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Дело об организации мятежа возбуждено против главы "Вагнера" - РИА Новости Крым, 24.06.2023
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Дело об организации мятежа возбуждено против главы "Вагнера"
Дело об организации мятежа возбуждено против главы "Вагнера" - РИА Новости Крым, 24.06.2023
Дело об организации мятежа возбуждено против главы "Вагнера"
Против главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Об этом со ссылкой на ФСБ сообщили в... РИА Новости Крым, 24.06.2023
2023-06-23T23:53
2023-06-24T00:19
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
чвк "вагнер"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Против главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Об этом со ссылкой на ФСБ сообщили в Генпрокуратуре РФ.В Генпрокуратуре добавили, что за это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.В пятницу Минобороны сообщило, что вся информация, публикуемая от имени Евгения Пригожина, о якобы "ударах" по тыловым лагерям группы "Вагнера" не соответствует действительности. В оборонном ведомстве назвали эти обвинения информационной провокацией и добавили, что Вооруженные силы России продолжают выполнять поставленные задачи в зоне проведения спецоперации на Украине.Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, глава государства Владимир Путин проинформирован обо всех событиях, принимаются необходимые меры.
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Новости
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РИА Новости Крым
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), чвк "вагнер", безопасность, новости, сво, генеральная прокуратура рф
Дело об организации мятежа возбуждено против главы "Вагнера"

ФСБ завела дело против главы ЧВК "Вагнер" Пригожина за организацию вооруженного мятежа

23:53 23.06.2023 (обновлено: 00:19 24.06.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Против главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Об этом со ссылкой на ФСБ сообщили в Генпрокуратуре РФ.

"Следственным управлением ФСБ России 23 июня 2023 года законно и обоснованно возбуждено уголовное дело в отношении Пригожина Е. В. по статье 279 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту организации вооруженного мятежа. Его действиям будет дана надлежащая правовая оценка",- отмечается в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В Генпрокуратуре добавили, что за это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.
В пятницу Минобороны сообщило, что вся информация, публикуемая от имени Евгения Пригожина, о якобы "ударах" по тыловым лагерям группы "Вагнера" не соответствует действительности. В оборонном ведомстве назвали эти обвинения информационной провокацией и добавили, что Вооруженные силы России продолжают выполнять поставленные задачи в зоне проведения спецоперации на Украине.
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, глава государства Владимир Путин проинформирован обо всех событиях, принимаются необходимые меры.
 
ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ЧВК "Вагнер"БезопасностьНовостиСВОГенеральная прокуратура РФ
 
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