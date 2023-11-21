https://crimea.ria.ru/20231121/tri-podlodki-s-raketami-kalibr-poluchit-vmf-rossii-v-etom-godu-1132939204.html

Три подлодки с ракетами "Калибр" получит ВМФ России в этом году

Три подлодки с ракетами "Калибр" получит ВМФ России в этом году - РИА Новости Крым, 21.11.2023

Три подлодки с ракетами "Калибр" получит ВМФ России в этом году

Подводные силы Военно-морского флота России в этом году пополнятся тремя многоцелевыми подлодками с ракетными комплексами "Калибр". Об этом сообщил министр... РИА Новости Крым, 21.11.2023

2023-11-21T14:02

2023-11-21T14:02

2023-11-21T14:11

сергей шойгу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Подводные силы Военно-морского флота России в этом году пополнятся тремя многоцелевыми подлодками с ракетными комплексами "Калибр". Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.Министр также подчеркнул важность строительства многоцелевых кораблей с высокоточными ракетными комплексами для поражения критически важных объектов инфраструктуры и морских целей, в том числе авианосных и корабельных ударных групп.Особое внимание уделяется наращиванию морских стратегических ядерных сил, добавил руководитель ведомства. В боевой состав ВМФ уже вошли три новейших атомных подводных крейсера проекта "Борей-А". Также завершаются государственные испытания ракетной подводной лодки стратегического назначения "Император Александр III", предназначенной для Тихоокеанского флота.Он добавил, что реализация плана деятельности главного командования Военно-морского флота в текущем году позволила повысить боевые возможности флотов и Каспийской флотилии, довести уровень современной военной и специальной техники до 74%.Министр обороны также проинформировал, что в настоящее время проходит государственные испытания фрегат "Адмирал Головко", планируемый к оснащению гиперзвуковыми ракетами "Циркон". Таким образом, количество носителей высокоточного оружия большой дальности к концу года превысит более 40 единиц.Также Сергей Шойгу сообщил, что с начала ноября ВСУ потеряли почти 14 тысяч человек и 1,8 тысячи единиц техники. По словам министра обороны, группировки российских войск продолжают успешно вести активную оборону, уверенно удерживают рубежи на всей линии боевого соприкосновения, постепенно улучшая свое положение.

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу