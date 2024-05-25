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Предприятия российского ОПК увеличили производство в десятки раз – Путин
Предприятия российского ОПК увеличили производство в десятки раз – Путин - РИА Новости Крым, 25.05.2024
Предприятия российского ОПК увеличили производство в десятки раз – Путин
За время проведения спецоперации российский ОПК значительно нарастил объемы производства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством РИА Новости Крым, 25.05.2024
2024-05-25T16:48
2024-05-25T16:48
2024-05-25T17:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. За время проведения спецоперации российский ОПК значительно нарастил объемы производства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством предприятий оборонно-промышленного комплекса в Королеве.По данным главы государства, по ракетно-артиллерийскому вооружению рост составил более чем в 22 раза, по средствам радиоэлектронной борьбы и разведки – в 15 раз, по боеприпасам и средствам поражения – в 14 раз, по автомобилям – в 7 раз, по средствам индивидуальной бронезащиты – в 6 раз, по авиационной технике и беспилотным летательным аппаратам – в 4 раза, по бронетанковому вооружению – почти в 3,5 раза."Большинство предприятий в срок качественно выполняют задания гособоронзаказа, а по ряду позиций даже с опережением графика", – сказал Путин.Президент подчеркнул, что важно продолжать наращивать ритмичное обеспечение вооруженных сил современным высокотехнологичным оружием и техникой. Речь идет о беспилотных, авиационных и наземных комплексах, высокоточных средствах поражения, средствах РЭБ и системах контрбатарейной борьбы. Он также упомянул различные виды связи для устойчивого и непрерывного управления и другую номенклатуру.И поблагодарил коллективы предприятий российского ОПК за то, что справляются с такими масштабными задачами.
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владимир путин (политик), новости, россия, опк, оружие, вооруженные силы россии, армия и флот, министерство обороны рф
Предприятия российского ОПК увеличили производство в десятки раз – Путин
Предприятия российского ОПК увеличили производство вооружений в десятки раз – Путин
16:48 25.05.2024 (обновлено: 17:32 25.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. За время проведения спецоперации российский ОПК значительно нарастил объемы производства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством предприятий оборонно-промышленного комплекса в Королеве.
"За последнее время у нас объемы выросли, за последние полтора-два года, за время проведения специальной военной операции. С 2021 по 2023 год эти цифры меняются постоянно, они подрастают", – сказал он.
По данным главы государства, по ракетно-артиллерийскому вооружению рост составил более чем в 22 раза, по средствам радиоэлектронной борьбы и разведки – в 15 раз, по боеприпасам и средствам поражения – в 14 раз, по автомобилям – в 7 раз, по средствам индивидуальной бронезащиты – в 6 раз, по авиационной технике и беспилотным летательным аппаратам – в 4 раза, по бронетанковому вооружению – почти в 3,5 раза.
"Большинство предприятий в срок качественно выполняют задания гособоронзаказа, а по ряду позиций даже с опережением графика", – сказал Путин.
Президент подчеркнул, что важно продолжать наращивать ритмичное обеспечение вооруженных сил современным высокотехнологичным оружием и техникой. Речь идет о беспилотных, авиационных и наземных комплексах, высокоточных средствах поражения, средствах РЭБ и системах контрбатарейной борьбы. Он также упомянул различные виды связи для устойчивого и непрерывного управления и другую номенклатуру.
И поблагодарил коллективы предприятий российского ОПК за то, что справляются с такими масштабными задачами.