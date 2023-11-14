https://crimea.ria.ru/20231114/okno-vozmozhnostey-zakryvaetsya-belyy-dom-o-pomoschi-kievu-1132789365.html
Окно возможностей закрывается: Белый дом о помощи Киеву
Окно возможностей закрывается: Белый дом о помощи Киеву - РИА Новости Крым, 14.11.2023
Окно возможностей закрывается: Белый дом о помощи Киеву
Дальнейшее предоставление помощи Украине осложняет отказ палаты представителей США утвердить запрос администрации президента, заявил помощник Байдена по... РИА Новости Крым, 14.11.2023
2023-11-14T21:18
2023-11-14T21:18
2023-11-14T21:21
сша
поставки западного оружия украине
украина
джейк салливан
политика
экономика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110016/51/1100165133_0:153:3100:1897_1920x0_80_0_0_73df4d6f792d7521e8de0fc858b70bbf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Дальнейшее предоставление помощи Украине осложняет отказ палаты представителей США утвердить запрос администрации президента, заявил помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.Он подчеркнул, что с каждой неделей задержки профинансировать передачу необходимого Украине становится сложнее."Для нас окно возможностей закрывается", - сказал Салливан.Он не стал делать прогнозы относительно того, когда закончатся ранее согласованные на эти цели средства, но отметил, что сейчас администрация США "уже отправляет помощь Киеву с оглядкой на то, когда палата представителей может утвердить запрос Белого дома". Помощник главы американского Агентства по международному развитию (USAID) по делам Европы и Евразии Эрин Макки заявила в Сенате, что правительство Штатов исчерпало средства для продолжения прямой бюджетной поддержки Украины, без утверждения дополнительного финансирования транши гуманитарной помощи в Киев могут полностью прекратиться.Военный эксперт Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым отметил, что США и Европа отдали Украине уже все свои складские запасы снарядов, а производство нарастят в лучшем случае через полтора-два года. Кроме того, эскалация арабо-израильского конфликта полностью хоронит планы на быстрое насыщение украинской стороны артиллерийскими боеприпасами. По мнению аналитика, дефицит боеприпасов на Украине будет играть в пользу России, поскольку наша страна серьезно нарастила производство.Читайте также на РИА Новости Крым:Конец близок: почему НАТО уже не поможет ЗеленскомуЗачем Зеленский добивается разговора с ТрампомСлив Украины ставят на потоки: что там у соседей?
сша
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110016/51/1100165133_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_9fdb4628b6a27efaf6f26efd6c1aaaba.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, поставки западного оружия украине, украина, джейк салливан, политика, экономика, новости
Окно возможностей закрывается: Белый дом о помощи Киеву
В Белом доме заявили о сложностях с дальнейшей помощью Украине
21:18 14.11.2023 (обновлено: 21:21 14.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Дальнейшее предоставление помощи Украине осложняет отказ палаты представителей США утвердить запрос администрации президента, заявил помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.
"Это уже влияет на нашу возможность передавать Украине то, что им нужно, и этот эффект будет только усиливаться", - цитирует Салливана РИА Новости.
Он подчеркнул, что с каждой неделей задержки профинансировать передачу необходимого Украине становится сложнее.
"Для нас окно возможностей закрывается", - сказал Салливан.
Он не стал делать прогнозы относительно того, когда закончатся ранее согласованные на эти цели средства, но отметил, что сейчас администрация США "уже отправляет помощь Киеву с оглядкой на то, когда палата представителей может утвердить запрос Белого дома".
Помощник главы американского Агентства по международному развитию (USAID) по делам Европы и Евразии Эрин Макки заявила в Сенате, что правительство Штатов исчерпало средства для продолжения прямой бюджетной поддержки Украины
, без утверждения дополнительного финансирования транши гуманитарной помощи в Киев могут полностью прекратиться.
Военный эксперт Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым отметил
, что США и Европа отдали Украине уже все свои складские запасы снарядов, а производство нарастят в лучшем случае через полтора-два года. Кроме того, эскалация арабо-израильского конфликта полностью хоронит планы на быстрое насыщение украинской стороны артиллерийскими боеприпасами. По мнению аналитика, дефицит боеприпасов на Украине будет играть в пользу России, поскольку наша страна серьезно нарастила производство.
Читайте также на РИА Новости Крым: