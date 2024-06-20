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ВСУ атаковали Славянск-на-Кубани – погибла женщина

ВСУ атаковали Славянск-на-Кубани – погибла женщина - РИА Новости Крым, 20.06.2024

ВСУ атаковали Славянск-на-Кубани – погибла женщина

Ночью украинские боевики атаковали Краснодарский край. Удар пришелся по Славянску-на-Кубани – там есть погибшая, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. РИА Новости Крым, 20.06.2024

2024-06-20T06:18

2024-06-20T06:18

2024-06-20T06:29

славянск

кубань

происшествия

краснодарский край

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обстрелы всу

общество

новости

безопасность

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СИМЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Ночью украинские боевики атаковали Краснодарский край. Удар пришелся по Славянску-на-Кубани – там есть погибшая, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.Он отметил, что семье погибшей будет оказана вся необходимая помощь.ВСУ регулярно совершают попытки атаковать российские регионы при помощи беспилотников. Под ударом оказываются приграничные регионы, а также Кубань, Ростовская область, Крым и Севастополь.18 мая украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Азове. В результате удара загорелись резервуары с нефтепродуктами на площади пять тысяч кубических метров. Спустя сутки пожар удалось локализовать на площади 3200 квадратных метров. Однако к вечеру 19 июня произошла разгерметизация второго резервуара.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Киев признал Крымский мост невоенным объектомНад Краснодарским краем сбит беспилотникЗачем Киев признал Крымский мост невоенным объектом

славянск

кубань

краснодарский край

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2024

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славянск, кубань, происшествия, краснодарский край, вениамин кондратьев, обстрелы всу, общество, новости, безопасность