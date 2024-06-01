Рейтинг@Mail.ru
Северному флоту России 291 год – в чем его уникальность - РИА Новости Крым, 01.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240601/flot-rossii-popolnitsya-dvumya-podvodnymi-kreyserami-raketonostsami-1137771166.html
Северному флоту России 291 год – в чем его уникальность
Северному флоту России 291 год – в чем его уникальность - РИА Новости Крым, 01.06.2024
Северному флоту России 291 год – в чем его уникальность
Первого июня Северный флот России отмечает 291 год со дня основания. Его главной особенностью являются морские стратегические ядерные силы – важнейшая... РИА Новости Крым, 01.06.2024
2024-06-01T11:20
2024-06-01T11:56
министерство обороны рф
северный флот
ядерная триада
россия
новости
праздники и памятные даты
оружие
армия и флот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/09/07/090770_0:194:2880:1814_1920x0_80_0_0_cdc68c7280476af485bb94aaa91be29b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Первого июня Северный флот России отмечает 291 год со дня основания. Его главной особенностью являются морские стратегические ядерные силы – важнейшая составляющая системы обороноспособности страны. Об этом сообщили в Минобороны.Северный флот один из самых мощных в России. В его состав входят подводные и надводные силы, береговые войска, морская авиация, на вооружении стоят уникальные корабли океанской зоны.Главной же особенностью Северного флота остаются морские стратегические ядерные силы, которые являются самой важной составляющей системы обороноспособности нашего государства."На Северном флоте они представлены стратегическими ракетоносцами проекта 667 БДРМ (атомная подлодка – ред.) и приходящими им на смену ракетными подводными крейсерами стратегического назначения четвертого поколения проектов "Борей" и "Борей-А", – уточнили в оборонном ведомстве.По данным Минобороны, подводники Северного флота имеют богатейший опыт освоения и применения таких кораблей и сегодня готовят экипажи в том числе для других флотов России. Краснознаменный, ордена Ушакова Северный флот ведет свою историю от эскадры, созданной в 1733 году для защиты территорий Российской империи. 1 июня 2024 ему исполняется 291 год.С праздником военнослужащих и ветеранов флота поздравил главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев. Главком отметил, что воины-североморцы во все времена выполняли свой долг по защите национальных интересов России и сегодня служат образцом воинской доблести."Личный состав Северный флота… проявляет беспримерную храбрость, мужество и высокое воинское мастерство в боях с неонацистами в входе специальной военной операции. Во имя России моряки-североморцы отдают все силы, проявляют истинный героизм, сражаются доблестно как наши великие предки", – сказано в поздравлении.Главком подчеркнул, что Северный флот эффективно решает задачи по укреплению обороноспособности России в Арктическом регионе "в условиях резкого обострения военно-политической обстановки в Европе, усиления напряженности и роста угроз"."Северный флот принимает участие в специальной военной операции России на Украине с февраля 2022 года. За это время за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях по защите Отечества, двум соединениям береговых войск флота присвоено почетное наименование "гвардейских", а 18 военнослужащих удостоены высокого звания Героя Российской Федерации", – утонили в ведомстве.При этом подводными лодками Северного флота "непрерывно решаются задачи боевого патрулирования и боевого дежурства в Мировом океане и подо льдами Арктики".Ранее капитан 1 ранга запаса, кандидат политических наук Сергей Горбачев, комментируя послание президента РФ Владимира Путина к Федеральному Собранию, заявил, что российский лидер впервые сообщил о применении новейших гиперзвуковых ракет комплекса морского базирования "Циркон" официально и публично, а это означает выход Вооруженных сил России на новый уровень боевых возможностей. Читайте также на РИА Новости Крым:День Черноморского флота России: история и современностьЭксперт назвал главный щит России для защиты суверенитета"Оборонка" России станет лидером в мире по окончании конфликта на Украине
https://crimea.ria.ru/20231219/yadernaya-triada-rossii-putin-oboznachil-potentsial-1133652341.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/09/07/090770_33:0:2580:1910_1920x0_80_0_0_df7091e0344a6c85432350892bcf7eff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, северный флот, ядерная триада, россия, новости, праздники и памятные даты, оружие, армия и флот
Северному флоту России 291 год – в чем его уникальность

Морские стратегические ядерные силы Северного флота решают важнейшие задачи по защите РФ

11:20 01.06.2024 (обновлено: 11:56 01.06.2024)
 
© РИА Новости . В. Киселев / Перейти в фотобанкСеверный флот. База атомных подводных лодок
Северный флот. База атомных подводных лодок - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости . В. Киселев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Первого июня Северный флот России отмечает 291 год со дня основания. Его главной особенностью являются морские стратегические ядерные силы – важнейшая составляющая системы обороноспособности страны. Об этом сообщили в Минобороны.
Северный флот один из самых мощных в России. В его состав входят подводные и надводные силы, береговые войска, морская авиация, на вооружении стоят уникальные корабли океанской зоны.
"В том числе фрегаты с гиперзвуковыми "Цирконами" и высокоточными "Калибрами". Один из них – "Адмирал флота Советского Союза Горшков" – в настоящее время решает задачи дальнего похода в Атлантическом океане", – сообщается в публикации пресс-службы ведомства по случаю 291-летия флота.
Главной же особенностью Северного флота остаются морские стратегические ядерные силы, которые являются самой важной составляющей системы обороноспособности нашего государства.
"На Северном флоте они представлены стратегическими ракетоносцами проекта 667 БДРМ (атомная подлодка – ред.) и приходящими им на смену ракетными подводными крейсерами стратегического назначения четвертого поколения проектов "Борей" и "Борей-А", – уточнили в оборонном ведомстве.
По данным Минобороны, подводники Северного флота имеют богатейший опыт освоения и применения таких кораблей и сегодня готовят экипажи в том числе для других флотов России.
"В настоящее время на завершающем этапе подготовки к переходу на Тихоокеанский флот находится новейший РПКСН проекта "Борей-А" "Император Александр III", – анонсировали в сообщении.
Краснознаменный, ордена Ушакова Северный флот ведет свою историю от эскадры, созданной в 1733 году для защиты территорий Российской империи. 1 июня 2024 ему исполняется 291 год.
С праздником военнослужащих и ветеранов флота поздравил главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев. Главком отметил, что воины-североморцы во все времена выполняли свой долг по защите национальных интересов России и сегодня служат образцом воинской доблести.
"Личный состав Северный флота… проявляет беспримерную храбрость, мужество и высокое воинское мастерство в боях с неонацистами в входе специальной военной операции. Во имя России моряки-североморцы отдают все силы, проявляют истинный героизм, сражаются доблестно как наши великие предки", – сказано в поздравлении.
Главком подчеркнул, что Северный флот эффективно решает задачи по укреплению обороноспособности России в Арктическом регионе "в условиях резкого обострения военно-политической обстановки в Европе, усиления напряженности и роста угроз".
"Северный флот принимает участие в специальной военной операции России на Украине с февраля 2022 года. За это время за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях по защите Отечества, двум соединениям береговых войск флота присвоено почетное наименование "гвардейских", а 18 военнослужащих удостоены высокого звания Героя Российской Федерации", – утонили в ведомстве.
При этом подводными лодками Северного флота "непрерывно решаются задачи боевого патрулирования и боевого дежурства в Мировом океане и подо льдами Арктики".
Ранее капитан 1 ранга запаса, кандидат политических наук Сергей Горбачев, комментируя послание президента РФ Владимира Путина к Федеральному Собранию, заявил, что российский лидер впервые сообщил о применении новейших гиперзвуковых ракет комплекса морского базирования "Циркон" официально и публично, а это означает выход Вооруженных сил России на новый уровень боевых возможностей.
Читайте также на РИА Новости Крым:
День Черноморского флота России: история и современность
Эксперт назвал главный щит России для защиты суверенитета
"Оборонка" России станет лидером в мире по окончании конфликта на Украине
Учения сил стратегического сдерживания в России
19 декабря 2023, 14:07
Ядерная триада России: Путин обозначил потенциал
 
Министерство обороны РФСеверный флотЯдерная триадаРоссияНовостиПраздники и памятные датыОружиеАрмия и флот
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:21Россия не враг: в Британии призывают заменить безумных лидеров Запада
12:01Стрельба слышна в Севастополе – в чем причина
11:50Дети из Херсонской области получают бесплатные путевки на отдых в Крым
11:20Северному флоту России 291 год – в чем его уникальность
10:51В Ростовской области потушили лесной пожар
10:38Крайне тяжелая ночь: на Украине повреждены две ТЭС
10:21Затяжное штормовое предупреждение объявлено в Крыму
10:07В Крыму назвали главную силу в защите детей в России
09:49Лесной пожар в Ростовской области локализован на 169 гектарах
09:31Путин назвал воспитание детей и семейные ценности приоритетом России
09:12У Крымского моста начала расти очередь
09:01Как крымчане будут отдыхать в июне – инфографика
08:39Херсонская область получит более 8 млрд рублей на ремонт дорог
08:17Объекты энергетической инфраструктуры повреждены в пяти областях Украины
08:01Где в Севастополе отключат свет в первые дни лета
07:39Единая цифровая платформа в сфере туризма: в Крыму оценили идею
07:03Нужны ли тесты на COVID-19 для отдыха в лагерях Крыма
00:01Июнь начнется в Крыму с жары
00:00Какой сегодня праздник: 1 июня
22:57Главное за день: 31 мая
Лента новостейМолния