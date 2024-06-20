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ВСУ атаковали Славянск-на-Кубани – погибла женщина - РИА Новости Крым, 20.06.2024
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ВСУ атаковали Славянск-на-Кубани – погибла женщина
ВСУ атаковали Славянск-на-Кубани – погибла женщина - РИА Новости Крым, 20.06.2024
ВСУ атаковали Славянск-на-Кубани – погибла женщина
Ночью украинские боевики атаковали Краснодарский край. Удар пришелся по Славянску-на-Кубани – там есть погибшая, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. РИА Новости Крым, 20.06.2024
2024-06-20T06:18
2024-06-20T06:29
славянск
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происшествия
краснодарский край
вениамин кондратьев
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СИМЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Ночью украинские боевики атаковали Краснодарский край. Удар пришелся по Славянску-на-Кубани – там есть погибшая, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.Он отметил, что семье погибшей будет оказана вся необходимая помощь.ВСУ регулярно совершают попытки атаковать российские регионы при помощи беспилотников. Под ударом оказываются приграничные регионы, а также Кубань, Ростовская область, Крым и Севастополь.18 мая украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Азове. В результате удара загорелись резервуары с нефтепродуктами на площади пять тысяч кубических метров. Спустя сутки пожар удалось локализовать на площади 3200 квадратных метров. Однако к вечеру 19 июня произошла разгерметизация второго резервуара.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Киев признал Крымский мост невоенным объектомНад Краснодарским краем сбит беспилотникЗачем Киев признал Крымский мост невоенным объектом
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славянск, кубань, происшествия, краснодарский край, вениамин кондратьев, обстрелы всу, общество, новости, безопасность
ВСУ атаковали Славянск-на-Кубани – погибла женщина

В Славянске-на-Кубани при атаке ВСУ полностью разрушен дом и погибла женщина - губернатор

06:18 20.06.2024 (обновлено: 06:29 20.06.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУчения МЧС. Тренировка тушения пожаров в музыкальном училище им. Чайковского в Симферополе
Учения МЧС. Тренировка тушения пожаров в музыкальном училище им. Чайковского в Симферополе - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Ночью украинские боевики атаковали Краснодарский край. Удар пришелся по Славянску-на-Кубани – там есть погибшая, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
"Сегодня ночью преступной атаке киевского режима подвергся Славянск-на-Кубани. Полностью разрушено частное домовладение. К сожалению, погибла жительница района", - написал он в Telegram.
Он отметил, что семье погибшей будет оказана вся необходимая помощь.
ВСУ регулярно совершают попытки атаковать российские регионы при помощи беспилотников. Под ударом оказываются приграничные регионы, а также Кубань, Ростовская область, Крым и Севастополь.
18 мая украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Азове. В результате удара загорелись резервуары с нефтепродуктами на площади пять тысяч кубических метров. Спустя сутки пожар удалось локализовать на площади 3200 квадратных метров. Однако к вечеру 19 июня произошла разгерметизация второго резервуара.
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СлавянскКубаньПроисшествияКраснодарский крайВениамин КондратьевОбстрелы ВСУОбществоНовостиБезопасность
 
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