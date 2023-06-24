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В Кремле рассказали, что будет с Пригожиным - РИА Новости Крым, 24.06.2023
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В Кремле рассказали, что будет с Пригожиным
В Кремле рассказали, что будет с Пригожиным - РИА Новости Крым, 24.06.2023
В Кремле рассказали, что будет с Пригожиным
Уголовное дело в отношении Евгения Пригожина будет прекращено. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости Крым, 24.06.2023
2023-06-24T23:19
2023-06-24T23:33
попытка вооруженного мятежа в россии
дмитрий песков
евгений пригожин
чвк "вагнер"
новости
кремль
россия
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
белоруссия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн -РИА Новости Крым. Уголовное дело в отношении Евгения Пригожина будет прекращено. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом Песков затруднился ответить, чем именно Пригожин там будет заниматься.Пресс-секретарь главы государства также заверил, что власти не будут преследовать участвовавших в мятеже бойцов ЧВК "Вагнер". По его словам, часть бойцов, которые изначально отказались участвовать в марше, подпишут контракты с Минобороны."Была достигнута договоренность о том, что ЧВК "Вагнер" вернется в свои лагеря. Часть из них, которые пожелают, в дальнейшем подпишут контракты с Минобороны. Это касается тех, кто не принял участия в этом походе", - уточнил он.Песков также подчеркнул, что Москва признательна президенту Белоруссии, благодаря усилиям которого удалось решить конфликт "без дальнейших потерь и повышения уровня напряженности"."Мы высоко ценим это. Почему именно Лукашенко? Дело в том, что Александр Григорьевич давно лично знаком с Пригожиным, около 20 лет. Это было его личное инициативное предложение, которое было согласовано с президентом Путиным", - сказал Песков.
https://crimea.ria.ru/20230624/popytka-vooruzhennogo-myatezha-v-rossii-chto-izvestno-k-etomu-chasu-1129606377.html
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попытка вооруженного мятежа в россии, дмитрий песков, евгений пригожин, чвк "вагнер", новости, кремль, россия, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия
В Кремле рассказали, что будет с Пригожиным

Песков: уголовное дело Пригожина будет прекращено, он уедет в Белоруссию

23:19 24.06.2023 (обновлено: 23:33 24.06.2023)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКремлевский дворец
Кремлевский дворец - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн -РИА Новости Крым. Уголовное дело в отношении Евгения Пригожина будет прекращено. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Вы спросите меня, что будет лично с Пригожиным. Уголовное дело будет прекращено в отношении него, и сам он уедет в Белоруссию," - сказал он .

При этом Песков затруднился ответить, чем именно Пригожин там будет заниматься.
Пресс-секретарь главы государства также заверил, что власти не будут преследовать участвовавших в мятеже бойцов ЧВК "Вагнер". По его словам, часть бойцов, которые изначально отказались участвовать в марше, подпишут контракты с Минобороны.
"Была достигнута договоренность о том, что ЧВК "Вагнер" вернется в свои лагеря. Часть из них, которые пожелают, в дальнейшем подпишут контракты с Минобороны. Это касается тех, кто не принял участия в этом походе", - уточнил он.
Песков также подчеркнул, что Москва признательна президенту Белоруссии, благодаря усилиям которого удалось решить конфликт "без дальнейших потерь и повышения уровня напряженности".
"Мы высоко ценим это. Почему именно Лукашенко? Дело в том, что Александр Григорьевич давно лично знаком с Пригожиным, около 20 лет. Это было его личное инициативное предложение, которое было согласовано с президентом Путиным", - сказал Песков.
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00:00Какой сегодня праздник: 25 июня
23:19В Кремле рассказали, что будет с Пригожиным
22:33В Судаке горит кафе
20:53Попытка вооруженного мятежа в России: главное
20:31Пригожин возвращает своих бойцов в полевые лагеря
20:16Лукашенко провел переговоры с главой ЧВК "Вагнер": что известно
20:13Что такое вооруженный мятеж и чем грозит зачинщикам
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