https://crimea.ria.ru/20230624/v-krymu-prizvali-otbrosit-lichnye-ambitsii-i-splotitsya-vokrug-prezidenta-1129600111.html

В Крыму призвали отбросить личные амбиции и сплотиться вокруг президента

В Крыму призвали отбросить личные амбиции и сплотиться вокруг президента - РИА Новости Крым, 24.06.2023

В Крыму призвали отбросить личные амбиции и сплотиться вокруг президента

Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов призвал отбросить личные амбиции для достижения победы. Об этом он написал в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 24.06.2023

2023-06-24T14:23

2023-06-24T14:23

2023-06-24T14:23

чвк "вагнер"

владимир константинов

государственный совет рк (госсовет)

новости крыма

крым

безопасность республики крым и севастополя

россия

евгений пригожин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов призвал отбросить личные амбиции для достижения победы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.По его словам, в критический момент, который переживает страна, единственно правильным решением для каждого россиянина будет "сплотиться вокруг национального лидера, строго и точно выполнять распоряжения Верховного Главнокомандующего". Глава крымского парламента также заявил, что полностью поддерживает президента."Уверен, что выполнение его требований, сформулированных в обращении к России, позволит не допустить гражданского конфликта и пресечет противозаконные действия со стороны тех, кто потерял политические и жизненные ориентиры и объективно стал работать на врага", - акцентировал политик. Он также пообещал, что крымские власти сделают все, чтобы сохранить спокойствие и правопорядок в регионе. "Крымчане — разумные люди и всегда противостояли анархии и расколу. Не сомневаюсь, что они проявят свойственные им спокойствие и политическую мудрость и в этот раз", - резюмировал Константинов.Глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее высказались в поддержку президента страны Владимира Путина по ситуации с ЧВК "Вагнер".Попытка военного мятежа в РоссииВ пятницу вечером Минобороны РФ сообщило, что вся информация, публикуемая от имени Евгения Пригожина, о якобы "ударах" по тыловым лагерям группы "Вагнера" не соответствует действительности. В ведомстве назвали эти обвинения информационной провокацией и добавили, что Вооруженные силы России продолжают выполнять поставленные задачи в зоне проведения спецоперации на Украине.Действия по защите России от вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" будут жесткими, все, кто встал на путь предательства страны, понесут неминуемое наказание. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам. Также он заявил, что в период спецоперации нужно отбросить любые распри, попытка расколоть общество является ударом в спину.В Генпрокуратуре РФ со ссылкой на ФСБ заявили о возбуждении уголовного дела против главы Евгения Пригожина по факту организации вооруженного мятежа.Центр общественных связей ФСБ назвал слова Пригожина призывами к вооруженному гражданскому конфликту и "ударом в спину" российским военнослужащим. В ведомстве призвали бойцов ЧВК "не совершать ошибки, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина и принять меры к его задержанию".Во время обращения к народу Путин заявил, что в период спецоперации нужно отбросить любые распри, а попытка расколоть общество является ударом в спину. Он назвал действия, которые раскалывают единство россиян, отступничеством от своего народа. Действия по защите России от вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" будут жесткими, все, кто встал на путь предательства страны, понесут неминуемое наказание,Читайте также на РИА Новости Крым:Обращение Путина к гражданам РФ на фоне ситуации с ЧВК "Вагнер"Попытка военного мятежа в России: реакция первых лиц страныГлавы новых регионов заявили о поддержке президента России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чвк "вагнер", владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, россия, евгений пригожин