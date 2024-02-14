https://crimea.ria.ru/20240214/shoygu-proveril-vypolnenie-gosoboronzakaza-po-raketnym-kompleksam-1134935094.html

Шойгу поставил задачу доработать "Кинжалы" и "Искандеры"

Шойгу поставил задачу доработать "Кинжалы" и "Искандеры" - РИА Новости Крым, 14.02.2024

Шойгу поставил задачу доработать "Кинжалы" и "Искандеры"

В России будут дорабатывать системы ПЗРК и ракеты "Искандер", "Кинжал". Такую задачу поставил министр обороны Сергей Шойгу перед научно-производственной... РИА Новости Крым, 14.02.2024

2024-02-14T14:35

2024-02-14T14:35

2024-02-14T14:53

сергей шойгу

новости

гособоронзаказ

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

армия и флот

гиперзвуковые ракеты "кинжал"

"искандер"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. В России будут дорабатывать системы ПЗРК и ракеты "Искандер", "Кинжал". Такую задачу поставил министр обороны Сергей Шойгу перед научно-производственной корпорацией "Конструкторское бюро машиностроения" в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.Предприятию, которое выполняет гособоронзаказ по производству переносных и оперативно-тактических ракетных комплексов, поручено "оперативно вносить коррективы и доработки в выпускаемые изделия с учетом опыта их применения в СВО".Министр обороны РФ проверил выполнение государственного оборонного заказа по производству переносных и оперативно-тактических ракетных комплексов, который выполняет "Конструкторское бюро машиностроения". На предприятии ему представили готовые образцы противотанкового ракетного комплекса "Хризантема-С" с модернизированными противотанковыми управляемыми ракетами "Хризантема-М". Также глава военного ведомства оценил боевую машину ПЗРК "Гибка-С", опорно-пусковую установку "Джигит" с ракетами ПЗРК "Верба" и комплекс активной защиты "Арена-М".Шойгу потребовал делать это быстрее.В январе этого года президент РФ Владимир Путин заявлял, что новейшие российские вооружения, в том числе ракетные, превосходят все зарубежные аналоги.В сентябре прошлого года министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на вертолетном заводе "Прогресс" в г. Арсеньев (Приморский край), где выпускают вертолеты Ка-52. Модернизированный вертолет Ка-52М получил новые системы РЛС прицельного комплекса, а также вооружение с существенно увеличенными характеристиками.Читайте также на РИА Новости Крым:Поставки высокоточных ракет в российские войска выросли в 5 раз – ШойгуВ России создали умный дрон с автоматическим наведением на цель - видеоТри подлодки с ракетами "Калибр" получит ВМФ России в этом году

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, новости, гособоронзаказ, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, армия и флот, гиперзвуковые ракеты "кинжал", "искандер"