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Это удар в спину – Путин о попытке расколоть общество в условиях СВО - РИА Новости Крым, 24.06.2023
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Это удар в спину – Путин о попытке расколоть общество в условиях СВО
Это удар в спину – Путин о попытке расколоть общество в условиях СВО - РИА Новости Крым, 24.06.2023
Это удар в спину – Путин о попытке расколоть общество в условиях СВО
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к народу заявил, что в период спецоперации нужно отбросить любые распри, попытка расколоть общество является... РИА Новости Крым, 24.06.2023
2023-06-24T10:08
2023-06-24T10:38
владимир путин (политик)
чвк "вагнер"
евгений пригожин
политика
безопасность
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в ходе обращения к народу заявил, что в период спецоперации нужно отбросить любые распри, попытка расколоть общество является ударом в спину."Россия сегодня ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, отражает агрессию неонацистов и их хозяев, против нас направлена фактически вся военная, экономическая и информационная машина Запада. Мы боремся за жизнь и безопасность наших людей, за наши суверенитет и независимость, за право быть и оставаться Россией – государством с тысячелетней историей. Эта битва, когда решается судьба нашего народа, требует единения всех сил, единства, консолидации и ответственности, когда в сторону должно быть отброшено все ,что ослабляет нас", - заявил он.Он назвал действия, которые раскалывают единство россиян, отступничеством от своего народа. Любая смута - смертельная угроза, и действия России будут жесткими. В пятницу вечером Минобороны РФ сообщило, что вся информация, публикуемая от имени Евгения Пригожина, о якобы "ударах" по тыловым лагерям группы "Вагнера" не соответствует действительности. В ведомстве назвали эти обвинения информационной провокацией и добавили, что Вооруженные силы России продолжают выполнять поставленные задачи в зоне проведения спецоперации на Украине.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин проинформирован обо всех событиях, принимаются необходимые меры.В Генпрокуратуре РФ со ссылкой на ФСБ заявили о возбуждении уголовного дела против главы Евгения Пригожина по факту организации вооруженного мятежа.Центр общественных связей ФСБ назвал слова Пригожина призывами к вооруженному гражданскому конфликту и "ударом в спину" российским военнослужащим. В ведомстве призвали бойцов ЧВК "не совершать ошибки, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина и принять меры к его задержанию".Читайте также на РИА Новости Крым:Дело об организации мятежа возбуждено против главы "Вагнера"Киев воспользовался провокацией: ВСУ готовится к наступлениюВ Москве и области введен режим контртеррористической операции
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владимир путин (политик), чвк "вагнер", евгений пригожин, политика, безопасность, россия, новости

Это удар в спину – Путин о попытке расколоть общество в условиях СВО

10:08 24.06.2023 (обновлено: 10:38 24.06.2023)
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВидеообращение президента РФ В. Путина по случаю Дня пограничника
Видеообращение президента РФ В. Путина по случаю Дня пограничника - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в ходе обращения к народу заявил, что в период спецоперации нужно отбросить любые распри, попытка расколоть общество является ударом в спину.
"Россия сегодня ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, отражает агрессию неонацистов и их хозяев, против нас направлена фактически вся военная, экономическая и информационная машина Запада. Мы боремся за жизнь и безопасность наших людей, за наши суверенитет и независимость, за право быть и оставаться Россией – государством с тысячелетней историей. Эта битва, когда решается судьба нашего народа, требует единения всех сил, единства, консолидации и ответственности, когда в сторону должно быть отброшено все ,что ослабляет нас", - заявил он.
Он назвал действия, которые раскалывают единство россиян, отступничеством от своего народа. Любая смута - смертельная угроза, и действия России будут жесткими.
"Это удар в спину нашей стране и нашему народу. Именно такой удар был нанесен по России в 1917 году, когда страна вела Первую мировую войну, но победу у нее украли. Интриги, склоки, политиканство за спиной армии и народа обернулись величайшим потрясением, - отметил президент. - Мы не дадим этому повториться, защитим наш народ и нашу государственность от любых угроз ,в том числе от внутреннего предательства. А то, с чем мы столкнулись – именно предательство".
В пятницу вечером Минобороны РФ сообщило, что вся информация, публикуемая от имени Евгения Пригожина, о якобы "ударах" по тыловым лагерям группы "Вагнера" не соответствует действительности. В ведомстве назвали эти обвинения информационной провокацией и добавили, что Вооруженные силы России продолжают выполнять поставленные задачи в зоне проведения спецоперации на Украине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин проинформирован обо всех событиях, принимаются необходимые меры.
В Генпрокуратуре РФ со ссылкой на ФСБ заявили о возбуждении уголовного дела против главы Евгения Пригожина по факту организации вооруженного мятежа.
Центр общественных связей ФСБ назвал слова Пригожина призывами к вооруженному гражданскому конфликту и "ударом в спину" российским военнослужащим. В ведомстве призвали бойцов ЧВК "не совершать ошибки, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина и принять меры к его задержанию".
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