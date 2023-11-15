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Байден одобрит бюджет США без помощи Украине и Израилю – CNN

Байден одобрит бюджет США без помощи Украине и Израилю – CNN - РИА Новости Крым, 15.11.2023

Байден одобрит бюджет США без помощи Украине и Израилю – CNN

Президент США Джо Байден готов подписать принятый Конгрессом план финансирования работы правительства без учета помощи Украине и Израилю. Об этом сообщает CNN... РИА Новости Крым, 15.11.2023

2023-11-15T09:44

2023-11-15T09:44

2023-11-15T10:00

сша

украина

израиль

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден готов подписать принятый Конгрессом план финансирования работы правительства без учета помощи Украине и Израилю. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в Белом доме.Он также добавил, что Конгресс должен заняться "неотложными вопросами национальной безопасности и внутренними потребностями, включая финансирование Израиля, Украины, гуманитарную помощь, безопасность границ и другие важнейшие приоритеты, которые пользуются двухпартийной поддержкой".Чиновник призвал республиканцев в Палате представителей "прекратить тратить время на экстремистские, пристрастные законопроекты об ассигнованиях, которые нарушают двухпартийное соглашение", и вместо этого "работать совместно с демократами над законопроектами об ассигнованиях на весь год".Ранее Палата представителей США утвердила бюджетный законопроект, который не предусматривает финансовую помощь ни для Украины, ни для Израиля. "За" высказались 338, "против" – 95.Теперь документ поступил на рассмотрение Сената США, который должен принять решение по нему до 17 ноября, чтобы избежать так называемого "шатдауна". Именно в этот день истекает срок действия временного бюджета, позволяющего правительству США выполнять планы и программы.Читайте также на РИА Новости Крым:Окно возможностей закрывается: Белый дом о помощи КиевуКонец близок: почему НАТО уже не поможет ЗеленскомуСлив Украины ставят на потоки: что там у соседей?

https://crimea.ria.ru/20231114/u-izrailya-net-shansov-politolog-dal-prognoz-razvitiya-sobytiy-v-gaze-1132772097.html

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украина

израиль

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, украина, израиль, джозеф байден, президент сша (joseph biden), новости