлопок и пожар на Платоновской нефтебазе
08:14 20.06.2024 (обновлено: 08:23 20.06.2024)