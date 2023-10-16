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Путин назвал условия мирного урегулирования конфликта на Украине - РИА Новости Крым, 16.10.2023
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Путин назвал условия мирного урегулирования конфликта на Украине
Путин назвал условия мирного урегулирования конфликта на Украине - РИА Новости Крым, 16.10.2023
Путин назвал условия мирного урегулирования конфликта на Украине
Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при условии соблюдения гарантий безопасности РФ. Специальная военная... РИА Новости Крым, 16.10.2023
2023-10-16T08:40
2023-10-16T08:45
владимир путин (политик)
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Симферополь, 16 окт – РИА Новости Крым. Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при условии соблюдения гарантий безопасности РФ. Специальная военная операция - это попытка прекратить войну, которая шла с 2014 года. Об этом в интервью Медиакорпорации Китая заявил президент Владимир Путин.Владимир Путин напомнил, что боевые действия на Украине начались не в 2022-м, а в 2014 году, когда в Киеве произошел государственный переворот. Этот факт сейчас, по мнению президента, ускользает от внимания политиков во многих западных странах.По мнению Владимира Путина, произошедшие события были связаны с ошибками тогдашнего руководства Украины. Но эти ошибки надо было устранять не с помощью боевиков на улицах, а с помощью демократических процедур."Но западные страны предпочли действовать иначе ‒ способствовать совершению госпереворота. А затем, по сути, руками киевского режима развернули боевые действия на юго-востоке Украины, в Донбассе, и восемь лет вели эти боевые действия, убивая женщин и детей. Никто на Западе не обращал на это внимания или делал вид, что не замечает".По мнению российского лидера, все это вместе с тем фактом, что США с 2008 года втягивали Украину в НАТО, и привело к эскалации конфликта."Напомню, что когда Украина получала свою независимость или провозгласила свою независимость, то основополагающий документ, который был положен в основу независимой Украины, ‒ Декларация о независимости. Основной тезис этой Декларации о независимости заключается в том, что Украина является нейтральным государством", - подчеркнул Путин.Однако в 2008 году, когда никакого кризиса еще не было, в США зачем-то объявили о том, что Украину ждут в НАТО. И обстановка в стране начала накаляться.Он подчеркнул, что Россия не против мирного завершения конфликта на Украине, но Киев "выбросил в печку" стамбульские договоренности и не желает вести переговоры. "К сожалению, противная сторона не желает вести какие-либо переговоры. Более того, президент Украины издал декрет, запрещающий вести с нами мирные переговоры всем и сам себе. Как же можно вести переговоры, если они этого не хотят да еще и издали нормативный документ, который запрещает вести эти переговоры? Поэтому, если украинская сторона хочет этого, видимо, начать нужно с того, чтобы отменить этот декрет и объявить о готовности к этим переговорам", - резюмировал Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин дал старт поставкам российского газа через Казахстан в УзбекистанПутин на пленарном заседании клуба "Валдай"- главные заявленияЗачем Украине тотальная мобилизация: эксперт оценил масштабы потерь ВСУ
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владимир путин (политик), украина, политика, китай, в мире, новости, россия, новости сво
Путин назвал условия мирного урегулирования конфликта на Украине

Путин в интервью китайскому ТВ рассказал об истории "украинского вопроса"

08:40 16.10.2023 (обновлено: 08:45 16.10.2023)
 
© Сергей Бобылев, ТАССПрезидент России Владимир Путин дал интервью Медиакорпорации Китая
Президент России Владимир Путин дал интервью Медиакорпорации Китая
© Сергей Бобылев, ТАСС
Читать в
Симферополь, 16 окт – РИА Новости Крым. Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при условии соблюдения гарантий безопасности РФ. Специальная военная операция - это попытка прекратить войну, которая шла с 2014 года. Об этом в интервью Медиакорпорации Китая заявил президент Владимир Путин.
Владимир Путин напомнил, что боевые действия на Украине начались не в 2022-м, а в 2014 году, когда в Киеве произошел государственный переворот. Этот факт сейчас, по мнению президента, ускользает от внимания политиков во многих западных странах.
"Я хочу напомнить, что военные действия начались на Украине не с нашей специальной военной операции, а гораздо раньше ‒ в 2014 году, когда западные страны, выступив гарантом договоренностей между Президентом Януковичем и оппозицией, забыли про свои гарантии буквально через пару дней и, более того, способствовали государственному перевороту. А официальные лица Администрации США прямо заявили, что потратили на это большие деньги, по-моему, пять миллиардов они назвали, и теперь должно быть так, как произошло".
По мнению Владимира Путина, произошедшие события были связаны с ошибками тогдашнего руководства Украины. Но эти ошибки надо было устранять не с помощью боевиков на улицах, а с помощью демократических процедур.
"Но западные страны предпочли действовать иначе ‒ способствовать совершению госпереворота. А затем, по сути, руками киевского режима развернули боевые действия на юго-востоке Украины, в Донбассе, и восемь лет вели эти боевые действия, убивая женщин и детей. Никто на Западе не обращал на это внимания или делал вид, что не замечает".
По мнению российского лидера, все это вместе с тем фактом, что США с 2008 года втягивали Украину в НАТО, и привело к эскалации конфликта.
"Напомню, что когда Украина получала свою независимость или провозгласила свою независимость, то основополагающий документ, который был положен в основу независимой Украины, ‒ Декларация о независимости. Основной тезис этой Декларации о независимости заключается в том, что Украина является нейтральным государством", - подчеркнул Путин.
Однако в 2008 году, когда никакого кризиса еще не было, в США зачем-то объявили о том, что Украину ждут в НАТО. И обстановка в стране начала накаляться.
"В конце концов разразился кризис 2014 года, боевые действия. Все это привело к тому, что эта эскалация вышла на новый уровень. Так что начало специальной военной операции Россией ‒ это не начало войны, это попытка ее прекратить", - сказал президент.
Он подчеркнул, что Россия не против мирного завершения конфликта на Украине, но Киев "выбросил в печку" стамбульские договоренности и не желает вести переговоры.
"К сожалению, противная сторона не желает вести какие-либо переговоры. Более того, президент Украины издал декрет, запрещающий вести с нами мирные переговоры всем и сам себе. Как же можно вести переговоры, если они этого не хотят да еще и издали нормативный документ, который запрещает вести эти переговоры? Поэтому, если украинская сторона хочет этого, видимо, начать нужно с того, чтобы отменить этот декрет и объявить о готовности к этим переговорам", - резюмировал Путин.
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