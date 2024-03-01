https://crimea.ria.ru/20240301/armiya-rossii-pereshla-na-novyy-uroven-boevykh-vozmozhnostey---ekspert-1135340614.html

Армия России перешла на новый уровень боевых возможностей - эксперт

Армия России перешла на новый уровень боевых возможностей - эксперт - РИА Новости Крым, 01.03.2024

Армия России перешла на новый уровень боевых возможностей - эксперт

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию заявил о боевом применении новейших гиперзвуковых ракет комплекса морского базирования... РИА Новости Крым, 01.03.2024

2024-03-01T14:57

2024-03-01T14:57

2024-03-01T14:57

армия и флот

радио "спутник в крыму"

гиперзвуковая ракета "циркон"

вооруженные силы россии

оборонно-промышленный комплекс россии

военно-промышленный комплекс (впк)

владимир путин (политик)

послание федеральному собранию

безопасность

сергей горбачев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/01/1135341421_0:0:1594:896_1920x0_80_0_0_4b305825fd66f1c6045c4397ef566b0f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию заявил о боевом применении новейших гиперзвуковых ракет комплекса морского базирования "Циркон", о чем ранее не было известно и что означает выход российских Вооруженных сил на новый уровень боевых возможностей. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев.Этот факт, как и все сказанное президентом в послании к Федеральному Собранию относительно динамики развития отечественного военно-промышленного комплекса, внушает оптимизм, отметил Горбачев."В том смысле, что наш ракетно-ядерный щит крепок и не позволяет более активных действий вести против нас не только на украинском театре военных действий. Это показатель движения и нашей конструкторской и научной мысли, и демонстрация возможностей военно-промышленного комплекса, и в целом перехода наших Вооруженных сил на новый уровень боевых возможностей", – заключил эксперт.Динамичное наращивание боевой мощи, по мнению Горбачева, позволит российской армии нанести критический ущерб ВСУ, необходимый для достижения целей спецоперации, в более короткие сроки.Ранее военный аналитик, главред журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский в комментарии РИА Новости предположил, что гиперзвуковые ракеты комплекса морского базирования "Циркон" применялись в составе комбинированных ударов по военным объектам Украины, в том числе для проверки возможностей этих ракет по преодолению эшелонированной системы ПВО, включая западные ЗРК Patriot.В середине февраля министр обороны Сергей Шойгу поручил "оперативно вносить коррективы и доработки в выпускаемые изделия с учетом опыта их применения в зоне специальной военной операции" в ракетные комплексы "Кинжал" и "Искандер", а также переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) и всего "что нужно для борьбы с беспилотными летательными аппаратами". Читайте также на РИА Новости Крым:Послание Путина Федеральному Собранию: главное об СВО и военной мощи РФПутин призвал укрепить Западное направление из-за угроз расширения НАТОМассированные удары: уничтожены производство дронов ВСУ и базы наемников

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армия и флот, гиперзвуковая ракета "циркон", вооруженные силы россии, оборонно-промышленный комплекс россии, военно-промышленный комплекс (впк), владимир путин (политик), послание федеральному собранию, безопасность, сергей горбачев, мнения