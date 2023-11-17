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Зеленский пожаловался на дефицит снарядов "натовского" калибра - РИА Новости Крым, 17.11.2023
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Зеленский пожаловался на дефицит снарядов "натовского" калибра
Зеленский пожаловался на дефицит снарядов "натовского" калибра - РИА Новости Крым, 17.11.2023
Зеленский пожаловался на дефицит снарядов "натовского" калибра
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью AFP заявил, что украинские войска начали испытывать нехватку снарядов калибра 155 миллиметров из-за обострения... РИА Новости Крым, 17.11.2023
2023-11-17T09:40
2023-11-17T09:43
украина
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новости сво
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оружие
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью AFP заявил, что украинские войска начали испытывать нехватку снарядов калибра 155 миллиметров из-за обострения палестино-израильского конфликта.Он также констатировал, что на сегодняшний день арсеналы вооружения западных союзников Киева фактически опустошены, а нынешних объемов поставок оружия и боеприпасов для ВСУ недостаточно для ведения интенсивных боевых действий. При этом Зеленский поприветствовал усилия США по наращиванию выпуска снарядов "натовского" калибра.Проблемы с поддержкой Киева в США и НАТОРанее генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что ситуация в зоне украинского конфликта складывается сложно для Украины, однако военную помощь киевскому режиму необходимо продолжать, чтобы "улучшить переговорные позиции Киева". При этом Столтенберг заявил, что Киев якобы сам будет определять условия переговоров.Замгенсека Североатлантического альянса Мирча Джоанэ в свою очередь констатировал, что мощностей военно-промышленного комплекса стран НАТО не хватает для удовлетворения запросов Украины, но альянс продолжит оказывать киевскому режиму поддержку.Глава евродипломатии Жозеп Боррель признал, что у Украины нет шансов победить Россию "в ближайшем будущем". Он назвал это одной из множества проблем, с которыми в данный момент столкнулась Европа.Ранее Палата представителей США утвердила бюджетный законопроект, который не предусматривает финансовую помощь ни для Украины, ни для Израиля. "За" высказались 338, "против" – 95.Теперь документ поступил на рассмотрение Сената США, который должен принять решение по нему до 17 ноября, чтобы избежать так называемого "шатдауна". Именно в этот день истекает срок действия временного бюджета, позволяющего правительству США выполнять планы и программы.CNN со ссылкой на источник в Белом доме сообщил, что президент Джо Байден готов подписать законопроект, если его утвердят в Сенате.Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что данная ситуация свидетельствует о приближении конца поддержки киевского режима со стороны США. По его мнению, для президента Украины Владимира Зеленского пришло время отправляться в небытие.Читайте также на РИА Новости Крым:Конец близок: почему НАТО уже не поможет ЗеленскомуЗачем Зеленский добивается разговора с ТрампомВыгребут все: эксперт призвал не питать иллюзий по поводу помощи Украине
https://crimea.ria.ru/20231116/zelenskogo-i-ego-komandu-zhdet-vtoroy-nyurnbergskiy-tribunal---aksenov-1132823732.html
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украина, владимир зеленский (президент украины), новости сво, поставки западного оружия украине, обострение ситуации в израиле, в мире, оружие, новости
Зеленский пожаловался на дефицит снарядов "натовского" калибра

ВСУ не хватает снарядов калибра 155 мм из-за конфликта на Ближнем Востоке – Зеленский

09:40 17.11.2023 (обновлено: 09:43 17.11.2023)
 
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Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью AFP заявил, что украинские войска начали испытывать нехватку снарядов калибра 155 миллиметров из-за обострения палестино-израильского конфликта.
"Сегодня у нас есть проблемы с артиллерийскими снарядами калибра 155 миллиметров. На Ближнем Востоке, что вы думаете, они начали покупать в первую очередь? Снаряды калибра 155 мм. Наши запасы уменьшились", - сказал Зеленский.
Он также констатировал, что на сегодняшний день арсеналы вооружения западных союзников Киева фактически опустошены, а нынешних объемов поставок оружия и боеприпасов для ВСУ недостаточно для ведения интенсивных боевых действий. При этом Зеленский поприветствовал усилия США по наращиванию выпуска снарядов "натовского" калибра.

Проблемы с поддержкой Киева в США и НАТО

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что ситуация в зоне украинского конфликта складывается сложно для Украины, однако военную помощь киевскому режиму необходимо продолжать, чтобы "улучшить переговорные позиции Киева". При этом Столтенберг заявил, что Киев якобы сам будет определять условия переговоров.
Замгенсека Североатлантического альянса Мирча Джоанэ в свою очередь констатировал, что мощностей военно-промышленного комплекса стран НАТО не хватает для удовлетворения запросов Украины, но альянс продолжит оказывать киевскому режиму поддержку.
Глава евродипломатии Жозеп Боррель признал, что у Украины нет шансов победить Россию "в ближайшем будущем". Он назвал это одной из множества проблем, с которыми в данный момент столкнулась Европа.
Ранее Палата представителей США утвердила бюджетный законопроект, который не предусматривает финансовую помощь ни для Украины, ни для Израиля. "За" высказались 338, "против" – 95.
Теперь документ поступил на рассмотрение Сената США, который должен принять решение по нему до 17 ноября, чтобы избежать так называемого "шатдауна". Именно в этот день истекает срок действия временного бюджета, позволяющего правительству США выполнять планы и программы.
CNN со ссылкой на источник в Белом доме сообщил, что президент Джо Байден готов подписать законопроект, если его утвердят в Сенате.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что данная ситуация свидетельствует о приближении конца поддержки киевского режима со стороны США. По его мнению, для президента Украины Владимира Зеленского пришло время отправляться в небытие.
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