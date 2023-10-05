https://crimea.ria.ru/20231005/putin-na-plenarnom-zasedanii-kluba-valday--glavnye-zayavleniya-1131888304.html

Путин на пленарном заседании клуба "Валдай"- главные заявления

Путин на пленарном заседании клуба "Валдай"- главные заявления - РИА Новости Крым, 05.10.2023

Путин на пленарном заседании клуба "Валдай"- главные заявления

В четверг президент России Владимир Путин принял участие в пленарном заседании клуба "Валдай" и сделал ряд заявлений по темам международной и внутренней... РИА Новости Крым, 05.10.2023

2023-10-05T22:39

2023-10-05T22:39

2023-10-05T22:46

владимир путин (политик)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. В четверг президент России Владимир Путин принял участие в пленарном заседании клуба "Валдай" и сделал ряд заявлений по темам международной и внутренней повесток. Главное из выступления главы государства - в материале РИА Новости Крым.Спецоперация на УкраинеРоссия не начинала войну на Украине, но после госпереворота 2014-го года вынуждена была защитить Крым и Севастополь и остановить войну на Донбассе, подчеркнул Путин. "На постоянное нарастающее военно-политическое давление приходится отвечать. Я не раз говорил о том, что мы не начинали так называемую войну на Украине. Напротив, мы пытаемся ее закончить. Не мы устраивали государственный переворот в Киеве в 2014 году, кровавый и антиконституционный, не мы запугивали крымчан и севастопольцев этническими чистками в нацистском духе - мы в это время занимались поддержкой крымчан и севастопольцев. Не мы пытались принудить Донбасс к повиновению с помощью обстрелов и бомбежек, не мы грозились расправится с теми, кто хочет говорить на своем языке", - пояснил президент.Говоря о ходе спецоперации о сообщил, что российские военные успешно продвигаются по двенадцати направлениям и занимают более выгодные позиции. "Только с начала так называемого "контрнаступления", с 4 июня, украинские подразделения потеряли свыше 90 тысяч человек, это санитарные и безвозвратные потери, 557 танков, почти 1900 бронемашин различного класса", - сказал российский лидер.Вопросы денацификацииНа Украине сложилась пронацистская политическая система, очередное свидетельство этого - аплодисменты Владимира Зеленского эссэсовцу в Канаде, считает российский лидер. Он подчеркнул, что это только подтверждает тезис о том, что одна из целей России на Украине - это денацификация. "Значит, она (нацистская идеология, - ред.) там все-таки есть и признается. Наша общая цель - добиться денацификации", - заявил глава государства.То, что Зеленский, в чьих жилах течет еврейская кровь, аплодировал нацисту в парламенте Канады, президент РФ назвал отвратительным. А экс-спикера парламента Канады, пригласившего украинского нациста считает "или идиотом, или негодяем". При этом РФ относится к Канаде с уважением: "Я ни в коем случае не хочу обидеть чувства канадского народа. Мы относимся к Канаде несмотря ни на что, с уважением, особенно к людям".Ядерная доктринаОтвет России на возможный ядерный удар по ее территории является абсолютно неприемлемым для любого агрессора, шансов на выживание у потенциального врага не останется, в связи с таким потенциалом изменения в ядерной доктрине РФ на сегодняшний день не нужны.Он также заявил, что РФ может отозвать свою ратификацию договора о запрещении ядерных испытаний, поскольку США его не ратифицировали, этот вопрос - за Госдумой.Оборонка и экономикаРоссия почти закончила работу над современными видами стратегического оружия, проведено последнее успешное испытание крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой "Буревестник". Работа над "Сарматом" также фактически закончена. Россия в ближайшее время перейдет к их массовому производству и постановке на боевое дежурство, заявил Владимир Путин.Он также отметил, что в России примерно вдвое возросли расходы на оборону и безопасность - сейчас они составляют около 6% ВВП, при этом все ранее заявленные планы развития страны, все соцобязательства в полной мере выполняются, отметил президент. "Мы справляемся пока, и у меня есть основания полагать, что мы и в будущем справимся. У нас за третий квартал текущего года был профицит свыше 660 миллиардов рублей, а по итогам этого года будет дефицит только 1%. Это вполне здоровый бюджет и здоровая экономика. Сказать о том, что мы чрезмерно много тратим денег на "пушки" и забыли про "масло" – это не так", - сказал Путин."Ключевым моментом" и фундаментальным явлением" Путин назвал начавшуюся естественную структурную перестройку экономики.Гибель Пригожина и ЧВК "Вагнер"Внешнего воздействия на самолет Евгения Пригожина, потерпевшего крушение в Тверской области, не было, в телах погибших обнаружены фрагменты ручной гранаты - это еще одно заявление Путина, основанное на результатах экспертизы, проведенной Следкомом РФ. Говоря в целом о ЧВК "Вагнер" президент отметил, что "люди действовали добровольно и воевали героически. Но интересы рядовых членов и руководства не всегда совпадают". Он сообщил, что к этому времени несколько тысяч бойцов "Вагнера" уже подписали контракты с ВС РФ и продолжат принимать участие в боевых действиях, но теперь будут иметь полные социальные гарантии. Также президент напомнил, что в России нет закона о частных военных компаниях и пока нет единого мнения о том, нужны ли стране такие формирования.Нагорный Карабах"Карабах перешел в состав Азербайджана официально, такова позиция современного армянского государства. Ну, а нам-то что делать? Все, что происходило в недавнем прошлом, недели 2-3 назад, и перекрытие Лачинского коридора и так далее, все это было неизбежным после признания суверенитета Азербайджана над Карабахом. Это был лишь вопрос времени - когда и каким способом Азербайджан будет наводить там конституционный порядок в рамках конституции азербайджанского государства", - прокомментировал Путин карабахский вопрос.Он обратил внимание, что Россия делала все возможное для защиты населения. В частности, российская сторона оказывала гуманитарную и медицинскую помощь, обеспечивала выход людей из этого региона. "Если уж возвратиться к нашим европейским коллегам так называемым, они хотя бы гуманитарную помощь пускай посылают на содержание этих несчастных, по-другому сказать не могу, людей, которые ушли со своих родных, насиженных мест из Нагорного Карабаха. Мне кажется, это они сделают, но в целом, по большому счету, нужно подумать об их судьбе в долгосрочной перспективе", - добавил он."Северные потоки""Результатов расследования подрыва "Северных потоков" нет и скорее всего, не будет", - убежден российский лидер. Он отметил, что Россию не допускают к расследованию терактов, а газ по оставшейся ветке не поставляется из-за решения властей ФРГ.Касаясь других газовых вопросов, президент заявил, что Россия готова к увеличению производства СПГ и строительству новых трубопроводов для поставок в другие страны, украинцы же нацелены на то, чтобы нанести ущерб "Турецкому потоку", пытаются его атаковать и в этом вопросе "слышна английская речь". Также президент пояснил, что Россия платит Украине за транзит газа на запад, поскольку это транзитная страна, а РФ нужно исполнять обязательства перед своими контрагентами.Европа-АзияЕвропу и Россию объединяет цивилизационный код христианства, но РФ не будет навязываться, когда страны ЕС сами создают железный занавес. Президент согласен, что прежнее благополучие Европы было во многом основано на дешевых российских энергоносителях и китайском рынке, однако Европа сама ввела санкции против России вопреки собственным интересам.Он также прокомментировал отношения РФ с азиатскими странами: "Я плотник IV разряда, знаю, как окна строить, если надо, расширим", - так Путин пошутил после вопроса о "захлопнутом окне" отношений Японии и России, и подчеркнул, что если Япония проявит инициативу в вопросе нормализации отношений, Россия готова к сотрудничеству.По вопросу взаимоотношений с Китаем он заявил, что сотрудничество РФ и КНР является очень важным и стабилизирующим международную жизнь фактором. Он подчеркнул, что США пугает растущая мощь КНР, при этом Россия и Китай будут реализовывать совместные планы инфраструктурного развития, в том числе по проекту "Один пояс — один путь". Многополярный мир"Мир находится на пути к синергии государств-цивилизаций, больших пространств, общностей, осознающих себя таковыми. Цивилизация ничего никому не навязывает, но и не позволяет ничего навязывать себе", - продолжил Президент.Он также высказался о блоковом подходе США, назвав его ограничением прав и свобод государств на собственное развитие и попыткой загнать их в определенную "клетку" обязательств". При этом мир, по мнению Путина, больше не готов подчиняться и жертвовать своими интересами во имя Запада, любые попытки ограничить страны или народы от любых благ должны рассматриваться как акт агрессии.

https://crimea.ria.ru/20231005/zaschitit-krym-i-spasti-donbass---putin-oboznachil-glavnuyu-zadachu-svo-1131880379.html

https://crimea.ria.ru/20231005/putin-nazval-usloviya-dlya-primeneniya-rossiey-yadernogo-oruzhiya-1131882794.html

https://crimea.ria.ru/20231005/putin-ob-aviakatastrofe-s-prigozhinym-v-telakh-nashli-fragmenty-granaty-1131886958.html

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