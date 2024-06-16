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Над Краснодарским краем сбит беспилотник

Над Краснодарским краем сбит беспилотник - РИА Новости Крым, 16.06.2024

Над Краснодарским краем сбит беспилотник

Российские системы ПВО вечером в воскресенье сбили вражеский беспилотник над Краснодарским краем. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 16.06.2024

2024-06-16T22:56

2024-06-16T22:56

2024-06-16T23:18

министерство обороны рф

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беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Российские системы ПВО вечером в воскресенье сбили вражеский беспилотник над Краснодарским краем. Об этом сообщает Минобороны.Отмечается, что атака была пресечена около 22.00.В течение минувшей ночи была пресечена попытка киевского режима атаковать Ростовскую область тремя дронами. На прошлой неделе над территорией Ростовской области были перехвачены и уничтожены 70 дронов ВСУ.7 июня украинские дроны также атаковали нефтебазу в Воронежской области. В результате падения обломков БПЛА незначительно поврежден неиспользуемый резервуар.

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краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), краснодар, краснодарский край, новости, безопасность республики крым и севастополя, безопасность