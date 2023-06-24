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Минобороны России обратилось к бойцам ЧВК "Вагнер"
Минобороны России обратилось к бойцам ЧВК "Вагнер" - РИА Новости Крым, 24.06.2023
Минобороны России обратилось к бойцам ЧВК "Вагнер"
Бойцов штурмовых отрядов "ЧВК "Вагнер" призывают проявить благоразумие и выйти на связь с представителями Минобороны. Об этом сообщает Telegram-канал военного... РИА Новости Крым, 24.06.2023
2023-06-24T09:35
2023-06-24T09:35
2023-06-24T10:38
министерство обороны рф
чвк "вагнер"
новости
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сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Бойцов штурмовых отрядов "ЧВК "Вагнер" призывают проявить благоразумие и выйти на связь с представителями Минобороны. Об этом сообщает Telegram-канал военного ведомства.Сообщается, что участники некоторых штурмовых отрядов уже осознали свою ошибку и обратились за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации. В министерстве подчеркнули, что такая помощь уже оказывается всем обратившимся бойцам и командирам.В пятницу вечером Минобороны РФ сообщило, что вся информация, публикуемая от имени Евгения Пригожина, о якобы "ударах" по тыловым лагерям группы "Вагнера" не соответствует действительности. В ведомстве назвали эти обвинения информационной провокацией и добавили, что Вооруженные силы России продолжают выполнять поставленные задачи в зоне проведения спецоперации на Украине.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин проинформирован обо всех событиях, принимаются необходимые меры.В Генпрокуратуре РФ со ссылкой на ФСБ заявили о возбуждении уголовного дела в отношении Евгения Пригожина по факту организации вооруженного мятежа.Центр общественных связей ФСБ назвал слова Пригожина призывами к вооруженному гражданскому конфликту и "ударом в спину" российским военнослужащим. В ведомстве призвали бойцов ЧВК "не совершать ошибки, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина и принять меры к его задержанию".Читайте также на РИА Новости Крым:Киев воспользовался провокацией: ВСУ готовится к наступлениюВ Москве и области введен режим контртеррористической операции
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министерство обороны рф, чвк "вагнер", новости, россия, сво, евгений пригожин
Минобороны России обратилось к бойцам ЧВК "Вагнер"
Обращение Минобороны к бойцам "Вагнера": вас обманом втянули в преступную авантюру
09:35 24.06.2023 (обновлено: 10:38 24.06.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Бойцов штурмовых отрядов "ЧВК "Вагнер" призывают проявить благоразумие и выйти на связь с представителями Минобороны. Об этом сообщает Telegram-канал военного ведомства.
"Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участию в вооруженном мятеже", – сказано в сообщении.
Сообщается, что участники некоторых штурмовых отрядов уже осознали свою ошибку и обратились за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации. В министерстве подчеркнули, что такая помощь уже оказывается всем обратившимся бойцам и командирам.
"Просим проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Минобороны России или правоохранительных органов", – подчеркнули в ведомстве и добавили, что всем гарантируют безопасность.
В пятницу вечером Минобороны РФ сообщило, что вся информация, публикуемая от имени Евгения Пригожина, о якобы "ударах" по тыловым лагерям группы "Вагнера" не соответствует действительности
. В ведомстве назвали эти обвинения информационной провокацией и добавили, что Вооруженные силы России продолжают выполнять поставленные задачи в зоне проведения спецоперации на Украине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин проинформирован обо всех событиях, принимаются необходимые меры.
В Генпрокуратуре РФ со ссылкой на ФСБ заявили о возбуждении уголовного дела в отношении Евгения Пригожина по факту организации вооруженного мятежа
.
Центр общественных связей ФСБ назвал слова Пригожина призывами к вооруженному гражданскому конфликту и "ударом в спину" российским военнослужащим. В ведомстве призвали бойцов ЧВК "не совершать ошибки, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина и принять меры к его задержанию".
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