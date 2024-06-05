Рейтинг@Mail.ru
Армия России разгромила склады с вооружением группировки ВСУ "Хортица" - РИА Новости Крым, 05.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240605/armiya-rossii-razgromila-sklady-s-vooruzheniem-gruppirovki-vsu-khortitsa-1137868956.html
Армия России разгромила склады с вооружением группировки ВСУ "Хортица"
Армия России разгромила склады с вооружением группировки ВСУ "Хортица" - РИА Новости Крым, 05.06.2024
Армия России разгромила склады с вооружением группировки ВСУ "Хортица"
Российские военные уничтожили склады с вооружением и военной техникой украинской группировки "Хортица" и боевиков "Иностранного легиона". Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 05.06.2024
2024-06-05T13:24
2024-06-05T13:25
россия
новости
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/13/1137389023_0:160:3119:1914_1920x0_80_0_0_94438055ee2c4574d81773ec12323437.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили склады с вооружением и военной техникой украинской группировки "Хортица" и боевиков "Иностранного легиона". Об этом сообщает Минобороны РФ. Также поражено место хранения безэкипажных катеров. За сутки нанесены удары по скоплению живой силы и военной техники противника в 118 районах.Как сообщалось, накануне Вооруженные силы России успешно отразили 12 контратак противника. Потери ВСУ составили 1745 боевиков и десятки единиц военной техники, в том числе иностранного производства.Читайте также на РИА Новости Крым:Дезертиров будут принимать в ВСУ"Лягушка" уничтожила пулеметный расчет: ВС РФ применили новый беспилотникКиев потерял за сутки более 1700 боевиков
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/13/1137389023_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_38f5ac748e81e5910e9e0d7937d206a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, новости, новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , министерство обороны рф
Армия России разгромила склады с вооружением группировки ВСУ "Хортица"

ВС РФ уничтожили склады с вооружением оперативно-стратегической группировки ВСУ "Хортица"

13:24 05.06.2024 (обновлено: 13:25 05.06.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов ПЗРК "Игла" и РЛС ПВО в зоне спецоперации
Боевая работа расчетов ПЗРК Игла и РЛС ПВО в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили склады с вооружением и военной техникой украинской группировки "Хортица" и боевиков "Иностранного легиона". Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены склады с вооружением и военной техникой оперативно-стратегической группировки ВСУ "Хортица" и боевиков "Иностранного легиона", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Также поражено место хранения безэкипажных катеров. За сутки нанесены удары по скоплению живой силы и военной техники противника в 118 районах.
Как сообщалось, накануне Вооруженные силы России успешно отразили 12 контратак противника. Потери ВСУ составили 1745 боевиков и десятки единиц военной техники, в том числе иностранного производства.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Дезертиров будут принимать в ВСУ
"Лягушка" уничтожила пулеметный расчет: ВС РФ применили новый беспилотник
Киев потерял за сутки более 1700 боевиков
 
РоссияНовостиНовости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУМинистерство обороны РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:42Размер имеет значение: как в Крыму калибруют черешню
15:17Наркоцех накрыли в Симферопольском районе: задержаны подозреваемые
15:16Севастопольский аферист похитил у женщин миллионы и спустил в казино Сочи
14:57На Кубань идет ливневый шторм с грозой
14:50В Херсонской области осужден украинский шпион
14:38Сколько рабочих мест создали в Крыму в рамках СЭЗ
14:29ВСУ теряют людей и западную технику на Харьковском направлении и в ДНР
14:09Дети на байке и беременная на авто: подробности жуткого ДТП в Севастополе
14:06Реализация нацпроектов в Крыму: что будет сделано в этом году
13:47Поджег квартиру в Симферополе по заказу: задержан подозреваемый
13:39ПВО сбила 55 украинских беспилотников и две ракеты комплекса Patriot
13:29Тяжелобольной крымчанин не может получить лекарства – СК начал проверку
13:24Армия России разгромила склады с вооружением группировки ВСУ "Хортица"
13:08Сколько денег в экономику Крыма вложили частные инвесторы
12:43Когда в Симферополе разгрузят центр и отремонтируют главные дороги
12:27ДТП с участием учебной машины в Севастополе: погиб подросток на мотоцикле
12:21Крым заключит 8 меморандумов и соглашений на ПМЭФ-2024
12:12Температура воды в Черном море поднялась до +22 градусов
11:55Горит лесопилка и ранен мужчина: ВСУ атаковали Херсонскую область
11:35В смертельном ДТП в Крыму пострадали два подростка
Лента новостейМолния