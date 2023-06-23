Дело об организации мятежа возбуждено против главы "Вагнера"
ФСБ завела дело против главы ЧВК "Вагнер" Пригожина за организацию вооруженного мятежа
23:53 23.06.2023 (обновлено: 00:19 24.06.2023)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Против главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Об этом со ссылкой на ФСБ сообщили в Генпрокуратуре РФ.
"Следственным управлением ФСБ России 23 июня 2023 года законно и обоснованно возбуждено уголовное дело в отношении Пригожина Е. В. по статье 279 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту организации вооруженного мятежа. Его действиям будет дана надлежащая правовая оценка",- отмечается в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В Генпрокуратуре добавили, что за это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.
В пятницу Минобороны сообщило, что вся информация, публикуемая от имени Евгения Пригожина, о якобы "ударах" по тыловым лагерям группы "Вагнера" не соответствует действительности. В оборонном ведомстве назвали эти обвинения информационной провокацией и добавили, что Вооруженные силы России продолжают выполнять поставленные задачи в зоне проведения спецоперации на Украине.
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, глава государства Владимир Путин проинформирован обо всех событиях, принимаются необходимые меры.