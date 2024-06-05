https://crimea.ria.ru/20240605/armiya-rossii-razgromila-sklady-s-vooruzheniem-gruppirovki-vsu-khortitsa-1137868956.html

Армия России разгромила склады с вооружением группировки ВСУ "Хортица"

Армия России разгромила склады с вооружением группировки ВСУ "Хортица" - РИА Новости Крым, 05.06.2024

Армия России разгромила склады с вооружением группировки ВСУ "Хортица"

Российские военные уничтожили склады с вооружением и военной техникой украинской группировки "Хортица" и боевиков "Иностранного легиона". Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 05.06.2024

2024-06-05T13:24

2024-06-05T13:24

2024-06-05T13:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили склады с вооружением и военной техникой украинской группировки "Хортица" и боевиков "Иностранного легиона". Об этом сообщает Минобороны РФ. Также поражено место хранения безэкипажных катеров. За сутки нанесены удары по скоплению живой силы и военной техники противника в 118 районах.Как сообщалось, накануне Вооруженные силы России успешно отразили 12 контратак противника. Потери ВСУ составили 1745 боевиков и десятки единиц военной техники, в том числе иностранного производства.Читайте также на РИА Новости Крым:Дезертиров будут принимать в ВСУ"Лягушка" уничтожила пулеметный расчет: ВС РФ применили новый беспилотникКиев потерял за сутки более 1700 боевиков

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2024

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