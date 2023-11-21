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ВСУ потеряли почти 14 тысяч человек с начала ноября – Шойгу - РИА Новости Крым, 21.11.2023
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ВСУ потеряли почти 14 тысяч человек с начала ноября – Шойгу
ВСУ потеряли почти 14 тысяч человек с начала ноября – Шойгу - РИА Новости Крым, 21.11.2023
ВСУ потеряли почти 14 тысяч человек с начала ноября – Шойгу
Потери вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала ноября составили 13,7 тысячи военнослужащих и порядка 1,8 тысячи различного вооружения и военной техники. Об этом... РИА Новости Крым, 21.11.2023
2023-11-21T13:51
2023-11-21T14:04
сергей шойгу
потери всу
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Потери вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала ноября составили 13,7 тысячи военнослужащих и порядка 1,8 тысячи различного вооружения и военной техники. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.По словам Шойгу, группировки российских войск продолжают успешно вести активную оборону, уверенно удерживают рубежи на всей линии боевого соприкосновения, постепенно улучшая свое положение. Российские подразделения непрерывно наносят огневое поражение противнику, не позволяя ему продвинуться вперед, и продолжат снижать наступательный потенциал противника на всех направлениях, заверил глава Минобороны. "Понимая бессмысленность попыток прорвать нашу оборону, много украинских военнослужащих сдается в плен", - добавил Шойгу.Как заявил ранее в интервью британской газете The Guardian экс-министр инфраструктуры Украины, действующий капитан ВСУ Владимир Омелян, украинские солдаты не желают умирать ради захвата Крыма и Донбасса, а Запад не готов поставлять необходимое для этого вооружение и в нужных Киеву объемах.Президент Украины Владимир Зеленский ранее признал, что украинские войска будут вынуждены отступать на поле боя, если Запад прекратит поставки военной техники и боеприпасов киевскому режиму. Он констатировал, что фокус западных стран смещается с поддержки Украины из-за ситуации на Ближнем Востоке. Также он заявил, что ВСУ начали испытывать нехватку снарядов калибра 155 миллиметров из-за обострения палестино-израильского конфликта.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский сделал заявление о переговорах с РоссиейМорпехи из Севастополя раз за разом опрокидывают противника в Днепр Скоро возьмутся за женщин: эксперт о желании Киева призывать студентов
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РИА Новости Крым
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96
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сергей шойгу, потери всу , новости сво, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новости
ВСУ потеряли почти 14 тысяч человек с начала ноября – Шойгу

С начала ноября ВСУ потеряли почти 14 тысяч человек и 1,8 тысячи единиц техники - Шойгу

13:51 21.11.2023 (обновлено: 14:04 21.11.2023)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Потери вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала ноября составили 13,7 тысячи военнослужащих и порядка 1,8 тысячи различного вооружения и военной техники. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.
"Всего с начала месяца противник потерял свыше 13 700 человек, порядка 1800 единиц различного вооружения и военной техники", - сказал руководитель ведомства на коллегии Минобороны.
По словам Шойгу, группировки российских войск продолжают успешно вести активную оборону, уверенно удерживают рубежи на всей линии боевого соприкосновения, постепенно улучшая свое положение.
Российские подразделения непрерывно наносят огневое поражение противнику, не позволяя ему продвинуться вперед, и продолжат снижать наступательный потенциал противника на всех направлениях, заверил глава Минобороны.
"Понимая бессмысленность попыток прорвать нашу оборону, много украинских военнослужащих сдается в плен", - добавил Шойгу.
Как заявил ранее в интервью британской газете The Guardian экс-министр инфраструктуры Украины, действующий капитан ВСУ Владимир Омелян, украинские солдаты не желают умирать ради захвата Крыма и Донбасса, а Запад не готов поставлять необходимое для этого вооружение и в нужных Киеву объемах.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее признал, что украинские войска будут вынуждены отступать на поле боя, если Запад прекратит поставки военной техники и боеприпасов киевскому режиму. Он констатировал, что фокус западных стран смещается с поддержки Украины из-за ситуации на Ближнем Востоке. Также он заявил, что ВСУ начали испытывать нехватку снарядов калибра 155 миллиметров из-за обострения палестино-израильского конфликта.
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Сергей ШойгуПотери ВСУНовости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Министерство обороны РФВооруженные силы РоссииНовости
 
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