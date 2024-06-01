https://crimea.ria.ru/20240601/armiya-rf-ispytyvaet-v-zone-svo-pervykh-v-mire-nazemnykh-robotov-kamikadze-1137778143.html

Армия РФ испытывает в зоне СВО первых в мире наземных роботов-камикадзе

Армия РФ испытывает в зоне СВО первых в мире наземных роботов-камикадзе - РИА Новости Крым, 01.06.2024

Армия РФ испытывает в зоне СВО первых в мире наземных роботов-камикадзе

Первые в мире FPV-роботы-камикадзе на гусеничной и колесной основе созданы в России и уже проходят испытания на передовой в зоне специальной военной операции на РИА Новости Крым, 01.06.2024

2024-06-01T14:58

2024-06-01T14:58

2024-06-01T14:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Первые в мире FPV-роботы-камикадзе на гусеничной и колесной основе созданы в России и уже проходят испытания на передовой в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе "Ростеха", передает РИА Новости. Отмечается, что до сих пор к FPV-дронам относились исключительно летающие коптеры. Теперь же у России есть два многофункциональных роботизированных наземных комплекса: "Депеша" и "Багги". Оба созданы холдингом "Высокоточные комплексы" (входит в структуру "Ростех").Первый, грузоподъемностью 150 кг, собран на гусеничной платформе и управляется оператором с помощью джойстика и FPV-шлема. Он может поражать живую силу и технику противника, а также укрепления типа "зубы дракона". Второй способен поднимать до 250 кг грузов, создан на колесной платформе и управляется посредством джойстика и планшета. Кроме того, "Депеша" и "Багги" могут незаметно и оперативно доставлять на передовую российским бойцам провизию, боеприпасы и топливо, а также эвакуировать раненых.По данным компании, помимо грузоподъемности, обе машины обладают такими важнейшими характеристиками, как компактность и маневренность.FPV-дрон (First-Person View – вид от первого лица) – беспилотник, оснащенный камерой, которая передает видео пилоту на очки виртуальной реальности, и он может ощущать полное присутствие в пространстве так, будто находится внутри управляемого аппарата.Ранее о создании в России новейшего оружия в виде многоцелевых роботов заявляли в Минобороны. Также сообщалось о том, какое новое вооружение поступит в армию России до конца года. Читайте также на РИА Новости Крым:Северному флоту России 291 год – в чем его уникальностьУчения ядерных сил России – ответ на наглую и агрессивную политику ЗападаЭксперт назвал главный щит России для защиты суверенитета

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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