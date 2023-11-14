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Столтенберг заговорил о провале Киева на поле боя и переговорах с Россией

Столтенберг заговорил о провале Киева на поле боя и переговорах с Россией - РИА Новости Крым, 14.11.2023

Столтенберг заговорил о провале Киева на поле боя и переговорах с Россией

Ситуация в зоне украинского конфликта складывается сложно для Киева, признал Генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом совместного заседания с главами... РИА Новости Крым, 14.11.2023

2023-11-14T14:06

2023-11-14T14:06

2023-11-14T14:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Ситуация в зоне украинского конфликта складывается сложно для Киева, признал Генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом совместного заседания с главами минобороны стран Евросоюза в Брюсселе, и заговорил о возможности переговоров с Россией."На полях сражения сложилась сложная ситуация, поэтому сейчас еще важнее сделать нашу помощь более устойчивой и наращивать ее", - цитирует Столтенберга РИА Новости.По мнению генсека НАТО, помощь альянса необходима Украине для начала переговоров с Россией об урегулировании конфликта на "приемлемых" условиях. При этом Столтенберг заявил, что Киев якобы сам будет определять эти условия.Руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров ранее усомнился в возобновлении российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта в ближайшее время. По его мнению, даже если Вашингтон и решит надавить на Киев с целью начать переговоры с Москвой, не поручит эту миссию Зеленскому.По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при условии соблюдения гарантий безопасности страны. Специальная военная операция - это попытка прекратить войну, которая шла с 2014 года. Читайте также на РИА Новости Крым:Во власти яростных холопов: почему Европа боится мира России с УкраинойБелый дом боится: почему в США заговорили о свержении ЗеленскогоКорейский сценарий раскола Украины: чего добиваются США и Европа

https://crimea.ria.ru/20231016/putin-rasskazal-ob-istorii-ukrainskogo-voprosa-1132110321.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, йенс столтенберг, украина, россия, новости сво, в мире, политика, новости