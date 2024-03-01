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Армия России перешла на новый уровень боевых возможностей - эксперт - РИА Новости Крым, 01.03.2024
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Армия России перешла на новый уровень боевых возможностей - эксперт
Армия России перешла на новый уровень боевых возможностей - эксперт - РИА Новости Крым, 01.03.2024
Армия России перешла на новый уровень боевых возможностей - эксперт
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию заявил о боевом применении новейших гиперзвуковых ракет комплекса морского базирования... РИА Новости Крым, 01.03.2024
2024-03-01T14:57
2024-03-01T14:57
армия и флот
радио "спутник в крыму"
гиперзвуковая ракета "циркон"
вооруженные силы россии
оборонно-промышленный комплекс россии
военно-промышленный комплекс (впк)
владимир путин (политик)
послание федеральному собранию
безопасность
сергей горбачев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию заявил о боевом применении новейших гиперзвуковых ракет комплекса морского базирования "Циркон", о чем ранее не было известно и что означает выход российских Вооруженных сил на новый уровень боевых возможностей. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев.Этот факт, как и все сказанное президентом в послании к Федеральному Собранию относительно динамики развития отечественного военно-промышленного комплекса, внушает оптимизм, отметил Горбачев."В том смысле, что наш ракетно-ядерный щит крепок и не позволяет более активных действий вести против нас не только на украинском театре военных действий. Это показатель движения и нашей конструкторской и научной мысли, и демонстрация возможностей военно-промышленного комплекса, и в целом перехода наших Вооруженных сил на новый уровень боевых возможностей", – заключил эксперт.Динамичное наращивание боевой мощи, по мнению Горбачева, позволит российской армии нанести критический ущерб ВСУ, необходимый для достижения целей спецоперации, в более короткие сроки.Ранее военный аналитик, главред журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский в комментарии РИА Новости предположил, что гиперзвуковые ракеты комплекса морского базирования "Циркон" применялись в составе комбинированных ударов по военным объектам Украины, в том числе для проверки возможностей этих ракет по преодолению эшелонированной системы ПВО, включая западные ЗРК Patriot.В середине февраля министр обороны Сергей Шойгу поручил "оперативно вносить коррективы и доработки в выпускаемые изделия с учетом опыта их применения в зоне специальной военной операции" в ракетные комплексы "Кинжал" и "Искандер", а также переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) и всего "что нужно для борьбы с беспилотными летательными аппаратами". Читайте также на РИА Новости Крым:Послание Путина Федеральному Собранию: главное об СВО и военной мощи РФПутин призвал укрепить Западное направление из-за угроз расширения НАТОМассированные удары: уничтожены производство дронов ВСУ и базы наемников
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армия и флот, гиперзвуковая ракета "циркон", вооруженные силы россии, оборонно-промышленный комплекс россии, военно-промышленный комплекс (впк), владимир путин (политик), послание федеральному собранию, безопасность, сергей горбачев, мнения
Армия России перешла на новый уровень боевых возможностей - эксперт

С гиперзвуковыми "Цирконами" ВС РФ перешли на новый уровень боевых возможностей – эксперт

14:57 01.03.2024
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков"
Запуск ракеты Циркон с фрегата Адмирал Горшков
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию заявил о боевом применении новейших гиперзвуковых ракет комплекса морского базирования "Циркон", о чем ранее не было известно и что означает выход российских Вооруженных сил на новый уровень боевых возможностей. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев.
"О "Кинжале" (российский гиперзвуковой ракетный комплекс – ред.) мы слышали, но порадовало то, что уже в боевых условиях применен, испытан на практике наш гиперзвуковой комплекс "Циркон". Широко об этом не говорилось до заявления президента, хотя сообщали некоторые источники и были споры о том, "что стреляло". На фрегатах адмиральской серии Северного флота эти комплексы существуют и применяются не в боевых целях. Здесь же речь идет о боевом применении. Это значит, что "Циркон" уже поставлен", – сказал Горбачев.
Этот факт, как и все сказанное президентом в послании к Федеральному Собранию относительно динамики развития отечественного военно-промышленного комплекса, внушает оптимизм, отметил Горбачев.
"В том смысле, что наш ракетно-ядерный щит крепок и не позволяет более активных действий вести против нас не только на украинском театре военных действий. Это показатель движения и нашей конструкторской и научной мысли, и демонстрация возможностей военно-промышленного комплекса, и в целом перехода наших Вооруженных сил на новый уровень боевых возможностей", – заключил эксперт.
Динамичное наращивание боевой мощи, по мнению Горбачева, позволит российской армии нанести критический ущерб ВСУ, необходимый для достижения целей спецоперации, в более короткие сроки.
Ранее военный аналитик, главред журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский в комментарии РИА Новости предположил, что гиперзвуковые ракеты комплекса морского базирования "Циркон" применялись в составе комбинированных ударов по военным объектам Украины, в том числе для проверки возможностей этих ракет по преодолению эшелонированной системы ПВО, включая западные ЗРК Patriot.
В середине февраля министр обороны Сергей Шойгу поручил "оперативно вносить коррективы и доработки в выпускаемые изделия с учетом опыта их применения в зоне специальной военной операции" в ракетные комплексы "Кинжал" и "Искандер", а также переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) и всего "что нужно для борьбы с беспилотными летательными аппаратами".
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Радио "Спутник в Крыму"Армия и флотГиперзвуковая ракета "Циркон"Вооруженные силы РоссииОборонно-промышленный комплекс РоссииВоенно-промышленный комплекс (ВПК)Владимир Путин (политик)Послание Федеральному СобраниюБезопасностьСергей ГорбачевМнения
 
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