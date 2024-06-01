https://crimea.ria.ru/20240601/flot-rossii-popolnitsya-dvumya-podvodnymi-kreyserami-raketonostsami-1137771166.html

Северному флоту России 291 год – в чем его уникальность

Северному флоту России 291 год – в чем его уникальность - РИА Новости Крым, 01.06.2024

Северному флоту России 291 год – в чем его уникальность

Первого июня Северный флот России отмечает 291 год со дня основания. Его главной особенностью являются морские стратегические ядерные силы – важнейшая... РИА Новости Крым, 01.06.2024

2024-06-01T11:20

2024-06-01T11:20

2024-06-01T11:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Первого июня Северный флот России отмечает 291 год со дня основания. Его главной особенностью являются морские стратегические ядерные силы – важнейшая составляющая системы обороноспособности страны. Об этом сообщили в Минобороны.Северный флот один из самых мощных в России. В его состав входят подводные и надводные силы, береговые войска, морская авиация, на вооружении стоят уникальные корабли океанской зоны.Главной же особенностью Северного флота остаются морские стратегические ядерные силы, которые являются самой важной составляющей системы обороноспособности нашего государства."На Северном флоте они представлены стратегическими ракетоносцами проекта 667 БДРМ (атомная подлодка – ред.) и приходящими им на смену ракетными подводными крейсерами стратегического назначения четвертого поколения проектов "Борей" и "Борей-А", – уточнили в оборонном ведомстве.По данным Минобороны, подводники Северного флота имеют богатейший опыт освоения и применения таких кораблей и сегодня готовят экипажи в том числе для других флотов России. Краснознаменный, ордена Ушакова Северный флот ведет свою историю от эскадры, созданной в 1733 году для защиты территорий Российской империи. 1 июня 2024 ему исполняется 291 год.С праздником военнослужащих и ветеранов флота поздравил главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев. Главком отметил, что воины-североморцы во все времена выполняли свой долг по защите национальных интересов России и сегодня служат образцом воинской доблести."Личный состав Северный флота… проявляет беспримерную храбрость, мужество и высокое воинское мастерство в боях с неонацистами в входе специальной военной операции. Во имя России моряки-североморцы отдают все силы, проявляют истинный героизм, сражаются доблестно как наши великие предки", – сказано в поздравлении.Главком подчеркнул, что Северный флот эффективно решает задачи по укреплению обороноспособности России в Арктическом регионе "в условиях резкого обострения военно-политической обстановки в Европе, усиления напряженности и роста угроз"."Северный флот принимает участие в специальной военной операции России на Украине с февраля 2022 года. За это время за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях по защите Отечества, двум соединениям береговых войск флота присвоено почетное наименование "гвардейских", а 18 военнослужащих удостоены высокого звания Героя Российской Федерации", – утонили в ведомстве.При этом подводными лодками Северного флота "непрерывно решаются задачи боевого патрулирования и боевого дежурства в Мировом океане и подо льдами Арктики".Ранее капитан 1 ранга запаса, кандидат политических наук Сергей Горбачев, комментируя послание президента РФ Владимира Путина к Федеральному Собранию, заявил, что российский лидер впервые сообщил о применении новейших гиперзвуковых ракет комплекса морского базирования "Циркон" официально и публично, а это означает выход Вооруженных сил России на новый уровень боевых возможностей. Читайте также на РИА Новости Крым:День Черноморского флота России: история и современностьЭксперт назвал главный щит России для защиты суверенитета"Оборонка" России станет лидером в мире по окончании конфликта на Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, северный флот, ядерная триада, россия, новости, праздники и памятные даты, оружие, армия и флот