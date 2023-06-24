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В Крыму призвали отбросить личные амбиции и сплотиться вокруг президента - РИА Новости Крым, 24.06.2023
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В Крыму призвали отбросить личные амбиции и сплотиться вокруг президента
В Крыму призвали отбросить личные амбиции и сплотиться вокруг президента - РИА Новости Крым, 24.06.2023
В Крыму призвали отбросить личные амбиции и сплотиться вокруг президента
Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов призвал отбросить личные амбиции для достижения победы. Об этом он написал в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 24.06.2023
2023-06-24T14:23
2023-06-24T14:23
чвк "вагнер"
владимир константинов
государственный совет рк (госсовет)
новости крыма
крым
безопасность республики крым и севастополя
россия
евгений пригожин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов призвал отбросить личные амбиции для достижения победы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.По его словам, в критический момент, который переживает страна, единственно правильным решением для каждого россиянина будет "сплотиться вокруг национального лидера, строго и точно выполнять распоряжения Верховного Главнокомандующего". Глава крымского парламента также заявил, что полностью поддерживает президента."Уверен, что выполнение его требований, сформулированных в обращении к России, позволит не допустить гражданского конфликта и пресечет противозаконные действия со стороны тех, кто потерял политические и жизненные ориентиры и объективно стал работать на врага", - акцентировал политик. Он также пообещал, что крымские власти сделают все, чтобы сохранить спокойствие и правопорядок в регионе. "Крымчане — разумные люди и всегда противостояли анархии и расколу. Не сомневаюсь, что они проявят свойственные им спокойствие и политическую мудрость и в этот раз", - резюмировал Константинов.Глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее высказались в поддержку президента страны Владимира Путина по ситуации с ЧВК "Вагнер".Попытка военного мятежа в РоссииВ пятницу вечером Минобороны РФ сообщило, что вся информация, публикуемая от имени Евгения Пригожина, о якобы "ударах" по тыловым лагерям группы "Вагнера" не соответствует действительности. В ведомстве назвали эти обвинения информационной провокацией и добавили, что Вооруженные силы России продолжают выполнять поставленные задачи в зоне проведения спецоперации на Украине.Действия по защите России от вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" будут жесткими, все, кто встал на путь предательства страны, понесут неминуемое наказание. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам. Также он заявил, что в период спецоперации нужно отбросить любые распри, попытка расколоть общество является ударом в спину.В Генпрокуратуре РФ со ссылкой на ФСБ заявили о возбуждении уголовного дела против главы Евгения Пригожина по факту организации вооруженного мятежа.Центр общественных связей ФСБ назвал слова Пригожина призывами к вооруженному гражданскому конфликту и "ударом в спину" российским военнослужащим. В ведомстве призвали бойцов ЧВК "не совершать ошибки, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина и принять меры к его задержанию".Во время обращения к народу Путин заявил, что в период спецоперации нужно отбросить любые распри, а попытка расколоть общество является ударом в спину. Он назвал действия, которые раскалывают единство россиян, отступничеством от своего народа. Действия по защите России от вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" будут жесткими, все, кто встал на путь предательства страны, понесут неминуемое наказание,Читайте также на РИА Новости Крым:Обращение Путина к гражданам РФ на фоне ситуации с ЧВК "Вагнер"Попытка военного мятежа в России: реакция первых лиц страныГлавы новых регионов заявили о поддержке президента России
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чвк "вагнер", владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, россия, евгений пригожин
В Крыму призвали отбросить личные амбиции и сплотиться вокруг президента

Попытка военного мятежа в России: Константинов обратился к крымчанам

14:23 24.06.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСпикер Госсовета Республики Крым Владимир Константинов
Спикер Госсовета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов призвал отбросить личные амбиции для достижения победы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, в критический момент, который переживает страна, единственно правильным решением для каждого россиянина будет "сплотиться вокруг национального лидера, строго и точно выполнять распоряжения Верховного Главнокомандующего".
"Необходимо отбросить личные амбиции и ведомственные склоки, заняться каждому своим делом — в рамках достижения поставленных перед нами целей. Только так мы приблизим нашу победу", - подчеркнул Константинов.
Глава крымского парламента также заявил, что полностью поддерживает президента.
"Уверен, что выполнение его требований, сформулированных в обращении к России, позволит не допустить гражданского конфликта и пресечет противозаконные действия со стороны тех, кто потерял политические и жизненные ориентиры и объективно стал работать на врага", - акцентировал политик.
Он также пообещал, что крымские власти сделают все, чтобы сохранить спокойствие и правопорядок в регионе.
"Крымчане — разумные люди и всегда противостояли анархии и расколу. Не сомневаюсь, что они проявят свойственные им спокойствие и политическую мудрость и в этот раз", - резюмировал Константинов.
Глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее высказались в поддержку президента страны Владимира Путина по ситуации с ЧВК "Вагнер".

Попытка военного мятежа в России

В пятницу вечером Минобороны РФ сообщило, что вся информация, публикуемая от имени Евгения Пригожина, о якобы "ударах" по тыловым лагерям группы "Вагнера" не соответствует действительности. В ведомстве назвали эти обвинения информационной провокацией и добавили, что Вооруженные силы России продолжают выполнять поставленные задачи в зоне проведения спецоперации на Украине.
Действия по защите России от вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" будут жесткими, все, кто встал на путь предательства страны, понесут неминуемое наказание. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам. Также он заявил, что в период спецоперации нужно отбросить любые распри, попытка расколоть общество является ударом в спину.
В Генпрокуратуре РФ со ссылкой на ФСБ заявили о возбуждении уголовного дела против главы Евгения Пригожина по факту организации вооруженного мятежа.
Центр общественных связей ФСБ назвал слова Пригожина призывами к вооруженному гражданскому конфликту и "ударом в спину" российским военнослужащим. В ведомстве призвали бойцов ЧВК "не совершать ошибки, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина и принять меры к его задержанию".
Во время обращения к народу Путин заявил, что в период спецоперации нужно отбросить любые распри, а попытка расколоть общество является ударом в спину. Он назвал действия, которые раскалывают единство россиян, отступничеством от своего народа. Действия по защите России от вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" будут жесткими, все, кто встал на путь предательства страны, понесут неминуемое наказание,
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13:52Сообщение с Крымом: как работают переправа, мост и сухопутный маршрут
13:43В Белгородской области перекрывают проезд в Шебекино и Новую Таволжанку
13:42Попытка военного мятежа в России: реакция первых лиц страны
13:21В Воронеже горит нефтебаза 0:28
12:53Ситуация в Севастополе: заявление Развожаева
12:21Как объехать заторы на трассе "Дон"
11:54Главы новых регионов заявили о поддержке президента России
11:43Как работает железная дорога на участке от Ростова до Воронежа – РЖД
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10:41Оперштаб Краснодарского края сообщил об обстановке в регионе
10:36Путин: ответ на попытку военного мятежа будет жестким
10:08Это удар в спину – Путин о попытке расколоть общество в условиях СВО
10:00Обращение Путина к гражданам РФ на фоне ситуации с ЧВК "Вагнер"
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09:28В Москве и области введен режим контртеррористической операции
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