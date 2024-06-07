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Над Крымом и Азовским морем сбиты 19 беспилотников ВСУ
Над Крымом и Азовским морем сбиты 19 беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 07.06.2024
Над Крымом и Азовским морем сбиты 19 беспилотников ВСУ
В течение ночи российские системы противовоздушной обороны сбили 28 беспилотников ВСУ над южными регионами России и Азовским морем. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 07.06.2024
2024-06-07T07:52
2024-06-07T07:52
2024-06-07T08:00
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белгородская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. В течение ночи российские системы противовоздушной обороны сбили 28 беспилотников ВСУ над южными регионами России и Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны.Накануне над Крымом были перехвачены и уничтожены 13 украинских дронов. Кроме того, шесть БПЛА сбили над Белгородской областью и одну противокорабельную ракету "Нептун" – над Ростовской областью. Губернаторы регионов сообщали о пожарах на нефтеперерабатывающих заводах. Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов дал честный ответ о безопасности отдыха в КрымуОтвет России на поставку дальнобойного оружия Киеву будет - КремльПВО сбили полсотни беспилотников ВСУ и семь HIMARS
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министерство обороны рф, крым, азовское море, краснодарский край, кубань, ростовская область, белгородская область, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, новости, новости крыма
Над Крымом и Азовским морем сбиты 19 беспилотников ВСУ
ПВО за ночь уничтожила 28 беспилотников над Югом России - Минобороны
07:52 07.06.2024 (обновлено: 08:00 07.06.2024)