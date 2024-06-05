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ПВО сбила 55 украинских беспилотников и две ракеты комплекса Patriot - РИА Новости Крым, 05.06.2024
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ПВО сбила 55 украинских беспилотников и две ракеты комплекса Patriot
ПВО сбила 55 украинских беспилотников и две ракеты комплекса Patriot - РИА Новости Крым, 05.06.2024
ПВО сбила 55 украинских беспилотников и две ракеты комплекса Patriot
Российские силы ПВО за сутки уничтожили 55 украинских беспилотников, 10 реактивных снарядов, а также две ракеты ЗРК Patriot. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 05.06.2024
2024-06-05T13:39
2024-06-05T13:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Российские силы ПВО за сутки уничтожили 55 украинских беспилотников, 10 реактивных снарядов, а также две ракеты ЗРК Patriot. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Всего с начала спецоперации было уничтожено 610 украинских военных самолетов, 274 вертолета, 25177 беспилотников, 527 зенитных ракетных комплексов, 16264 танка и другие виды боевой техники и вооружения.Накануне подразделения группировки войск "Днепр" сбили украинский самолет Су-25 воздушных сил Украины на Запорожском направлении. Кроме того, средствами противовоздушной обороны уничтожены 18 реактивных снарядов HIMARS и "Ольха", две управляемые авиационные бомбы Hammer и 41 БПЛА.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России разгромила склады с вооружением группировки ВСУ "Хортица"Работа ПВО России: сбит еще один украинский МИГ-29Крымский ракетный комплекс "Бастион" уничтожил цели на Украине - видео
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министерство обороны рф, россия, всу (вооруженные силы украины), новости сво, потери всу , вооруженные силы россии
ПВО сбила 55 украинских беспилотников и две ракеты комплекса Patriot

Российская ПВО сбила 55 украинских дронов и две ракеты американского комплекса Patriot

13:39 05.06.2024
 
© Министерство бороны России Зенитные подразделения группировки войск "Центр" обеспечивают воздушное прикрытие наземных сил
Зенитные подразделения группировки войск Центр обеспечивают воздушное прикрытие наземных сил
© Министерство бороны России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Российские силы ПВО за сутки уничтожили 55 украинских беспилотников, 10 реактивных снарядов, а также две ракеты ЗРК Patriot. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток уничтожены 55 беспилотников ВСУ. Кроме того, сбито 10 реактивных снарядов HIMARS производства США и "Ольха", две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, а также две ракеты зенитного управляемого ракетного комплекса Patriot производства США", - говорится в сообщении.

Всего с начала спецоперации было уничтожено 610 украинских военных самолетов, 274 вертолета, 25177 беспилотников, 527 зенитных ракетных комплексов, 16264 танка и другие виды боевой техники и вооружения.
Накануне подразделения группировки войск "Днепр" сбили украинский самолет Су-25 воздушных сил Украины на Запорожском направлении. Кроме того, средствами противовоздушной обороны уничтожены 18 реактивных снарядов HIMARS и "Ольха", две управляемые авиационные бомбы Hammer и 41 БПЛА.
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Министерство обороны РФРоссияВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости СВОПотери ВСУВооруженные силы России
 
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