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Байден одобрит бюджет США без помощи Украине и Израилю – CNN
Байден одобрит бюджет США без помощи Украине и Израилю – CNN - РИА Новости Крым, 15.11.2023
Байден одобрит бюджет США без помощи Украине и Израилю – CNN
Президент США Джо Байден готов подписать принятый Конгрессом план финансирования работы правительства без учета помощи Украине и Израилю. Об этом сообщает CNN... РИА Новости Крым, 15.11.2023
2023-11-15T09:44
2023-11-15T09:44
2023-11-15T10:00
сша
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израиль
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден готов подписать принятый Конгрессом план финансирования работы правительства без учета помощи Украине и Израилю. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в Белом доме.Он также добавил, что Конгресс должен заняться "неотложными вопросами национальной безопасности и внутренними потребностями, включая финансирование Израиля, Украины, гуманитарную помощь, безопасность границ и другие важнейшие приоритеты, которые пользуются двухпартийной поддержкой".Чиновник призвал республиканцев в Палате представителей "прекратить тратить время на экстремистские, пристрастные законопроекты об ассигнованиях, которые нарушают двухпартийное соглашение", и вместо этого "работать совместно с демократами над законопроектами об ассигнованиях на весь год".Ранее Палата представителей США утвердила бюджетный законопроект, который не предусматривает финансовую помощь ни для Украины, ни для Израиля. "За" высказались 338, "против" – 95.Теперь документ поступил на рассмотрение Сената США, который должен принять решение по нему до 17 ноября, чтобы избежать так называемого "шатдауна". Именно в этот день истекает срок действия временного бюджета, позволяющего правительству США выполнять планы и программы.Читайте также на РИА Новости Крым:Окно возможностей закрывается: Белый дом о помощи КиевуКонец близок: почему НАТО уже не поможет ЗеленскомуСлив Украины ставят на потоки: что там у соседей?
https://crimea.ria.ru/20231114/u-izrailya-net-shansov-politolog-dal-prognoz-razvitiya-sobytiy-v-gaze-1132772097.html
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сша, украина, израиль, джозеф байден, президент сша (joseph biden), новости
Байден одобрит бюджет США без помощи Украине и Израилю – CNN
Байден намерен одобрить бюджет США без помощи Украине и Израилю – CNN
09:44 15.11.2023 (обновлено: 10:00 15.11.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым.
Президент США Джо Байден готов подписать принятый Конгрессом план финансирования работы правительства без учета помощи Украине и Израилю. Об этом сообщает
CNN со ссылкой на источник в Белом доме.
"Если законопроект пройдет через Сенат, президент подпишет эту постоянную резолюцию, которая поддерживает текущие уровни финансирования и не имеет вредных политических последствий", - сказал собеседник телеканала.
Он также добавил, что Конгресс должен заняться "неотложными вопросами национальной безопасности и внутренними потребностями, включая финансирование Израиля, Украины, гуманитарную помощь, безопасность границ и другие важнейшие приоритеты, которые пользуются двухпартийной поддержкой".
Чиновник призвал республиканцев в Палате представителей "прекратить тратить время на экстремистские, пристрастные законопроекты об ассигнованиях, которые нарушают двухпартийное соглашение", и вместо этого "работать совместно с демократами над законопроектами об ассигнованиях на весь год".
Ранее Палата представителей США утвердила бюджетный законопроект, который не предусматривает финансовую помощь ни для Украины, ни для Израиля. "За" высказались 338, "против" – 95.
Теперь документ поступил на рассмотрение Сената США, который должен принять решение по нему до 17 ноября, чтобы избежать так называемого "шатдауна". Именно в этот день истекает срок действия временного бюджета, позволяющего правительству США выполнять планы и программы.
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