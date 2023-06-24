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Совбез Белоруссии: идет борьба за будущее славянского мира - РИА Новости Крым, 24.06.2023
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Совбез Белоруссии: идет борьба за будущее славянского мира
Совбез Белоруссии: идет борьба за будущее славянского мира - РИА Новости Крым, 24.06.2023
Совбез Белоруссии: идет борьба за будущее славянского мира
Белоруссия была и остается союзником России, который не может остаться в стороне от событий, происходящих на юге РФ. Об этом говорится в обращении Совета... РИА Новости Крым, 24.06.2023
2023-06-24T17:11
2023-06-24T17:11
белоруссия
чвк "вагнер"
евгений пригожин
россия
новости
попытка вооруженного мятежа в россии
политика
сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Белоруссия была и остается союзником России, который не может остаться в стороне от событий, происходящих на юге РФ. Об этом говорится в обращении Совета Безопасности Республики Беларусь по ситуации вокруг ЧВК "Вагнер".В документе отмечается, что белорусы и россияне – братские народы, а Россия и Беларусь связаны политическим союзом, поэтому республика не может оставаться в стороне от событий, которые происходят на юге России."Происходящее не стоит тех последствий, тех потерь, к которым могут привести эмоциональные решения и противоправные действия. На карту поставлены интересы народа, жизнь простых граждан и целостность России", - акцентировали в Совете Безопасности.Авторы обращения призвали тех, кто вступил "в недопустимое противостояние внутри единого в своих целях воинского братства", к голосу разума. И подчеркнули, что сейчас они нужны там, где решается будущее славянского мира и судьба миллионов граждан России и Белоруссии.В Совбезе также напомнили, что Белоруссия полностью разделяет цели и задачи спецоперации, проводимой Россией на Украине. Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев призвал соотечественников сплотиться вокруг президента страны ради достижения Победы над внешним и внутренним врагом. Также о полной поддержке президента и необходимости консолидироваться перед лицом врага заявила председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко. А спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал бойцов "Вагнера" сделать единственно правильный выбор – быть со своим народом.Попытка вооруженного мятежа в РоссииВ пятницу вечером Минобороны РФ сообщило, что вся информация, публикуемая от имени Евгения Пригожина, о якобы "ударах" по тыловым лагерям группы "Вагнера" не соответствует действительности. В ведомстве назвали эти обвинения информационной провокацией и добавили, что Вооруженные силы России продолжают выполнять поставленные задачи в зоне проведения спецоперации на Украине.Действия по защите России от вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" будут жесткими, все, кто встал на путь предательства страны, понесут неминуемое наказание. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам. Также он заявил, что в период спецоперации нужно отбросить любые распри, попытка расколоть общество является ударом в спину.В Генпрокуратуре РФ со ссылкой на ФСБ заявили о возбуждении уголовного дела против ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина по факту организации вооруженного мятежа.Читайте также на РИА Новости Крым:Минобороны России обратилось к бойцам ЧВК "Вагнер"Дело об организации мятежа возбуждено против главы "Вагнера"Киев воспользовался провокацией: ВСУ готовится к наступлению
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белоруссия, чвк "вагнер", евгений пригожин, россия, новости, попытка вооруженного мятежа в россии, политика, сво
Совбез Белоруссии: идет борьба за будущее славянского мира

Совбез Белоруссии выступил с обращением по ситуации вокруг ЧВК Пригожина

17:11 24.06.2023
 
© РИА Новости . Andrei AleksandrovГосударственные флаги России и Белоруссии на здании минской филармонии
Государственные флаги России и Белоруссии на здании минской филармонии - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости . Andrei Aleksandrov
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Белоруссия была и остается союзником России, который не может остаться в стороне от событий, происходящих на юге РФ. Об этом говорится в обращении Совета Безопасности Республики Беларусь по ситуации вокруг ЧВК "Вагнер".
"Любая провокация, любой внутренний конфликт в военных и политических кругах, в информационном поле и гражданском обществе – подарок коллективному Западу. Даже если заинтересованные силы и не стоят у истоков подобных сценариев, то не упустят шанс их развить и возглавить. Это может привести к катастрофе", – подчеркивается в обращении.
В документе отмечается, что белорусы и россияне – братские народы, а Россия и Беларусь связаны политическим союзом, поэтому республика не может оставаться в стороне от событий, которые происходят на юге России.
"Происходящее не стоит тех последствий, тех потерь, к которым могут привести эмоциональные решения и противоправные действия. На карту поставлены интересы народа, жизнь простых граждан и целостность России", - акцентировали в Совете Безопасности.
Авторы обращения призвали тех, кто вступил "в недопустимое противостояние внутри единого в своих целях воинского братства", к голосу разума. И подчеркнули, что сейчас они нужны там, где решается будущее славянского мира и судьба миллионов граждан России и Белоруссии.
В Совбезе также напомнили, что Белоруссия полностью разделяет цели и задачи спецоперации, проводимой Россией на Украине.
"Эта тяжелая, вынужденная и оправданная миссия по защите русских людей на Донбассе. Фактически идет борьба за будущее славянского мира", - заключили в СБ.
Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев призвал соотечественников сплотиться вокруг президента страны ради достижения Победы над внешним и внутренним врагом. Также о полной поддержке президента и необходимости консолидироваться перед лицом врага заявила председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко. А спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал бойцов "Вагнера" сделать единственно правильный выбор – быть со своим народом.
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Попытка вооруженного мятежа в России

В пятницу вечером Минобороны РФ сообщило, что вся информация, публикуемая от имени Евгения Пригожина, о якобы "ударах" по тыловым лагерям группы "Вагнера" не соответствует действительности. В ведомстве назвали эти обвинения информационной провокацией и добавили, что Вооруженные силы России продолжают выполнять поставленные задачи в зоне проведения спецоперации на Украине.
Действия по защите России от вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" будут жесткими, все, кто встал на путь предательства страны, понесут неминуемое наказание. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам. Также он заявил, что в период спецоперации нужно отбросить любые распри, попытка расколоть общество является ударом в спину.
В Генпрокуратуре РФ со ссылкой на ФСБ заявили о возбуждении уголовного дела против ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина по факту организации вооруженного мятежа.
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БелоруссияЧВК "Вагнер"Евгений ПригожинРоссияНовостиПопытка вооруженного мятежа в РоссииПолитикаСВО
 
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