Столтенберг заговорил о провале Киева на поле боя и переговорах с Россией
Столтенберг назвал ситуацию на Украине сложной и заговорил о переговорах с Россией
14:06 14.11.2023 (обновлено: 14:08 14.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Ситуация в зоне украинского конфликта складывается сложно для Киева, признал Генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом совместного заседания с главами минобороны стран Евросоюза в Брюсселе, и заговорил о возможности переговоров с Россией.
"На полях сражения сложилась сложная ситуация, поэтому сейчас еще важнее сделать нашу помощь более устойчивой и наращивать ее", - цитирует Столтенберга РИА Новости.
По мнению генсека НАТО, помощь альянса необходима Украине для начала переговоров с Россией об урегулировании конфликта на "приемлемых" условиях. При этом Столтенберг заявил, что Киев якобы сам будет определять эти условия.
"Украина должна сама решать, какие условия являются приемлемыми для переговоров, и, что более важно, какие условия будут приемлемы для соглашения. Ответственность союзников по НАТО состоит в поддержке Украины", - сказал он.
Руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров ранее усомнился в возобновлении российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта в ближайшее время. По его мнению, даже если Вашингтон и решит надавить на Киев с целью начать переговоры с Москвой, не поручит эту миссию Зеленскому.
По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при условии соблюдения гарантий безопасности страны. Специальная военная операция - это попытка прекратить войну, которая шла с 2014 года.
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