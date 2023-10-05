https://crimea.ria.ru/20231005/putin-ob-aviakatastrofe-s-prigozhinym-v-telakh-nashli-fragmenty-granaty-1131886958.html

Путин об авиакатастрофе с Пригожиным: в телах нашли фрагменты гранаты

Путин об авиакатастрофе с Пригожиным: в телах нашли фрагменты гранаты - РИА Новости Крым, 05.10.2023

Путин об авиакатастрофе с Пригожиным: в телах нашли фрагменты гранаты

Внешнего воздействия на самолет Евгения Пригожина, потерпевшего крушение в Тверской области, не было, в телах погибших обнаружены фрагменты ручной гранаты. Об... РИА Новости Крым, 05.10.2023

2023-10-05T21:13

2023-10-05T21:13

2023-10-05T21:15

владимир путин (политик)

россия

евгений пригожин

чвк "вагнер"

ск рф (следственный комитет российской федерации)

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Внешнего воздействия на самолет Евгения Пригожина, потерпевшего крушение в Тверской области, не было, в телах погибших обнаружены фрагменты ручной гранаты. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии клуба "Валдай".Крушение самолета ПригожинаЧастный самолет Евгения Пригожина, на борту которого находилось семеро пассажиров и три члена экипажа, потерпел крушение в Тверской области 23 августа. По данным Росавиации, в самолете находились Евгений Пригожин, Дмитрий Уткин, Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Валерий Чекалов, Николай Матусеев. Члены экипажа: командир Алексей Левшин, второй пилот Рустам Каримов, бортпроводник Кристина Распопова.25 августа в СК РФ сообщили, что на месте авиакатастрофы обнаружили тела всех десятерых погибших и бортовые самописцы. По результатам экспертиз личности всех 10 погибших при крушении установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном листе.По поводу гибели Пригожина уже высказано множество версий. Предположения, озвученные на Западе, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал спекуляциями и "абсолютной ложью".Читайте также на РИА Новости Крым:Путин прокомментировал крушение самолета ПригожинаСК и Росавиация расследуют ЧП с самолетом в Тверской областиЧем известен Евгений Пригожин: биография

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, евгений пригожин, чвк "вагнер", ск рф (следственный комитет российской федерации), общество, новости