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Главы новых регионов заявили о поддержке президента России - РИА Новости Крым, 24.06.2023
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Главы новых регионов заявили о поддержке президента России
Главы новых регионов заявили о поддержке президента России - РИА Новости Крым, 24.06.2023
Главы новых регионов заявили о поддержке президента России
Врио губернатора ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей высказались в поддержку президента России Владимира Путина по ситуации с ЧВК "Вагнер". РИА Новости Крым, 24.06.2023
2023-06-24T11:54
2023-06-24T11:54
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
херсонская область
запорожская область
владимир сальдо
евгений балицкий
леонид пасечник
денис пушилин
владимир путин (политик)
чвк "вагнер"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Врио губернатора ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей высказались в поддержку президента России Владимира Путина по ситуации с ЧВК "Вагнер".Во время обращения к народу Путин заявил, что в период спецоперации нужно отбросить любые распри, а попытка расколоть общество является ударом в спину. Он назвал действия, которые раскалывают единство россиян, отступничеством от своего народа. Действия по защите России от вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" будут жесткими, все, кто встал на путь предательства страны, понесут неминуемое наказание"Донецкая Народная Республика с президентом!", – написал в своем Telegram-канале врио главы ДНР Денис Пушилин."Луганская Народная Республика с президентом!", - говорится в сообщении врио главы ЛНР Леонида Пасечника.В свою очередь врио губернатора Херсонской области заявил, что обстановка в регионе находится под полным контролем гражданских властей и военного командования. Попыток дестабилизации ситуации в регионе со стороны отдельных лиц и организаций нет."Херсонщина и херсонцы полностью поддерживают нашего Президента", – написал Сальдо в Telegram.Он уточнил, что бойцы на линии боевого соприкосновения находятся на боевых постах и "продолжают успешно поражать поставленную коллективным Западом военную технику", а также молниеносно и решительно пресекают попытки атак со стороны киевского режима."Запорожская область с президентом!", - написал у себя в Telegram врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.Ранее в поддержку заявления российского лидера по ситуации с ЧВК "Вагнер" высказались глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.В пятницу вечером Минобороны РФ сообщило, что вся информация, публикуемая от имени Евгения Пригожина, о якобы "ударах" по тыловым лагерям группы "Вагнера" не соответствует действительности. В ведомстве назвали эти обвинения информационной провокацией и добавили, что Вооруженные силы России продолжают выполнять поставленные задачи в зоне проведения спецоперации на Украине.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин проинформирован обо всех событиях, принимаются необходимые меры.В Генпрокуратуре РФ со ссылкой на ФСБ заявили о возбуждении уголовного дела против главы Евгения Пригожина по факту организации вооруженного мятежа.Центр общественных связей ФСБ назвал слова Пригожина призывами к вооруженному гражданскому конфликту и "ударом в спину" российским военнослужащим. В ведомстве призвали бойцов ЧВК "не совершать ошибки, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина и принять меры к его задержанию".Читайте также на РИА Новости Крым:Дело об организации мятежа возбуждено против главы "Вагнера"Киев воспользовался провокацией: ВСУ готовится к наступлениюВ Москве и области введен режим контртеррористической операции
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
херсонская область
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луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), херсонская область, запорожская область, владимир сальдо, евгений балицкий, леонид пасечник, денис пушилин, владимир путин (политик), чвк "вагнер", евгений пригожин, новости
Главы новых регионов заявили о поддержке президента России

Власти новых регионов России высказались в поддержку Владимира Путина

11:54 24.06.2023
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкМосковский Кремль. Архивное фото
Московский Кремль. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Врио губернатора ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей высказались в поддержку президента России Владимира Путина по ситуации с ЧВК "Вагнер".
Во время обращения к народу Путин заявил, что в период спецоперации нужно отбросить любые распри, а попытка расколоть общество является ударом в спину. Он назвал действия, которые раскалывают единство россиян, отступничеством от своего народа. Действия по защите России от вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" будут жесткими, все, кто встал на путь предательства страны, понесут неминуемое наказание
"Донецкая Народная Республика с президентом!", – написал в своем Telegram-канале врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Луганская Народная Республика с президентом!", - говорится в сообщении врио главы ЛНР Леонида Пасечника.
В свою очередь врио губернатора Херсонской области заявил, что обстановка в регионе находится под полным контролем гражданских властей и военного командования. Попыток дестабилизации ситуации в регионе со стороны отдельных лиц и организаций нет.
"Херсонщина и херсонцы полностью поддерживают нашего Президента", – написал Сальдо в Telegram.
Он уточнил, что бойцы на линии боевого соприкосновения находятся на боевых постах и "продолжают успешно поражать поставленную коллективным Западом военную технику", а также молниеносно и решительно пресекают попытки атак со стороны киевского режима.
"Запорожская область с президентом!", - написал у себя в Telegram врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.
Ранее в поддержку заявления российского лидера по ситуации с ЧВК "Вагнер" высказались глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
В пятницу вечером Минобороны РФ сообщило, что вся информация, публикуемая от имени Евгения Пригожина, о якобы "ударах" по тыловым лагерям группы "Вагнера" не соответствует действительности. В ведомстве назвали эти обвинения информационной провокацией и добавили, что Вооруженные силы России продолжают выполнять поставленные задачи в зоне проведения спецоперации на Украине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин проинформирован обо всех событиях, принимаются необходимые меры.
В Генпрокуратуре РФ со ссылкой на ФСБ заявили о возбуждении уголовного дела против главы Евгения Пригожина по факту организации вооруженного мятежа.
Центр общественных связей ФСБ назвал слова Пригожина призывами к вооруженному гражданскому конфликту и "ударом в спину" российским военнослужащим. В ведомстве призвали бойцов ЧВК "не совершать ошибки, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина и принять меры к его задержанию".
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Луганская Народная Республика (ЛНР)Донецкая Народная Республика (ДНР)Херсонская областьЗапорожская областьВладимир СальдоЕвгений БалицкийЛеонид ПасечникДенис ПушилинВладимир Путин (политик)ЧВК "Вагнер"Евгений ПригожинНовости
 
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