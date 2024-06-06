https://crimea.ria.ru/20240606/pvo-sbili-polsotni-bespilotnikov-vsu-i-sem-himars-1137905942.html

ПВО сбили полсотни беспилотников ВСУ и семь HIMARS

ПВО сбили полсотни беспилотников ВСУ и семь HIMARS - РИА Новости Крым, 06.06.2024

ПВО сбили полсотни беспилотников ВСУ и семь HIMARS

В течение суток украинские боевики потеряли почти полсотни беспилотников, а также снаряды западного производства, сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 06.06.2024

2024-06-06T13:40

2024-06-06T13:40

2024-06-06T13:42

министерство обороны рф

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беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. В течение суток украинские боевики потеряли почти полсотни беспилотников, а также снаряды западного производства, сообщает Минобороны России."Средствами противовоздушной обороны сбито 48 украинских беспилотных летательных аппаратов, противокорабельная ракета "Нептун", а также семь реактивных снарядов HIMARS производства США и "Ольха", - сказано в сводке.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 610 самолетов, 274 вертолета, 25 225 беспилотных летательных аппаратов, 527 зенитных ракетных комплексов, 16 276 танков и других боевых бронированных машин, 1330 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10 162 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 22 311 единиц специальной военной автомобильной техники.Ранее в четверг в Минобороны сообщили, что за ночь над Крымом уничтожили 13 беспилотников ВСУ. Кроме того, шесть БПЛА сбиты над Белгородской областью и одна противокорабельная ракета "Нептун" – над территорией Ростовской области.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладов сообщал, что в ночь на 6 июня ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали нефтебазу на территории Старооскольского городского округа. В результате взрыва произошло возгорание одного из резервуаров. Никто не пострадал.По данным губернатора Ростовской области Василия Голубева, в ночь на четверг дважды под ударом боевиков оказался Новошахтинский завод нефтепродуктов. Там вспыхнул пожар, который удалось потушить на площади 100 квадратов.Читайте также на РИА Новости Крым:Ответ России на поставку дальнобойного оружия Киеву будет - КремльУдары вглубь России – Путин пообещал Западу серьезные проблемыПВО сбила 55 украинских беспилотников и две ракеты комплекса Patriot

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), himars, поставки западного оружия украине, рсзо "ольха", новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)