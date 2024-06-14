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Беспилотники атаковали нефтебазу в Воронежской области - РИА Новости Крым, 14.06.2024
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Беспилотники атаковали нефтебазу в Воронежской области
Беспилотники атаковали нефтебазу в Воронежской области - РИА Новости Крым, 14.06.2024
Беспилотники атаковали нефтебазу в Воронежской области
Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Воронежской области, незначительно повреждены резервуары с топливом. Об этом сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости Крым, 14.06.2024
2024-06-14T05:51
2024-06-14T07:06
александр гусев
воронежская область
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Воронежской области, незначительно повреждены резервуары с топливом. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.Инцидент произошел в Лискинском районе. По словам Гусева, беспилотники атаковали со сверхмалой высоты. На месте работают оперативные службы, продолжается ликвидация последствий. Глава региона также уточнил, что данных о новых угрозах атаки БПЛА в регионе не поступало.Позже Гусев уточнил, что всего было сбито шесть беспилотников самолетного типа. В результате падения обломков БПЛА незначительно поврежден неиспользуемый резервуар нефтебазы. "Возгорания не произошло, пострадавших и иных разрушений объектов инфраструктуры нет", - добавил губернатор.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Воронежем сбит беспилотникБеспилотник ВСУ сбит над Республикой Северная Осетия – АланияНад Ростовской областью сбили три ракеты
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РИА Новости Крым
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александр гусев, воронежская область, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости
Беспилотники атаковали нефтебазу в Воронежской области

Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Воронежской области

05:51 14.06.2024 (обновлено: 07:06 14.06.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Воронежской области, незначительно повреждены резервуары с топливом. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Инцидент произошел в Лискинском районе. По словам Гусева, беспилотники атаковали со сверхмалой высоты.
"По предварительной информации, несколько БПЛА незначительно повредили резервуары с топливом. Возгорания не допущено. Пострадавших нет", - написал он в своем ТГ-канале.
На месте работают оперативные службы, продолжается ликвидация последствий.
Глава региона также уточнил, что данных о новых угрозах атаки БПЛА в регионе не поступало.
Позже Гусев уточнил, что всего было сбито шесть беспилотников самолетного типа. В результате падения обломков БПЛА незначительно поврежден неиспользуемый резервуар нефтебазы.
"Возгорания не произошло, пострадавших и иных разрушений объектов инфраструктуры нет", - добавил губернатор.
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