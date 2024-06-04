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"Лягушка" уничтожила пулеметный расчет: ВС РФ применили новое оружие - РИА Новости Крым, 04.06.2024
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"Лягушка" уничтожила пулеметный расчет: ВС РФ применили новое оружие
"Лягушка" уничтожила пулеметный расчет: ВС РФ применили новое оружие - РИА Новости Крым, 04.06.2024
"Лягушка" уничтожила пулеметный расчет: ВС РФ применили новое оружие
Бойцы группировки войск "Центр" впервые применили наземный беспилотный роботизированный комплекс "Лягушка" в зоне проведения специальной военной операции. Об... РИА Новости Крым, 04.06.2024
2024-06-04T06:25
2024-06-04T06:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Бойцы группировки войск "Центр" впервые применили наземный беспилотный роботизированный комплекс "Лягушка" в зоне проведения специальной военной операции. Об этом со ссылкой на Министерство обороны РФ пишет РИА Новости.Уточняется, что благодаря новому комплексу, на котором разведчики установили несколько мин, удалось без потерь добраться до вражеских окопов и дистанционным подрывом уничтожить пулеметную точку.Комплекс "Лягушка" – это четырехколесная платформа на дистанционном управлении грузоподъемностью до 30 килограммов. Ей может управлять расчет из трех военнослужащих при помощи дистанционного пульта и специальных очков. Камера, установленная на антенне аппарата, позволяет оператору управлять наземным беспилотником и объезжать препятствия, направляя его на цель, а дополнительная антенна комплекса позволяет сопровождать его на расстоянии более трех километров.Ранее в "Ростехе" сообщили, что первые в мире FPV-роботы-камикадзе на гусеничной и колесной основе созданы в России и уже проходят испытания на передовой в зоне специальной военной операции на Украине.Первый, грузоподъемностью 150 кг, собран на гусеничной платформе и управляется оператором с помощью джойстика и FPV-шлема. Он может поражать живую силу и технику противника, а также укрепления типа "зубы дракона". Второй способен поднимать до 250 кг грузов, создан на колесной платформе и управляется посредством джойстика и планшета.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия РФ испытывает в зоне СВО первых в мире наземных роботов-камикадзеВ ответ на удары по РФ будет использовано более мощное оружие – ВолодинПредприятия российского ОПК увеличили производство в десятки раз – Путин
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, оружие, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, донецкая народная республика (днр)
"Лягушка" уничтожила пулеметный расчет: ВС РФ применили новое оружие

Армия России применила новый наземный беспилотный комплекс "Лягушка" в Донбассе

06:25 04.06.2024 (обновлено: 06:36 04.06.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкИспытания боевых дронов военнослужащими
Испытания боевых дронов военнослужащими - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Бойцы группировки войск "Центр" впервые применили наземный беспилотный роботизированный комплекс "Лягушка" в зоне проведения специальной военной операции. Об этом со ссылкой на Министерство обороны РФ пишет РИА Новости.
"Военнослужащие соединения специального назначения группировки войск "Центр" впервые применили наземный роботизированный комплекс "Лягушка", уничтожив пулеметный расчет ВСУ в ходе наступления на Авдеевском направлении", - сообщили в министерстве.
Уточняется, что благодаря новому комплексу, на котором разведчики установили несколько мин, удалось без потерь добраться до вражеских окопов и дистанционным подрывом уничтожить пулеметную точку.
Комплекс "Лягушка" – это четырехколесная платформа на дистанционном управлении грузоподъемностью до 30 килограммов. Ей может управлять расчет из трех военнослужащих при помощи дистанционного пульта и специальных очков. Камера, установленная на антенне аппарата, позволяет оператору управлять наземным беспилотником и объезжать препятствия, направляя его на цель, а дополнительная антенна комплекса позволяет сопровождать его на расстоянии более трех километров.
Ранее в "Ростехе" сообщили, что первые в мире FPV-роботы-камикадзе на гусеничной и колесной основе созданы в России и уже проходят испытания на передовой в зоне специальной военной операции на Украине.
Первый, грузоподъемностью 150 кг, собран на гусеничной платформе и управляется оператором с помощью джойстика и FPV-шлема. Он может поражать живую силу и технику противника, а также укрепления типа "зубы дракона". Второй способен поднимать до 250 кг грузов, создан на колесной платформе и управляется посредством джойстика и планшета.
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