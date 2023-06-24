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Пригожин возвращает своих бойцов в полевые лагеря - РИА Новости Крым, 24.06.2023
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Пригожин возвращает своих бойцов в полевые лагеря
Пригожин возвращает своих бойцов в полевые лагеря - РИА Новости Крым, 24.06.2023
Пригожин возвращает своих бойцов в полевые лагеря
ЧВК "Вагнер" разворачивает колонны своих бойцов, они убывают в полевые лагеря. Об этом сообщает Telegram-канал пресс-службы главы военной компании Евгения... РИА Новости Крым, 24.06.2023
2023-06-24T20:31
2023-06-24T20:44
попытка вооруженного мятежа в россии
евгений пригожин
чвк "вагнер"
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. ЧВК "Вагнер" разворачивает колонны своих бойцов, они убывают в полевые лагеря. Об этом сообщает Telegram-канал пресс-службы главы военной компании Евгения Пригожина. Напомним, пресс-служба президента Республики Беларусь Александра Лукашенко заявила о том, что глава братского государства провел переговоры с Пригожиным. Известно, что на данный момент есть проект приемлемого варианта развязки ситуации с ЧВК "Вагнер", который обеспечивает безопасность для ее бойцов.Ранее о своей поддержке России заявил Совбез Белоруссии. В сообщении ведомства сказано, что происходящее не стоит тех последствий и потерь, к которым могут привести эмоциональные решения и противоправные действия.Попытка вооруженного мятежа в РоссииВ пятницу вечером Минобороны РФ сообщило, что вся информация, публикуемая от имени Евгения Пригожина, о якобы "ударах" по тыловым лагерям группы "Вагнера" не соответствует действительности. В ведомстве назвали эти обвинения информационной провокацией и добавили, что Вооруженные силы России продолжают выполнять поставленные задачи в зоне проведения спецоперации на Украине.Действия по защите России от вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" будут жесткими, все, кто встал на путь предательства страны, понесут неминуемое наказание. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам. Также он заявил, что в период спецоперации нужно отбросить любые распри, попытка расколоть общество является ударом в спину.В Генпрокуратуре РФ со ссылкой на ФСБ заявили о возбуждении уголовного дела против главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина по факту организации вооруженного мятежа.Центр общественных связей ФСБ назвал слова Пригожина призывами к вооруженному гражданскому конфликту и "ударом в спину" российским военнослужащим. В ведомстве призвали бойцов ЧВК "не совершать ошибки, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина и принять меры к его задержанию".
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попытка вооруженного мятежа в россии, евгений пригожин, чвк "вагнер", россия, новости
Пригожин возвращает своих бойцов в полевые лагеря

"Музыканты" уходят: Пригожин возвращает колонны своих бойцов в полевые лагеря

20:31 24.06.2023 (обновлено: 20:44 24.06.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. ЧВК "Вагнер" разворачивает колонны своих бойцов, они убывают в полевые лагеря. Об этом сообщает Telegram-канал пресс-службы главы военной компании Евгения Пригожина.

"Понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря, согласно плану", – цитирует заявление Пригожина.

Напомним, пресс-служба президента Республики Беларусь Александра Лукашенко заявила о том, что глава братского государства провел переговоры с Пригожиным. Известно, что на данный момент есть проект приемлемого варианта развязки ситуации с ЧВК "Вагнер", который обеспечивает безопасность для ее бойцов.
Ранее о своей поддержке России заявил Совбез Белоруссии. В сообщении ведомства сказано, что происходящее не стоит тех последствий и потерь, к которым могут привести эмоциональные решения и противоправные действия.

Попытка вооруженного мятежа в России

В пятницу вечером Минобороны РФ сообщило, что вся информация, публикуемая от имени Евгения Пригожина, о якобы "ударах" по тыловым лагерям группы "Вагнера" не соответствует действительности. В ведомстве назвали эти обвинения информационной провокацией и добавили, что Вооруженные силы России продолжают выполнять поставленные задачи в зоне проведения спецоперации на Украине.
Действия по защите России от вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" будут жесткими, все, кто встал на путь предательства страны, понесут неминуемое наказание. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам. Также он заявил, что в период спецоперации нужно отбросить любые распри, попытка расколоть общество является ударом в спину.
В Генпрокуратуре РФ со ссылкой на ФСБ заявили о возбуждении уголовного дела против главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина по факту организации вооруженного мятежа.
Центр общественных связей ФСБ назвал слова Пригожина призывами к вооруженному гражданскому конфликту и "ударом в спину" российским военнослужащим. В ведомстве призвали бойцов ЧВК "не совершать ошибки, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина и принять меры к его задержанию".
 
Попытка вооруженного мятежа в РоссииЕвгений ПригожинЧВК "Вагнер"РоссияНовости
 
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Заголовок открываемого материала
20:53Попытка вооруженного мятежа в России: что известно к этому часу
20:31Пригожин возвращает своих бойцов в полевые лагеря
20:16Лукашенко провел переговоры с главой ЧВК "Вагнер": что известно
20:13Что такое вооруженный мятеж и что грозит зачинщикам
20:03Какие дороги перекрыты в связи с действиями ЧВК "Вагнер"
19:40В Краснодарском крае достаточно запасов топлива – оперштаб
18:59Собянин объявил понедельник нерабочим днем в Москве
18:46Отели вернут деньги отменившим отдых из-за ситуации с ЧВК "Вагнер"
18:13В Калужской области частично ограничили движение автотранспорта
17:50Эрдоган готов помочь урегулировать ситуацию в России
17:11Совбез Белоруссии: идет борьба за будущее славянского мира
16:47Шесть украинских ДРГ ликвидированы на Купянском и Донецком направлениях
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