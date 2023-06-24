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Лукашенко провел переговоры с главой ЧВК "Вагнер": что известно - РИА Новости Крым, 24.06.2023
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Лукашенко провел переговоры с главой ЧВК "Вагнер": что известно
Лукашенко провел переговоры с главой ЧВК "Вагнер": что известно - РИА Новости Крым, 24.06.2023
Лукашенко провел переговоры с главой ЧВК "Вагнер": что известно
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко по согласованию с российским лидером Владимиром Путиным провел переговоры с главой ЧВК "Вагнер" Пригожиным,... РИА Новости Крым, 24.06.2023
2023-06-24T20:16
2023-06-24T20:36
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
россия
политика
евгений пригожин
чвк "вагнер"
попытка вооруженного мятежа в россии
новости
владимир путин (политик)
белоруссия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко по согласованию с российским лидером Владимиром Путиным провел переговоры с главой ЧВК "Вагнер" Пригожиным, сообщает Telegram-канал Пул Первого.Известно, что на данный момент есть проект приемлемого варианта развязки ситуации с ЧВК "Вагнер", который обеспечивает безопасность для ее бойцов.Уточняется, что переговоры продолжались на протяжении всего дня субботы. В результате переговоров стороны достигли договоренностей о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России, уточнили в пресс-служба белорусского лидера.Ранее Совет Безопасности Белоруссии заявил, что республика была и остается союзником России, который не может остаться в стороне от событий, происходящих на юге РФ. В обращении подчеркивалось, что любая провокация, любой внутренний конфликт в военных и политических кругах, в информационном поле и гражданском обществе – подарок коллективному Западу, который не упустит шанс его развить и возглавить, что может привести к катастрофе.Свою помощь в урегулировании ситуации президенту Владимиру Путину предложил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. По словам главы турецкого государства, никто не должен извлекать выгоду из событий в России.Глава российского государства Владимир Путин утром 24 июня в своем обращении к народу сказал, что действия по защите России от вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" будут жесткими.Также он заявил, что в период спецоперации нужно отбросить любые распри, попытка расколоть общество является ударом в спину.Читайте также на РИА Новости Крым:Что такое вооруженный мятеж и что грозит зачинщикамВ Крыму призвали отбросить личные амбиции и сплотиться вокруг президентаГлавы новых регионов заявили о поддержке президента России
https://crimea.ria.ru/20230624/obraschenie-putina-k-grazhdanam-rf-na-fone-situatsii-s-chvk-vagner-1129594659.html
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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, россия, политика, евгений пригожин, чвк "вагнер", попытка вооруженного мятежа в россии, новости, владимир путин (политик), белоруссия
Лукашенко провел переговоры с главой ЧВК "Вагнер": что известно

Президент Белоруссии Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным

20:16 24.06.2023 (обновлено: 20:36 24.06.2023)
 
© РИА Новости . Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости . Михаил Метцель
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко по согласованию с российским лидером Владимиром Путиным провел переговоры с главой ЧВК "Вагнер" Пригожиным, сообщает Telegram-канал Пул Первого.
"Пригожин принял предложение Лукашенко об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения", – сообщает пресс-служба белорусского президента.
Известно, что на данный момент есть проект приемлемого варианта развязки ситуации с ЧВК "Вагнер", который обеспечивает безопасность для ее бойцов.
Уточняется, что переговоры продолжались на протяжении всего дня субботы. В результате переговоров стороны достигли договоренностей о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России, уточнили в пресс-служба белорусского лидера.
Ранее Совет Безопасности Белоруссии заявил, что республика была и остается союзником России, который не может остаться в стороне от событий, происходящих на юге РФ.
В обращении подчеркивалось, что любая провокация, любой внутренний конфликт в военных и политических кругах, в информационном поле и гражданском обществе – подарок коллективному Западу, который не упустит шанс его развить и возглавить, что может привести к катастрофе.
Свою помощь в урегулировании ситуации президенту Владимиру Путину предложил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. По словам главы турецкого государства, никто не должен извлекать выгоду из событий в России.
Глава российского государства Владимир Путин утром 24 июня в своем обращении к народу сказал, что действия по защите России от вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" будут жесткими.Также он заявил, что в период спецоперации нужно отбросить любые распри, попытка расколоть общество является ударом в спину.
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10:00
Обращение Путина к гражданам РФ на фоне ситуации с ЧВК "Вагнер"
Президент Белоруссии (Республики Беларусь) Александр ЛукашенкоРоссияПолитикаЕвгений ПригожинЧВК "Вагнер"Попытка вооруженного мятежа в РоссииНовостиВладимир Путин (политик)Белоруссия
 
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Заголовок открываемого материала
20:53Попытка вооруженного мятежа в России: что известно к этому часу
20:31Пригожин возвращает своих бойцов в полевые лагеря
20:16Лукашенко провел переговоры с главой ЧВК "Вагнер": что известно
20:13Что такое вооруженный мятеж и что грозит зачинщикам
20:03Какие дороги перекрыты в связи с действиями ЧВК "Вагнер"
19:40В Краснодарском крае достаточно запасов топлива – оперштаб
18:59Собянин объявил понедельник нерабочим днем в Москве
18:46Отели вернут деньги отменившим отдых из-за ситуации с ЧВК "Вагнер"
18:13В Калужской области частично ограничили движение автотранспорта
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17:11Совбез Белоруссии: идет борьба за будущее славянского мира
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