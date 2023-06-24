https://crimea.ria.ru/20230624/vlasti-kryma-i-sevastopolya-podderzhali-putina-1129596376.html

Власти Крыма и Севастополя поддержали Путина

Власти Крыма и Севастополя поддержали Путина - РИА Новости Крым, 24.06.2023

Власти Крыма и Севастополя поддержали Путина

Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев высказались в поддержку президента страны Владимира Путина по ситуации с ЧВК "Вагнер". РИА Новости Крым, 24.06.2023

2023-06-24T10:50

2023-06-24T10:50

2023-06-24T10:56

владимир путин (политик)

сергей аксенов

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев высказались в поддержку президента страны Владимира Путина по ситуации с ЧВК "Вагнер". В ходе обращения к народу Путин заявил, что в период спецоперации нужно отбросить любые распри, а попытка расколоть общество является ударом в спину. Он назвал действия, которые раскалывают единство россиян, отступничеством от своего народа. Любая смута - смертельная угроза, и действия России будут жесткими, подчеркнул президент."Крым с президентом!", – написал в своем Telegram-канале Аксенов. Губернатор Севастополя в свою очередь подчеркнул: "Президент сказал все, что нужно знать".В пятницу вечером Минобороны РФ сообщило, что вся информация, публикуемая от имени Евгения Пригожина, о якобы "ударах" по тыловым лагерям группы "Вагнера" не соответствует действительности. В ведомстве назвали эти обвинения информационной провокацией и добавили, что Вооруженные силы России продолжают выполнять поставленные задачи в зоне проведения спецоперации на Украине.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин проинформирован обо всех событиях, принимаются необходимые меры.В Генпрокуратуре РФ со ссылкой на ФСБ заявили о возбуждении уголовного дела против главы Евгения Пригожина по факту организации вооруженного мятежа.Центр общественных связей ФСБ назвал слова Пригожина призывами к вооруженному гражданскому конфликту и "ударом в спину" российским военнослужащим. В ведомстве призвали бойцов ЧВК "не совершать ошибки, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина и принять меры к его задержанию".Читайте также на РИА Новости Крым:Дело об организации мятежа возбуждено против главы "Вагнера"Киев воспользовался провокацией: ВСУ готовится к наступлениюВ Москве и области введен режим контртеррористической операции

севастополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), сергей аксенов, михаил развожаев, новости, новости крыма, чвк "вагнер", евгений пригожин, севастополь, россия