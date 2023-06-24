https://crimea.ria.ru/20230624/v-kremle-rasskazali-chto-budet-s-prigozhinym-1129608561.html
В Кремле рассказали, что будет с Пригожиным
В Кремле рассказали, что будет с Пригожиным - РИА Новости Крым, 24.06.2023
В Кремле рассказали, что будет с Пригожиным
Уголовное дело в отношении Евгения Пригожина будет прекращено. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости Крым, 24.06.2023
2023-06-24T23:19
2023-06-24T23:19
2023-06-24T23:33
попытка вооруженного мятежа в россии
дмитрий песков
евгений пригожин
чвк "вагнер"
новости
кремль
россия
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/13/1126485445_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_523b16fa94dd587d8b380c7fa55d5476.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн -РИА Новости Крым. Уголовное дело в отношении Евгения Пригожина будет прекращено. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом Песков затруднился ответить, чем именно Пригожин там будет заниматься.Пресс-секретарь главы государства также заверил, что власти не будут преследовать участвовавших в мятеже бойцов ЧВК "Вагнер". По его словам, часть бойцов, которые изначально отказались участвовать в марше, подпишут контракты с Минобороны."Была достигнута договоренность о том, что ЧВК "Вагнер" вернется в свои лагеря. Часть из них, которые пожелают, в дальнейшем подпишут контракты с Минобороны. Это касается тех, кто не принял участия в этом походе", - уточнил он.Песков также подчеркнул, что Москва признательна президенту Белоруссии, благодаря усилиям которого удалось решить конфликт "без дальнейших потерь и повышения уровня напряженности"."Мы высоко ценим это. Почему именно Лукашенко? Дело в том, что Александр Григорьевич давно лично знаком с Пригожиным, около 20 лет. Это было его личное инициативное предложение, которое было согласовано с президентом Путиным", - сказал Песков.
https://crimea.ria.ru/20230624/popytka-vooruzhennogo-myatezha-v-rossii-chto-izvestno-k-etomu-chasu-1129606377.html
россия
белоруссия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/13/1126485445_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_232f6f6006f452a7f2e2f1a1904c5983.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
попытка вооруженного мятежа в россии, дмитрий песков, евгений пригожин, чвк "вагнер", новости, кремль, россия, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия
В Кремле рассказали, что будет с Пригожиным
Песков: уголовное дело Пригожина будет прекращено, он уедет в Белоруссию
23:19 24.06.2023 (обновлено: 23:33 24.06.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн -РИА Новости Крым. Уголовное дело в отношении Евгения Пригожина будет прекращено. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Вы спросите меня, что будет лично с Пригожиным. Уголовное дело будет прекращено в отношении него, и сам он уедет в Белоруссию," - сказал он .
При этом Песков затруднился ответить, чем именно Пригожин там будет заниматься.
Пресс-секретарь главы государства также заверил, что власти не будут преследовать участвовавших в мятеже бойцов ЧВК "Вагнер". По его словам, часть бойцов, которые изначально отказались участвовать в марше, подпишут контракты с Минобороны.
"Была достигнута договоренность о том, что ЧВК "Вагнер" вернется в свои лагеря. Часть из них, которые пожелают, в дальнейшем подпишут контракты с Минобороны. Это касается тех, кто не принял участия в этом походе", - уточнил он.
Песков также подчеркнул, что Москва признательна президенту Белоруссии, благодаря усилиям
которого удалось решить конфликт "без дальнейших потерь и повышения уровня напряженности".
"Мы высоко ценим это. Почему именно Лукашенко? Дело в том, что Александр Григорьевич давно лично знаком с Пригожиным, около 20 лет. Это было его личное инициативное предложение, которое было согласовано с президентом Путиным", - сказал Песков.