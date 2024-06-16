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Над Краснодарским краем сбит беспилотник
Над Краснодарским краем сбит беспилотник - РИА Новости Крым, 16.06.2024
Над Краснодарским краем сбит беспилотник
Российские системы ПВО вечером в воскресенье сбили вражеский беспилотник над Краснодарским краем. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 16.06.2024
2024-06-16T22:56
2024-06-16T22:56
2024-06-16T23:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Российские системы ПВО вечером в воскресенье сбили вражеский беспилотник над Краснодарским краем. Об этом сообщает Минобороны.Отмечается, что атака была пресечена около 22.00.В течение минувшей ночи была пресечена попытка киевского режима атаковать Ростовскую область тремя дронами. На прошлой неделе над территорией Ростовской области были перехвачены и уничтожены 70 дронов ВСУ.7 июня украинские дроны также атаковали нефтебазу в Воронежской области. В результате падения обломков БПЛА незначительно поврежден неиспользуемый резервуар.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), краснодар, краснодарский край, новости, безопасность республики крым и севастополя, безопасность
Над Краснодарским краем сбит беспилотник
Силы ПВО сбили беспилотник над Краснодарским краем - Минобороны
22:56 16.06.2024 (обновлено: 23:18 16.06.2024)