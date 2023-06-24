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Попытка военного мятежа в России: реакция первых лиц страны - РИА Новости Крым, 24.06.2023
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Попытка военного мятежа в России: реакция первых лиц страны
Попытка военного мятежа в России: реакция первых лиц страны - РИА Новости Крым, 24.06.2023
Попытка военного мятежа в России: реакция первых лиц страны
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, руководители обеих палат российского парламента, предстоятель Русской православной церкви... РИА Новости Крым, 24.06.2023
2023-06-24T13:42
2023-06-24T13:42
россия
чвк "вагнер"
евгений пригожин
дмитрий медведев
вячеслав володин
валентина матвиенко
патриарх кирилл (владимир гундяев)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, руководители обеих палат российского парламента, предстоятель Русской православной церкви отреагировали на попытку военного мятежа в России.Сплотиться вокруг президентаДмитрий Медведев призвал соотечественников сплотиться вокруг президента страны. Только так можно достигнуть Победы над внешним и внутренним врагом, написал он в своем Telegram-канале.Раскол и предательство – это путь к величайшей трагедии, но власти этого не допустят и враг будет разбит, уверен политик.О полной поддержке президента России и необходимости консолидироваться перед лицом врага заявила председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко.Вместе с тем председатель Госдумы Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале, что бойцы "Вагнера" должны сделать единственно правильный выбор – быть со своим народом."Бойцы "Вагнера" должны сделать единственно правильный выбор: быть со своим народом, на стороне закона, защищать безопасность и будущее родины, выполнять приказы верховного главнокомандующего. Все иное — предательство!" - написал он.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл также выступил с обращением к соотечественникам, призвав хранить народное единство, молиться Богу, поддерживать воинов на передовой и друг друга.Настоятель Русской православной церкви заявил о поддержке усилий главы российского государства, "направленные на то, чтобы не допустить смуты в нашей стране".Попытка военного мятежа в РоссииВ пятницу вечером Минобороны РФ сообщило, что вся информация, публикуемая от имени Евгения Пригожина, о якобы "ударах" по тыловым лагерям группы "Вагнера" не соответствует действительности. В ведомстве назвали эти обвинения информационной провокацией и добавили, что Вооруженные силы России продолжают выполнять поставленные задачи в зоне проведения спецоперации на Украине.Действия по защите России от вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" будут жесткими, все, кто встал на путь предательства страны, понесут неминуемое наказание. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам. Также он заявил, что в период спецоперации нужно отбросить любые распри, попытка расколоть общество является ударом в спину.В Генпрокуратуре РФ со ссылкой на ФСБ заявили о возбуждении уголовного дела против главы Евгения Пригожина по факту организации вооруженного мятежа.Центр общественных связей ФСБ назвал слова Пригожина призывами к вооруженному гражданскому конфликту и "ударом в спину" российским военнослужащим. В ведомстве призвали бойцов ЧВК "не совершать ошибки, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина и принять меры к его задержанию".Читайте также на РИА Новости Крым:Минобороны России обратилось к бойцам ЧВК "Вагнер"Дело об организации мятежа возбуждено против главы "Вагнера"Киев воспользовался провокацией: ВСУ готовится к наступлению
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россия, чвк "вагнер", евгений пригожин, дмитрий медведев, вячеслав володин, валентина матвиенко, патриарх кирилл (владимир гундяев), новости
Попытка военного мятежа в России: реакция первых лиц страны

Попытка военного мятежа в России: заявления Совбеза, Совфеда, Госдумы и РПЦ

13:42 24.06.2023
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, руководители обеих палат российского парламента, предстоятель Русской православной церкви отреагировали на попытку военного мятежа в России.

Сплотиться вокруг президента

Дмитрий Медведев призвал соотечественников сплотиться вокруг президента страны. Только так можно достигнуть Победы над внешним и внутренним врагом, написал он в своем Telegram-канале.
"Сейчас самое главное для победы над внешним и внутренним врагом, алчущим разорвать нашу Родину, для спасения нашего государства - это сплотиться вокруг президента, Верховного главнокомандующего вооруженными силами страны", – заявил Медведев.
Раскол и предательство – это путь к величайшей трагедии, но власти этого не допустят и враг будет разбит, уверен политик.
Митинг в Севастополе в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
10:50
Власти Крыма и Севастополя поддержали Путина
О полной поддержке президента России и необходимости консолидироваться перед лицом врага заявила председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко.
"В Совете Федерации есть полная поддержка президента - гаранта Конституции - и ясное понимание того, насколько важна в текущей ситуации ответственная и консолидированная позиция всего общества, жителей и руководства всех без исключения субъектов Федерации", - написала она.
Вместе с тем председатель Госдумы Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале, что бойцы "Вагнера" должны сделать единственно правильный выбор – быть со своим народом.
"Бойцы "Вагнера" должны сделать единственно правильный выбор: быть со своим народом, на стороне закона, защищать безопасность и будущее родины, выполнять приказы верховного главнокомандующего. Все иное — предательство!" - написал он.
Московский Кремль. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
11:54
Главы новых регионов заявили о поддержке президента России
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл также выступил с обращением к соотечественникам, призвав хранить народное единство, молиться Богу, поддерживать воинов на передовой и друг друга.
"Сегодня, когда на фронтах, самоотверженно исполняя свой долг, сражаются и гибнут наши братья, когда враги направляют все усилия, чтобы уничтожить Россию, любая попытка посеять рознь внутри страны есть величайшее преступление, которое не имеет никаких оправданий. Вознося молитвы о мирном разрешении сложившейся ситуации, как Предстоятель Русской Православной Церкви призываю одуматься тех, кто взяв в руки оружие, готов направить его против своих собратьев. Перед лицом общей угрозы надлежит сохранять единомыслие, преодолевать обиды и личные амбиции. Как бы сложно это подчас ни было.
Настоятель Русской православной церкви заявил о поддержке усилий главы российского государства, "направленные на то, чтобы не допустить смуты в нашей стране".

Попытка военного мятежа в России

В пятницу вечером Минобороны РФ сообщило, что вся информация, публикуемая от имени Евгения Пригожина, о якобы "ударах" по тыловым лагерям группы "Вагнера" не соответствует действительности. В ведомстве назвали эти обвинения информационной провокацией и добавили, что Вооруженные силы России продолжают выполнять поставленные задачи в зоне проведения спецоперации на Украине.
Действия по защите России от вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" будут жесткими, все, кто встал на путь предательства страны, понесут неминуемое наказание. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам. Также он заявил, что в период спецоперации нужно отбросить любые распри, попытка расколоть общество является ударом в спину.
В Генпрокуратуре РФ со ссылкой на ФСБ заявили о возбуждении уголовного дела против главы Евгения Пригожина по факту организации вооруженного мятежа.
Центр общественных связей ФСБ назвал слова Пригожина призывами к вооруженному гражданскому конфликту и "ударом в спину" российским военнослужащим. В ведомстве призвали бойцов ЧВК "не совершать ошибки, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина и принять меры к его задержанию".
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РоссияЧВК "Вагнер"Евгений ПригожинДмитрий МедведевВячеслав ВолодинВалентина МатвиенкоПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Новости
 
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