https://crimea.ria.ru/20240607/nad-rostovskoy-oblastyu-sbili-tri-rakety-1137931466.html

Над Ростовской областью сбили три ракеты

Над Ростовской областью сбили три ракеты - РИА Новости Крым, 07.06.2024

Над Ростовской областью сбили три ракеты

Три украинские ракеты уничтожены на подлете к Ростовской области в пятницу. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев. РИА Новости Крым, 07.06.2024

2024-06-07T11:51

2024-06-07T11:51

2024-06-07T11:51

ростовская область

обстрелы всу

происшествия

безопасность

пво

василий голубев

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ИЮН - РИА Новости Крым. Три украинские ракеты уничтожены на подлете к Ростовской области в пятницу. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.Последствия на земле уточняются, добавил он.Ранее в Минобороны РФ сообщили о попытке киевского режима совершить террористическую атаку c применением управляемой ракеты "Нептун-МД" по объектам на территории Белгородской области.В ночь на пятницу над Югом России были уничтожены 28 украинских беспилотников.Утром в Белгородской области один человек погиб и двое пострадали в результате атаки на гражданский автомобиль.В ночь на четверг в Ростовской области дважды был атакован ВСУ Новошахтинский завод нефтепродуктов. Возник пожар, к тушению привлекались около 120 человек и 15 единиц техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом и Азовским морем сбиты 19 беспилотников ВСУОтвет России на поставку дальнобойного оружия Киеву будет - КремльПВО сбили полсотни беспилотников ВСУ и семь HIMARS

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, обстрелы всу, происшествия, безопасность, пво, василий голубев, новости