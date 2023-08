https://crimea.ria.ru/20230824/chem-izvesten-evgeniy-prigozhin-biografiya-1130906570.html

Чем известен Евгений Пригожин: биография

Чем известен Евгений Пригожин: биография

В связи с последними событиями в стране, все задаются вопросом: а кто такой Пригожин? Российский предприниматель, собственник группы компаний "Конкорд", бывший...

2023-08-24

евгений пригожин

СИМФЕРОПОЛЬ 26 июн – РИА Новости Крым. В связи с последними событиями в стране, все задаются вопросом: а кто такой Пригожин? Российский предприниматель, собственник группы компаний "Конкорд", бывший заключенный, основатель медиаимперии и ЧВК "Вагнер", одно из самых известных в России лиц СВО, а теперь — фигурант уголовного дела об организации вооруженного мятежа. Рассказываем, кто он такой.Юность и тюремный срокЕвгений Пригожин родился 1 июня 1961 года в Ленинграде. Мать – Виолетта Кировна работала в больнице. Она – кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней Медицинской академии последипломного образования.Отец Евгения рано умер, мальчика воспитывал отчим Самуил Жаркой, трудившийся лыжным инструктором. Он и приобщил пасынка к занятиям лыжным спортом. Пригожин закончил школу-интернат спортивного профиля №62 (сейчас колледж Олимпийского резерва №1), затем поступил в Ленинградский химико-фармацевтический институт, но, по собственному признанию, вуз не окончил.По данным ряда средств массовой информации, в 1979 году будущий предприниматель получил условный срок по обвинению в краже. Журнал Forbes также сообщал, что в 1981 году суд приговорил Пригожина по новым обвинениям в краже, мошенничестве, вовлечении несовершеннолетнего в преступную деятельность и разбое к 13 годам колонии. В 1988 году осужденного помиловали, а в 1990-м он вышел на свободу.Ресторанный бизнес и "знакомство" с ПутинымВ начале 1990-х годов Пригожин занялся бизнесом. Начинал он, по собственным словам, с торговли первыми на тот момент в Петербурге хот-догами на рынке Апраксин двор.Бизнес Пригожина постепенно расширялся. Под его управлением находилась сеть частных продуктовых магазинов "Контраст", бар-магазин "Винный клуб" на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, затем появились рестораны: "Старая таможня", "Русский китч", "Семь сорок" и "Строгановский дворец".В 1996 году Пригожин основал компанию "Конкорд кейтеринг", а спустя год открыл на теплоходе подержанном "Москва-177" ресторан под названием New Island, который стал на тот момент самым дорогим и популярным рестораном северной столицы, где проходили в том числе встречи и обеды крупных чиновников и дипломатов. В 1999 году в New Island ужинали премьер-министр Сергей Степашин и директор-распорядитель МВФ Мишель Камдессю. В 2001 году президент России Владимир Путин обедал там с французским лидером Жаком Шираком, а в 2002-м – с президентом США Джорджем Бушем-младшим. По данным газеты "Коммерсант", в 2003 году глава государства отметил в New Island свой день рождения.Как утверждает ряд СМИ, в те годы состоялось и личное знакомство президента с Пригожиным, который лично подавал блюда первому лицу государства. С тех пор некоторые журналисты стали именовать "поваром Путина".Сам российский лидер в одном из интервью американскому телеканалу NBC на вопрос журналиста о знакомстве с Пригожиным заявил: "Я знаю такого человека, но он не числится в моих друзьях. Есть такой бизнесмен, он занимается то ресторанным бизнесом, то еще чем‑то. Он не государственный чиновник, мы не имеем к нему никакого отношения".Сам предприниматель в одном из интервью заявил, что слухи о его знакомстве с Путиным "очень и очень преувеличены". "У меня нет возможности навещать его, когда захочу, или звонить ему", - сказал он.По признанию бизнесмена, именно его фирма "Конкорд кейтеринг" была самой крупной в России по организации выездного ресторанного обслуживания, в том числе с участием высоких иностранных гостей.Параллельно Пригожин развивал сеть заведений быстрого питания в Санкт-Петербурге, в частности, сеть кафе-блинных под придуманным им названием "Блин!Дональдс", которая проработала с 2002 по 2012 годы.