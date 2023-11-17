ВСУ будут отступать без поддержки Запада – Зеленский
Без помощи Запада украинские войска будут вынуждены отступать – Зеленский
13:49 17.11.2023 (обновлено: 15:32 17.11.2023)
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ в зоне спецоперации
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Украинские войска будут вынуждены отступать на поле боя, если Запад прекратит поставки военной техники и боеприпасов киевскому режиму. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями иностранных СМИ.
"Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы получать помощь от Запада. Их (западных стран – ред.) фокус смещается из-за ситуации на Ближнем Востоке. Без их поддержки мы будем отступать", – цитирует Зеленского Bloomberg.
Кроме того, заявил он, у украинской разведки есть информация о подготовке в стране нового "майдана" и свержения действующей власти, за которым якобы стоит Россия.
Ранее Зеленский в интервью AFP заявил, что украинские войска начали испытывать нехватку снарядов калибра 155 миллиметров из-за обострения палестино-израильского конфликта.
Он также констатировал, что на сегодняшний день арсеналы вооружения западных союзников Киева фактически опустошены, а нынешних объемов поставок оружия и боеприпасов ВСУ недостаточно для ведения интенсивных боевых действий.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что ситуация в зоне украинского конфликта складывается сложно для Украины, однако военную помощь киевскому режиму необходимо продолжать, чтобы "улучшить переговорные позиции Киева". При этом Столтенберг заявил, что Киев якобы сам будет определять условия переговоров.
Замгенсека Североатлантического альянса Мирча Джоанэ в свою очередь констатировал, что мощностей военно-промышленного комплекса стран НАТО не хватает для удовлетворения запросов Украины, но альянс продолжит оказывать киевскому режиму поддержку.
Глава евродипломатии Жозеп Боррель признал, что у Украины нет шансов победить Россию "в ближайшем будущем". Он назвал это одной из множества проблем, с которыми в данный момент столкнулась Европа.
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