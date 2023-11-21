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ВСУ потеряли почти 14 тысяч человек с начала ноября – Шойгу

ВСУ потеряли почти 14 тысяч человек с начала ноября – Шойгу - РИА Новости Крым, 21.11.2023

ВСУ потеряли почти 14 тысяч человек с начала ноября – Шойгу

Потери вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала ноября составили 13,7 тысячи военнослужащих и порядка 1,8 тысячи различного вооружения и военной техники. Об этом... РИА Новости Крым, 21.11.2023

2023-11-21T13:51

2023-11-21T13:51

2023-11-21T14:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Потери вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала ноября составили 13,7 тысячи военнослужащих и порядка 1,8 тысячи различного вооружения и военной техники. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.По словам Шойгу, группировки российских войск продолжают успешно вести активную оборону, уверенно удерживают рубежи на всей линии боевого соприкосновения, постепенно улучшая свое положение. Российские подразделения непрерывно наносят огневое поражение противнику, не позволяя ему продвинуться вперед, и продолжат снижать наступательный потенциал противника на всех направлениях, заверил глава Минобороны. "Понимая бессмысленность попыток прорвать нашу оборону, много украинских военнослужащих сдается в плен", - добавил Шойгу.Как заявил ранее в интервью британской газете The Guardian экс-министр инфраструктуры Украины, действующий капитан ВСУ Владимир Омелян, украинские солдаты не желают умирать ради захвата Крыма и Донбасса, а Запад не готов поставлять необходимое для этого вооружение и в нужных Киеву объемах.Президент Украины Владимир Зеленский ранее признал, что украинские войска будут вынуждены отступать на поле боя, если Запад прекратит поставки военной техники и боеприпасов киевскому режиму. Он констатировал, что фокус западных стран смещается с поддержки Украины из-за ситуации на Ближнем Востоке. Также он заявил, что ВСУ начали испытывать нехватку снарядов калибра 155 миллиметров из-за обострения палестино-израильского конфликта.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский сделал заявление о переговорах с РоссиейМорпехи из Севастополя раз за разом опрокидывают противника в Днепр Скоро возьмутся за женщин: эксперт о желании Киева призывать студентов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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