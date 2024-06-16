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Над Краснодарским краем сбит беспилотник - РИА Новости Крым, 16.06.2024
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Над Краснодарским краем сбит беспилотник
Над Краснодарским краем сбит беспилотник - РИА Новости Крым, 16.06.2024
Над Краснодарским краем сбит беспилотник
Российские системы ПВО вечером в воскресенье сбили вражеский беспилотник над Краснодарским краем. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 16.06.2024
2024-06-16T22:56
2024-06-16T23:18
министерство обороны рф
пво
беспилотник (бпла, дрон)
краснодар
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безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Российские системы ПВО вечером в воскресенье сбили вражеский беспилотник над Краснодарским краем. Об этом сообщает Минобороны.Отмечается, что атака была пресечена около 22.00.В течение минувшей ночи была пресечена попытка киевского режима атаковать Ростовскую область тремя дронами. На прошлой неделе над территорией Ростовской области были перехвачены и уничтожены 70 дронов ВСУ.7 июня украинские дроны также атаковали нефтебазу в Воронежской области. В результате падения обломков БПЛА незначительно поврежден неиспользуемый резервуар.
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министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), краснодар, краснодарский край, новости, безопасность республики крым и севастополя, безопасность
Над Краснодарским краем сбит беспилотник

Силы ПВО сбили беспилотник над Краснодарским краем - Минобороны

22:56 16.06.2024 (обновлено: 23:18 16.06.2024)
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВойска ПВО
Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Российские системы ПВО вечером в воскресенье сбили вражеский беспилотник над Краснодарским краем. Об этом сообщает Минобороны.
Отмечается, что атака была пресечена около 22.00.
"Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Краснодарского края", - сказано в сообщении.
В течение минувшей ночи была пресечена попытка киевского режима атаковать Ростовскую область тремя дронами. На прошлой неделе над территорией Ростовской области были перехвачены и уничтожены 70 дронов ВСУ.
7 июня украинские дроны также атаковали нефтебазу в Воронежской области. В результате падения обломков БПЛА незначительно поврежден неиспользуемый резервуар.
 
Министерство обороны РФПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)КраснодарКраснодарский крайНовостиБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасность
 
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