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ВСУ дважды за ночь атаковали нефтезавод в Ростовской области
ВСУ дважды за ночь атаковали нефтезавод в Ростовской области - РИА Новости Крым, 06.06.2024
ВСУ дважды за ночь атаковали нефтезавод в Ростовской области
В ночь на четверг в Ростовской области дважды был атакован ВСУ Новошахтинский завод нефтепродуктов. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев. РИА Новости Крым, 06.06.2024
2024-06-06T06:44
2024-06-06T06:44
2024-06-06T06:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. В ночь на четверг в Ростовской области дважды был атакован ВСУ Новошахтинский завод нефтепродуктов. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.По его данным, первый удар пришелся по нефтезаводу после двух часов ночи. Изначально огонь охватил площадь 50 квадратных метров. К тушению привлекались около 120 человек и 15 единиц техники. После новых ударов было увеличено число сил и средств, задействованных в тушении пожара. Огонь удалось локализовать в 3:05 на площади 100 квадратных метров. Полностью пожар был потушен к четырем утра. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. В ночь на 6 июня ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали нефтебазу на территории Старооскольского городского округа в Белгородской области. В результате взрыва произошло возгорание одного из резервуаров.
https://crimea.ria.ru/20240519/neftezavod-v-slavyanske-ostanovlen-posle-ataki-vsu-1137390554.html
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ростовская область, происшествия, обстрелы всу, пожар, нпз, василий голубев, новости, россия, новошахтинск
ВСУ дважды за ночь атаковали нефтезавод в Ростовской области
ВСУ дважды за ночь атаковали Новошахтинский нефтезавод в Ростовской области - Голубев
06:44 06.06.2024 (обновлено: 06:45 06.06.2024)