https://crimea.ria.ru/20230624/chto-takoe-vooruzhennyy-myatezh-i-chto-grozit-zachinschikam-1129606164.html

Что такое вооруженный мятеж и что грозит зачинщикам

Что такое вооруженный мятеж и что грозит зачинщикам - РИА Новости Крым, 24.06.2023

Что такое вооруженный мятеж и что грозит зачинщикам

В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и РИА Новости Крым, 24.06.2023

2023-06-24T20:13

2023-06-24T20:13

2023-06-24T20:13

справка

чвк "вагнер"

попытка вооруженного мятежа в россии

закон и право

россия

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В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Группы частной компании направляются в Москву.Президент России Владимир Путин назвал происходящее вооруженным мятежом и изменой Родине. Вооруженным Силам РФ дан приказ по нейтрализации организаторов. Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту организации вооруженного мятежа. Что такое вооруженный мятеж, чем он отличается от революции и что грозит зачинщикам - в материале РИА Новости Крым.Вооруженный мятеж и уголовный кодексВ соответствии со статьей 279 Уголовного кодекса РФ, вооруженный мятеж – открытое вооруженное выступление (восстание) значительного числа лиц против существующей системы государственной власти в целях свержения или насильственного изменения конституционного строя России либо нарушения ее территориальной целостности.Главное отличие мятежа от революции в том, что революционеры ставят своей целью радикальное изменение политической системы государства, мятежники же выступают против легитимной власти.Организаторы и участникиОрганизация вооруженного восстания подразумевает планирование и координацию выступления, обеспечение участников мятежа оружием, вербовку единомышленников, пропагандированное идей, способных вызвать недовольство и спровоцировать людей на агрессивные действия против власти. При этом организаторы постоянно поддерживают возбужденное настроение аудитории, выдвигая все новые лозунги, сообщая информацию, вызывающую возмущение, не всегда правдивую.Как накажут мятежниковУголовный кодекс квалифицирует вооруженный мятеж как особо тяжкое преступление. Статья 279 применяется как к организаторам, так и к активным участникам. Ответственность наступает с шестнадцати лет.Убийства, грабежи и другие уголовные преступления участников мятежа подлежат самостоятельной оценке по соответствующим статьям согласно правилам совокупности преступлений.Попытка вооруженного мятежа в РоссииВечером 23 июня Минобороны РФ сообщило, что вся информация, публикуемая от имени Евгения Пригожина, о якобы "ударах" по тыловым лагерям группы "Вагнера" не соответствует действительности. В ведомстве назвали эти обвинения информационной провокацией и добавили, что Вооруженные силы России продолжают выполнять поставленные задачи в зоне проведения спецоперации на Украине.Действия по защите России от вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" будут жесткими, все, кто встал на путь предательства страны, понесут неминуемое наказание. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам. Также он заявил, что в период спецоперации нужно отбросить любые распри, попытка расколоть общество является ударом в спину.В Генпрокуратуре РФ со ссылкой на ФСБ заявили о возбуждении уголовного дела против ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина по факту организации вооруженного мятежа.

россия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справка, чвк "вагнер", попытка вооруженного мятежа в россии, закон и право, россия