https://crimea.ria.ru/20240214/shoygu-proveril-vypolnenie-gosoboronzakaza-po-raketnym-kompleksam-1134935094.html
Шойгу поставил задачу доработать "Кинжалы" и "Искандеры"
Шойгу поставил задачу доработать "Кинжалы" и "Искандеры" - РИА Новости Крым, 14.02.2024
Шойгу поставил задачу доработать "Кинжалы" и "Искандеры"
В России будут дорабатывать системы ПЗРК и ракеты "Искандер", "Кинжал". Такую задачу поставил министр обороны Сергей Шойгу перед научно-производственной... РИА Новости Крым, 14.02.2024
2024-02-14T14:35
2024-02-14T14:35
2024-02-14T14:53
сергей шойгу
новости
гособоронзаказ
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
армия и флот
гиперзвуковые ракеты "кинжал"
"искандер"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. В России будут дорабатывать системы ПЗРК и ракеты "Искандер", "Кинжал". Такую задачу поставил министр обороны Сергей Шойгу перед научно-производственной корпорацией "Конструкторское бюро машиностроения" в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.Предприятию, которое выполняет гособоронзаказ по производству переносных и оперативно-тактических ракетных комплексов, поручено "оперативно вносить коррективы и доработки в выпускаемые изделия с учетом опыта их применения в СВО".Министр обороны РФ проверил выполнение государственного оборонного заказа по производству переносных и оперативно-тактических ракетных комплексов, который выполняет "Конструкторское бюро машиностроения". На предприятии ему представили готовые образцы противотанкового ракетного комплекса "Хризантема-С" с модернизированными противотанковыми управляемыми ракетами "Хризантема-М". Также глава военного ведомства оценил боевую машину ПЗРК "Гибка-С", опорно-пусковую установку "Джигит" с ракетами ПЗРК "Верба" и комплекс активной защиты "Арена-М".Шойгу потребовал делать это быстрее.В январе этого года президент РФ Владимир Путин заявлял, что новейшие российские вооружения, в том числе ракетные, превосходят все зарубежные аналоги.В сентябре прошлого года министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на вертолетном заводе "Прогресс" в г. Арсеньев (Приморский край), где выпускают вертолеты Ка-52. Модернизированный вертолет Ка-52М получил новые системы РЛС прицельного комплекса, а также вооружение с существенно увеличенными характеристиками.Читайте также на РИА Новости Крым:Поставки высокоточных ракет в российские войска выросли в 5 раз – ШойгуВ России создали умный дрон с автоматическим наведением на цель - видеоТри подлодки с ракетами "Калибр" получит ВМФ России в этом году
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сергей шойгу, новости, гособоронзаказ, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, армия и флот, гиперзвуковые ракеты "кинжал", "искандер"
Шойгу поставил задачу доработать "Кинжалы" и "Искандеры"
Шойгу поставил задачу доработать "Искандер", "Кинжал" и системы ПЗРК
14:35 14.02.2024 (обновлено: 14:53 14.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. В России будут дорабатывать системы ПЗРК и ракеты "Искандер", "Кинжал". Такую задачу поставил министр обороны Сергей Шойгу перед научно-производственной корпорацией "Конструкторское бюро машиностроения" в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
Предприятию, которое выполняет гособоронзаказ по производству переносных и оперативно-тактических ракетных комплексов, поручено "оперативно вносить коррективы и доработки в выпускаемые изделия с учетом опыта их применения в СВО".
"Это касается и систем ПЗРК, и ракет "Искандер", и "Кинжал", и всего, что нам нужно для борьбы с беспилотными летательными аппаратами", – подчеркнул Сергей Шойгу.
Министр обороны РФ проверил выполнение государственного оборонного заказа по производству переносных и оперативно-тактических ракетных комплексов, который выполняет "Конструкторское бюро машиностроения". На предприятии ему представили готовые образцы противотанкового ракетного комплекса "Хризантема-С" с модернизированными противотанковыми управляемыми ракетами "Хризантема-М". Также глава военного ведомства оценил боевую машину ПЗРК "Гибка-С", опорно-пусковую установку "Джигит" с ракетами ПЗРК "Верба" и комплекс активной защиты "Арена-М".
"Данный комплекс активной защиты, предназначенный для защиты от противотанковых средств противника, представлен на квалификационные испытания. Одновременно мы ведем работу по усовершенствованию комплекса для защиты от баражирующих дронов", – доложил Министру обороны РФ генеральный конструктор корпорации Валерий Кашин.
Шойгу потребовал делать это быстрее.
В январе этого года президент РФ Владимир Путин заявлял
, что новейшие российские вооружения, в том числе ракетные, превосходят все зарубежные аналоги.
В сентябре прошлого года министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа
на вертолетном заводе "Прогресс" в г. Арсеньев (Приморский край), где выпускают вертолеты Ка-52. Модернизированный вертолет Ка-52М получил новые системы РЛС прицельного комплекса, а также вооружение с существенно увеличенными характеристиками.
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