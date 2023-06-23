https://crimea.ria.ru/20230623/delo-o-prizyve-k-myatezhu-vozbuzhdeno-protiv-glavy-vagnera-1129593095.html

Дело об организации мятежа возбуждено против главы "Вагнера"

Дело об организации мятежа возбуждено против главы "Вагнера" - РИА Новости Крым, 24.06.2023

Дело об организации мятежа возбуждено против главы "Вагнера"

Против главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Об этом со ссылкой на ФСБ сообщили в... РИА Новости Крым, 24.06.2023

2023-06-23T23:53

2023-06-23T23:53

2023-06-24T00:19

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

чвк "вагнер"

безопасность

новости

сво

генеральная прокуратура рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Против главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Об этом со ссылкой на ФСБ сообщили в Генпрокуратуре РФ.В Генпрокуратуре добавили, что за это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.В пятницу Минобороны сообщило, что вся информация, публикуемая от имени Евгения Пригожина, о якобы "ударах" по тыловым лагерям группы "Вагнера" не соответствует действительности. В оборонном ведомстве назвали эти обвинения информационной провокацией и добавили, что Вооруженные силы России продолжают выполнять поставленные задачи в зоне проведения спецоперации на Украине.Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, глава государства Владимир Путин проинформирован обо всех событиях, принимаются необходимые меры.

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), чвк "вагнер", безопасность, новости, сво, генеральная прокуратура рф