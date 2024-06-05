https://crimea.ria.ru/20240605/pvo-sbila-55-ukrainskikh-bespilotnikov-i-dve-rakety-kompleksa-patriot--1137873626.html

ПВО сбила 55 украинских беспилотников и две ракеты комплекса Patriot

ПВО сбила 55 украинских беспилотников и две ракеты комплекса Patriot - РИА Новости Крым, 05.06.2024

ПВО сбила 55 украинских беспилотников и две ракеты комплекса Patriot

Российские силы ПВО за сутки уничтожили 55 украинских беспилотников, 10 реактивных снарядов, а также две ракеты ЗРК Patriot. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 05.06.2024

2024-06-05T13:39

2024-06-05T13:39

2024-06-05T13:39

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россия

всу (вооруженные силы украины)

новости сво

потери всу

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Российские силы ПВО за сутки уничтожили 55 украинских беспилотников, 10 реактивных снарядов, а также две ракеты ЗРК Patriot. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Всего с начала спецоперации было уничтожено 610 украинских военных самолетов, 274 вертолета, 25177 беспилотников, 527 зенитных ракетных комплексов, 16264 танка и другие виды боевой техники и вооружения.Накануне подразделения группировки войск "Днепр" сбили украинский самолет Су-25 воздушных сил Украины на Запорожском направлении. Кроме того, средствами противовоздушной обороны уничтожены 18 реактивных снарядов HIMARS и "Ольха", две управляемые авиационные бомбы Hammer и 41 БПЛА.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России разгромила склады с вооружением группировки ВСУ "Хортица"Работа ПВО России: сбит еще один украинский МИГ-29Крымский ракетный комплекс "Бастион" уничтожил цели на Украине - видео

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, россия, всу (вооруженные силы украины), новости сво, потери всу , вооруженные силы россии