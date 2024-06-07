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Над Крымом и Азовским морем сбиты 19 беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 07.06.2024
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Над Крымом и Азовским морем сбиты 19 беспилотников ВСУ
Над Крымом и Азовским морем сбиты 19 беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 07.06.2024
Над Крымом и Азовским морем сбиты 19 беспилотников ВСУ
В течение ночи российские системы противовоздушной обороны сбили 28 беспилотников ВСУ над южными регионами России и Азовским морем. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 07.06.2024
2024-06-07T07:52
2024-06-07T08:00
министерство обороны рф
крым
азовское море
краснодарский край
кубань
ростовская область
белгородская область
пво
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. В течение ночи российские системы противовоздушной обороны сбили 28 беспилотников ВСУ над южными регионами России и Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны.Накануне над Крымом были перехвачены и уничтожены 13 украинских дронов. Кроме того, шесть БПЛА сбили над Белгородской областью и одну противокорабельную ракету "Нептун" – над Ростовской областью. Губернаторы регионов сообщали о пожарах на нефтеперерабатывающих заводах. Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов дал честный ответ о безопасности отдыха в КрымуОтвет России на поставку дальнобойного оружия Киеву будет - КремльПВО сбили полсотни беспилотников ВСУ и семь HIMARS
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министерство обороны рф, крым, азовское море, краснодарский край, кубань, ростовская область, белгородская область, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, новости, новости крыма
Над Крымом и Азовским морем сбиты 19 беспилотников ВСУ

ПВО за ночь уничтожила 28 беспилотников над Югом России - Минобороны

07:52 07.06.2024 (обновлено: 08:00 07.06.2024)
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоКрым с высоты птичьего полета. Авиация над полями
Крым с высоты птичьего полета. Авиация над полями - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. В течение ночи российские системы противовоздушной обороны сбили 28 беспилотников ВСУ над южными регионами России и Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены: одиннадцать БПЛА над Крымским полуостровом, восемь дронов над акваторией Азовского моря, шесть – над территорией Краснодарского края; два БПЛА над территорией Белгородской области и один беспилотник над территорией Ростовской области", - уточняется в сообщении.

Накануне над Крымом были перехвачены и уничтожены 13 украинских дронов. Кроме того, шесть БПЛА сбили над Белгородской областью и одну противокорабельную ракету "Нептун" – над Ростовской областью. Губернаторы регионов сообщали о пожарах на нефтеперерабатывающих заводах.
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Министерство обороны РФКрымАзовское мореКраснодарский крайКубаньРостовская областьБелгородская областьПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяНовостиНовости Крыма
 
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