https://crimea.ria.ru/20230624/vlasti-kryma-i-sevastopolya-podderzhali-putina-1129596376.html
Власти Крыма и Севастополя поддержали Путина
Власти Крыма и Севастополя поддержали Путина - РИА Новости Крым, 24.06.2023
Власти Крыма и Севастополя поддержали Путина
Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев высказались в поддержку президента страны Владимира Путина по ситуации с ЧВК "Вагнер". РИА Новости Крым, 24.06.2023
2023-06-24T10:50
2023-06-24T10:50
2023-06-24T10:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев высказались в поддержку президента страны Владимира Путина по ситуации с ЧВК "Вагнер". В ходе обращения к народу Путин заявил, что в период спецоперации нужно отбросить любые распри, а попытка расколоть общество является ударом в спину. Он назвал действия, которые раскалывают единство россиян, отступничеством от своего народа. Любая смута - смертельная угроза, и действия России будут жесткими, подчеркнул президент."Крым с президентом!", – написал в своем Telegram-канале Аксенов. Губернатор Севастополя в свою очередь подчеркнул: "Президент сказал все, что нужно знать".В пятницу вечером Минобороны РФ сообщило, что вся информация, публикуемая от имени Евгения Пригожина, о якобы "ударах" по тыловым лагерям группы "Вагнера" не соответствует действительности. В ведомстве назвали эти обвинения информационной провокацией и добавили, что Вооруженные силы России продолжают выполнять поставленные задачи в зоне проведения спецоперации на Украине.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин проинформирован обо всех событиях, принимаются необходимые меры.В Генпрокуратуре РФ со ссылкой на ФСБ заявили о возбуждении уголовного дела против главы Евгения Пригожина по факту организации вооруженного мятежа.Центр общественных связей ФСБ назвал слова Пригожина призывами к вооруженному гражданскому конфликту и "ударом в спину" российским военнослужащим. В ведомстве призвали бойцов ЧВК "не совершать ошибки, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина и принять меры к его задержанию".Читайте также на РИА Новости Крым:Дело об организации мятежа возбуждено против главы "Вагнера"Киев воспользовался провокацией: ВСУ готовится к наступлениюВ Москве и области введен режим контртеррористической операции
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владимир путин (политик), сергей аксенов, михаил развожаев, новости, новости крыма, чвк "вагнер", евгений пригожин, севастополь, россия
Власти Крыма и Севастополя поддержали Путина
В Крыму и Севастополе высказались в поддержку заявления Путина о вооруженном мятеже
10:50 24.06.2023 (обновлено: 10:56 24.06.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев высказались в поддержку президента страны Владимира Путина по ситуации с ЧВК "Вагнер".
В ходе обращения к народу Путин заявил
, что в период спецоперации нужно отбросить любые распри, а попытка расколоть общество является ударом в спину. Он назвал действия, которые раскалывают единство россиян, отступничеством от своего народа. Любая смута - смертельная угроза, и действия России будут жесткими, подчеркнул президент.
"Крым с президентом!", – написал в своем Telegram-канале Аксенов.
Губернатор Севастополя в свою очередь подчеркнул: "Президент сказал все, что нужно знать".
В пятницу вечером Минобороны РФ сообщило, что вся информация, публикуемая от имени Евгения Пригожина, о якобы "ударах" по тыловым лагерям группы "Вагнера" не соответствует действительности
. В ведомстве назвали эти обвинения информационной провокацией и добавили, что Вооруженные силы России продолжают выполнять поставленные задачи в зоне проведения спецоперации на Украине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин проинформирован обо всех событиях, принимаются необходимые меры.
В Генпрокуратуре РФ со ссылкой на ФСБ заявили о возбуждении уголовного дела против главы Евгения Пригожина по факту организации вооруженного мятежа
.
Центр общественных связей ФСБ назвал слова Пригожина призывами к вооруженному гражданскому конфликту и "ударом в спину" российским военнослужащим. В ведомстве призвали бойцов ЧВК "не совершать ошибки, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина и принять меры к его задержанию".
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