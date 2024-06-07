https://crimea.ria.ru/20240607/nad-krymom-i-azovskim-morem-sbity-19-bespilotnikov-vsu-1137926660.html

Над Крымом и Азовским морем сбиты 19 беспилотников ВСУ

Над Крымом и Азовским морем сбиты 19 беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 07.06.2024

Над Крымом и Азовским морем сбиты 19 беспилотников ВСУ

В течение ночи российские системы противовоздушной обороны сбили 28 беспилотников ВСУ над южными регионами России и Азовским морем. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 07.06.2024

2024-06-07T07:52

2024-06-07T07:52

2024-06-07T08:00

министерство обороны рф

крым

азовское море

краснодарский край

кубань

ростовская область

белгородская область

пво

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу на крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110540/49/1105404947_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_f496b5f3f5e449e00809584e6350c324.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. В течение ночи российские системы противовоздушной обороны сбили 28 беспилотников ВСУ над южными регионами России и Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны.Накануне над Крымом были перехвачены и уничтожены 13 украинских дронов. Кроме того, шесть БПЛА сбили над Белгородской областью и одну противокорабельную ракету "Нептун" – над Ростовской областью. Губернаторы регионов сообщали о пожарах на нефтеперерабатывающих заводах. Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов дал честный ответ о безопасности отдыха в КрымуОтвет России на поставку дальнобойного оружия Киеву будет - КремльПВО сбили полсотни беспилотников ВСУ и семь HIMARS

крым

азовское море

краснодарский край

кубань

ростовская область

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, крым, азовское море, краснодарский край, кубань, ростовская область, белгородская область, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, новости, новости крыма