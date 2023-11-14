https://crimea.ria.ru/20231114/okno-vozmozhnostey-zakryvaetsya-belyy-dom-o-pomoschi-kievu-1132789365.html

Окно возможностей закрывается: Белый дом о помощи Киеву

Окно возможностей закрывается: Белый дом о помощи Киеву - РИА Новости Крым, 14.11.2023

Окно возможностей закрывается: Белый дом о помощи Киеву

Дальнейшее предоставление помощи Украине осложняет отказ палаты представителей США утвердить запрос администрации президента, заявил помощник Байдена по... РИА Новости Крым, 14.11.2023

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2023-11-14T21:18

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сша

поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Дальнейшее предоставление помощи Украине осложняет отказ палаты представителей США утвердить запрос администрации президента, заявил помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.Он подчеркнул, что с каждой неделей задержки профинансировать передачу необходимого Украине становится сложнее."Для нас окно возможностей закрывается", - сказал Салливан.Он не стал делать прогнозы относительно того, когда закончатся ранее согласованные на эти цели средства, но отметил, что сейчас администрация США "уже отправляет помощь Киеву с оглядкой на то, когда палата представителей может утвердить запрос Белого дома". Помощник главы американского Агентства по международному развитию (USAID) по делам Европы и Евразии Эрин Макки заявила в Сенате, что правительство Штатов исчерпало средства для продолжения прямой бюджетной поддержки Украины, без утверждения дополнительного финансирования транши гуманитарной помощи в Киев могут полностью прекратиться.Военный эксперт Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым отметил, что США и Европа отдали Украине уже все свои складские запасы снарядов, а производство нарастят в лучшем случае через полтора-два года. Кроме того, эскалация арабо-израильского конфликта полностью хоронит планы на быстрое насыщение украинской стороны артиллерийскими боеприпасами. По мнению аналитика, дефицит боеприпасов на Украине будет играть в пользу России, поскольку наша страна серьезно нарастила производство.Читайте также на РИА Новости Крым:Конец близок: почему НАТО уже не поможет ЗеленскомуЗачем Зеленский добивается разговора с ТрампомСлив Украины ставят на потоки: что там у соседей?

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, поставки западного оружия украине, украина, джейк салливан, политика, экономика, новости