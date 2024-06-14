https://crimea.ria.ru/20240614/bespilotniki-atakovali-neftebazu-v-voronezhskoy-oblasti-1138100583.html

Беспилотники атаковали нефтебазу в Воронежской области

Беспилотники атаковали нефтебазу в Воронежской области - РИА Новости Крым, 14.06.2024

Беспилотники атаковали нефтебазу в Воронежской области

Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Воронежской области, незначительно повреждены резервуары с топливом. Об этом сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости Крым, 14.06.2024

2024-06-14T05:51

2024-06-14T05:51

2024-06-14T07:06

александр гусев

воронежская область

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Воронежской области, незначительно повреждены резервуары с топливом. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.Инцидент произошел в Лискинском районе. По словам Гусева, беспилотники атаковали со сверхмалой высоты. На месте работают оперативные службы, продолжается ликвидация последствий. Глава региона также уточнил, что данных о новых угрозах атаки БПЛА в регионе не поступало.Позже Гусев уточнил, что всего было сбито шесть беспилотников самолетного типа. В результате падения обломков БПЛА незначительно поврежден неиспользуемый резервуар нефтебазы. "Возгорания не произошло, пострадавших и иных разрушений объектов инфраструктуры нет", - добавил губернатор.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Воронежем сбит беспилотникБеспилотник ВСУ сбит над Республикой Северная Осетия – АланияНад Ростовской областью сбили три ракеты

воронежская область

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2024

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александр гусев, воронежская область, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости