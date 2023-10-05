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Путин об авиакатастрофе с Пригожиным: в телах нашли фрагменты гранаты - РИА Новости Крым, 05.10.2023
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Путин об авиакатастрофе с Пригожиным: в телах нашли фрагменты гранаты
Путин об авиакатастрофе с Пригожиным: в телах нашли фрагменты гранаты - РИА Новости Крым, 05.10.2023
Путин об авиакатастрофе с Пригожиным: в телах нашли фрагменты гранаты
Внешнего воздействия на самолет Евгения Пригожина, потерпевшего крушение в Тверской области, не было, в телах погибших обнаружены фрагменты ручной гранаты. Об... РИА Новости Крым, 05.10.2023
2023-10-05T21:13
2023-10-05T21:15
владимир путин (политик)
россия
евгений пригожин
чвк "вагнер"
ск рф (следственный комитет российской федерации)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Внешнего воздействия на самолет Евгения Пригожина, потерпевшего крушение в Тверской области, не было, в телах погибших обнаружены фрагменты ручной гранаты. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии клуба "Валдай".Крушение самолета ПригожинаЧастный самолет Евгения Пригожина, на борту которого находилось семеро пассажиров и три члена экипажа, потерпел крушение в Тверской области 23 августа. По данным Росавиации, в самолете находились Евгений Пригожин, Дмитрий Уткин, Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Валерий Чекалов, Николай Матусеев. Члены экипажа: командир Алексей Левшин, второй пилот Рустам Каримов, бортпроводник Кристина Распопова.25 августа в СК РФ сообщили, что на месте авиакатастрофы обнаружили тела всех десятерых погибших и бортовые самописцы. По результатам экспертиз личности всех 10 погибших при крушении установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном листе.По поводу гибели Пригожина уже высказано множество версий. Предположения, озвученные на Западе, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал спекуляциями и "абсолютной ложью".Читайте также на РИА Новости Крым:Путин прокомментировал крушение самолета ПригожинаСК и Росавиация расследуют ЧП с самолетом в Тверской областиЧем известен Евгений Пригожин: биография
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владимир путин (политик), россия, евгений пригожин, чвк "вагнер", ск рф (следственный комитет российской федерации), общество, новости
Путин об авиакатастрофе с Пригожиным: в телах нашли фрагменты гранаты

Путин: в телах погибших в самолете Пригожина обнаружены фрагменты ручной гранаты

21:13 05.10.2023 (обновлено: 21:15 05.10.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай"
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© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Внешнего воздействия на самолет Евгения Пригожина, потерпевшего крушение в Тверской области, не было, в телах погибших обнаружены фрагменты ручной гранаты. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии клуба "Валдай".

"Мы знаем об авиакатастрофе. Руководитель Следственного комитета России на днях доложил мне: в телах погибших обнаружены фрагменты ручной гранаты. Внешнего воздействия на самолет не было. Это уже установленный факт, результат экспертизы, проведенной СК РФ", - сказал Путин.

Крушение самолета Пригожина

Частный самолет Евгения Пригожина, на борту которого находилось семеро пассажиров и три члена экипажа, потерпел крушение в Тверской области 23 августа.
По данным Росавиации, в самолете находились Евгений Пригожин, Дмитрий Уткин, Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Валерий Чекалов, Николай Матусеев. Члены экипажа: командир Алексей Левшин, второй пилот Рустам Каримов, бортпроводник Кристина Распопова.
25 августа в СК РФ сообщили, что на месте авиакатастрофы обнаружили тела всех десятерых погибших и бортовые самописцы. По результатам экспертиз личности всех 10 погибших при крушении установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном листе.
По поводу гибели Пригожина уже высказано множество версий. Предположения, озвученные на Западе, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал спекуляциями и "абсолютной ложью".
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