https://crimea.ria.ru/20230624/v-kremle-rasskazali-chto-budet-s-prigozhinym-1129608561.html

В Кремле рассказали, что будет с Пригожиным

В Кремле рассказали, что будет с Пригожиным - РИА Новости Крым, 24.06.2023

В Кремле рассказали, что будет с Пригожиным

Уголовное дело в отношении Евгения Пригожина будет прекращено. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости Крым, 24.06.2023

2023-06-24T23:19

2023-06-24T23:19

2023-06-24T23:33

попытка вооруженного мятежа в россии

дмитрий песков

евгений пригожин

чвк "вагнер"

новости

кремль

россия

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

белоруссия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн -РИА Новости Крым. Уголовное дело в отношении Евгения Пригожина будет прекращено. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом Песков затруднился ответить, чем именно Пригожин там будет заниматься.Пресс-секретарь главы государства также заверил, что власти не будут преследовать участвовавших в мятеже бойцов ЧВК "Вагнер". По его словам, часть бойцов, которые изначально отказались участвовать в марше, подпишут контракты с Минобороны."Была достигнута договоренность о том, что ЧВК "Вагнер" вернется в свои лагеря. Часть из них, которые пожелают, в дальнейшем подпишут контракты с Минобороны. Это касается тех, кто не принял участия в этом походе", - уточнил он.Песков также подчеркнул, что Москва признательна президенту Белоруссии, благодаря усилиям которого удалось решить конфликт "без дальнейших потерь и повышения уровня напряженности"."Мы высоко ценим это. Почему именно Лукашенко? Дело в том, что Александр Григорьевич давно лично знаком с Пригожиным, около 20 лет. Это было его личное инициативное предложение, которое было согласовано с президентом Путиным", - сказал Песков.

https://crimea.ria.ru/20230624/popytka-vooruzhennogo-myatezha-v-rossii-chto-izvestno-k-etomu-chasu-1129606377.html

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попытка вооруженного мятежа в россии, дмитрий песков, евгений пригожин, чвк "вагнер", новости, кремль, россия, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия