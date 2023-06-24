https://crimea.ria.ru/20230624/minoborony-rossii-obratilos-k-boytsam-chvk-vagner-1129595083.html

Минобороны России обратилось к бойцам ЧВК "Вагнер"

Минобороны России обратилось к бойцам ЧВК "Вагнер" - РИА Новости Крым, 24.06.2023

Минобороны России обратилось к бойцам ЧВК "Вагнер"

Бойцов штурмовых отрядов "ЧВК "Вагнер" призывают проявить благоразумие и выйти на связь с представителями Минобороны. Об этом сообщает Telegram-канал военного... РИА Новости Крым, 24.06.2023

2023-06-24T09:35

2023-06-24T09:35

2023-06-24T10:38

министерство обороны рф

чвк "вагнер"

новости

россия

сво

евгений пригожин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/18/1129594960_0:74:3136:1837_1920x0_80_0_0_d62b937eba32b4d8ec2a74f77904bd42.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Бойцов штурмовых отрядов "ЧВК "Вагнер" призывают проявить благоразумие и выйти на связь с представителями Минобороны. Об этом сообщает Telegram-канал военного ведомства.Сообщается, что участники некоторых штурмовых отрядов уже осознали свою ошибку и обратились за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации. В министерстве подчеркнули, что такая помощь уже оказывается всем обратившимся бойцам и командирам.В пятницу вечером Минобороны РФ сообщило, что вся информация, публикуемая от имени Евгения Пригожина, о якобы "ударах" по тыловым лагерям группы "Вагнера" не соответствует действительности. В ведомстве назвали эти обвинения информационной провокацией и добавили, что Вооруженные силы России продолжают выполнять поставленные задачи в зоне проведения спецоперации на Украине.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин проинформирован обо всех событиях, принимаются необходимые меры.В Генпрокуратуре РФ со ссылкой на ФСБ заявили о возбуждении уголовного дела в отношении Евгения Пригожина по факту организации вооруженного мятежа.Центр общественных связей ФСБ назвал слова Пригожина призывами к вооруженному гражданскому конфликту и "ударом в спину" российским военнослужащим. В ведомстве призвали бойцов ЧВК "не совершать ошибки, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина и принять меры к его задержанию".Читайте также на РИА Новости Крым:Киев воспользовался провокацией: ВСУ готовится к наступлениюВ Москве и области введен режим контртеррористической операции

https://crimea.ria.ru/20230624/popytka-vooruzhennogo-myatezha-chto-izvestno-k-etomu-chasu-1129593671.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, чвк "вагнер", новости, россия, сво, евгений пригожин