В 2000-х Пригожин занялся строительным бизнесом, построив в районе Лахты в Петербурге коттеджный жилой комплекс "Северный Версаль". В 2016 году входящая к группу компаний бизнесмена фирма построила рядом с парком 300-летия Петербурга комплекс "Лахта Плаза" из шести жилых зданий общей площадью 42 тысячи квадратных метров.К 2015 году структуры пригожинской фирмы "Конкорд" стали крупнейшим поставщиком питания для Минобороны России. По данным агентства РБК, структуры бизнесмена также выиграли тендеры на 10,3 млрд рублей на уборку в казармах и учебных заведениях оборонного ведомства, получили контракт на 3,3 млрд рублей на строительство военной базы в Валуйках Белгородской области и контракт на строительство военного городка в Омской области стоимостью 161 млн рублей.Со структурами Пригожина также связывают ряд медиаресурсов, объединенных в медиагруппу "Патриот": Федеральное агентство новостей, "Политика сегодня", "Экономика сегодня" и "Народные новости".ЧВК "Вагнер" и спецоперация на УкраинеЧастная военная компания "Вагнер" была создана в 2014 году после начала вооруженной агрессии Киева против Донецкой и Луганской народных республик. Поначалу Пригожин отрицал свою причастность к ЧВК, однако впоследствии признал, что именно он стоит у ее истоков.Бизнесмен заявил, что бойцы ЧВК – это "герои, которые защищали сирийский народ, другие народы арабских стран, обездоленных африканцев и латиноамериканцев" и "стали одной из опор нашей Родины".Бойцы "Вагнера" принимали участие в специальной военной операции на Украине, в частности, в боях за освобождение Соледара и Артемовска в ДНР. Летом прошлого года в Telegram­-каналах и СМИ стали появляться сообщения, что руководство ЧВК вербует заключенных для участия в операции. Сам Пригожин комментировал это так:"Те, кто не хочет, чтобы воевали ЧВК, заключенные, кто рассуждает на эту тему, кто ничего не хочет делать и в принципе кому эта тема не нравится, детей своих на фронт отправьте. Либо ЧВК и зэки, либо ваши дети – решайте сами".США и Евросоюз ввели против "Вагнера" и Пригожина санкции. В январе 2023 года американский Минфин признал ЧВК международной преступной организацией.С начала 2023 года Пригожин неоднократно жаловался на "снарядный голод" в рядах ЧВК, обвиняя в этом Минобороны и Генштаб.Военный мятеж и уголовное делоВ ночь на 24 июня подразделения ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных российскими войсками ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК, в результате чего "погибло огромное количество бойцов".Основатель военной компании обвинил в этом "военное руководство" и пообещал "ответить", организовав "марш справедливости".В Минобороны и в ФСБ опровергли информацию об ударе по лагерям "Вагнера"Следственное управление ФСБ возбудила в отношении Пригожина уголовное дело по обвинению в призывах к началу вооруженного гражданского конфликта на территории России.Президент РФ Владимир Путин назвал действия ЧВК "ударом в спину России и ее народу", "предательством" и "изменой своей стране и своему народу".Организаторы военного мятежа "толкают страну к анархии и братоубийству, к поражению и, в конечном итоге, к капитуляции", - подчеркнул глава государства.Позднее в субботу пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, который принял его предложение остановить движение "Вагнера" на территории России и вернуть бойцов в полевые лагеря.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.27 июня центр общественных связей ФСБ сообщил о прекращении уголовного дела о вооруженном мятеже группы "Вагнера". В свою очередь бойцы ЧВК приступили к обучению и совместным тренировкам с военнослужащими ВС Белоруссии, в том числе с подразделениями сил специальных операций. Как отметили в оборонном ведомстве республики, привлечение бойцов "Вагнера" к тренировкам военных призваны повысить слаженность и выучку подразделений Вооруженных сил Белоруссии в интересах обеспечения военной безопасности страны.Появление "вагнеровцев" в Белоруссии серьезно обеспокоило руководство Польши. Так, глава правительства страны Матеуш Моравецкий заявил об опасениях Варшавы, что бойцы "Вагнера" начнут проникать на территорию Польши под видом нелегальных мигрантов. Якобы по этой причине Польша перебросило к восточной границе дополнительные армейские силы.

