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Армия России разгромила склады с вооружением группировки ВСУ "Хортица"
Армия России разгромила склады с вооружением группировки ВСУ "Хортица" - РИА Новости Крым, 05.06.2024
Армия России разгромила склады с вооружением группировки ВСУ "Хортица"
Российские военные уничтожили склады с вооружением и военной техникой украинской группировки "Хортица" и боевиков "Иностранного легиона". Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 05.06.2024
2024-06-05T13:24
2024-06-05T13:24
2024-06-05T13:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили склады с вооружением и военной техникой украинской группировки "Хортица" и боевиков "Иностранного легиона". Об этом сообщает Минобороны РФ. Также поражено место хранения безэкипажных катеров. За сутки нанесены удары по скоплению живой силы и военной техники противника в 118 районах.Как сообщалось, накануне Вооруженные силы России успешно отразили 12 контратак противника. Потери ВСУ составили 1745 боевиков и десятки единиц военной техники, в том числе иностранного производства.Читайте также на РИА Новости Крым:Дезертиров будут принимать в ВСУ"Лягушка" уничтожила пулеметный расчет: ВС РФ применили новый беспилотникКиев потерял за сутки более 1700 боевиков
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россия, новости, новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , министерство обороны рф
Армия России разгромила склады с вооружением группировки ВСУ "Хортица"
ВС РФ уничтожили склады с вооружением оперативно-стратегической группировки ВСУ "Хортица"
13:24 05.06.2024 (обновлено: 13:25 05.06.2024)