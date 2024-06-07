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Над Ростовской областью сбили три ракеты
Над Ростовской областью сбили три ракеты - РИА Новости Крым, 07.06.2024
Над Ростовской областью сбили три ракеты
Три украинские ракеты уничтожены на подлете к Ростовской области в пятницу. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев. РИА Новости Крым, 07.06.2024
2024-06-07T11:51
2024-06-07T11:51
2024-06-07T11:51
ростовская область
обстрелы всу
происшествия
безопасность
пво
василий голубев
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ИЮН - РИА Новости Крым. Три украинские ракеты уничтожены на подлете к Ростовской области в пятницу. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.Последствия на земле уточняются, добавил он.Ранее в Минобороны РФ сообщили о попытке киевского режима совершить террористическую атаку c применением управляемой ракеты "Нептун-МД" по объектам на территории Белгородской области.В ночь на пятницу над Югом России были уничтожены 28 украинских беспилотников.Утром в Белгородской области один человек погиб и двое пострадали в результате атаки на гражданский автомобиль.В ночь на четверг в Ростовской области дважды был атакован ВСУ Новошахтинский завод нефтепродуктов. Возник пожар, к тушению привлекались около 120 человек и 15 единиц техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом и Азовским морем сбиты 19 беспилотников ВСУОтвет России на поставку дальнобойного оружия Киеву будет - КремльПВО сбили полсотни беспилотников ВСУ и семь HIMARS
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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ростовская область, обстрелы всу, происшествия, безопасность, пво, василий голубев, новости
Над Ростовской областью сбили три ракеты
ВСУ попытались атаковать Ростовскую область тремя ракетами - губернатор