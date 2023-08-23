https://crimea.ria.ru/20230823/prigozhin-byl-na-bortu-razbivshego-v-tverskoy-oblasti-samoleta-1130905255.html

Пригожин был на борту разбившегося в Тверской области самолета

Пригожин был на борту разбившегося в Тверской области самолета - РИА Новости Крым, 23.08.2023

Пригожин был на борту разбившегося в Тверской области самолета

Росавиация дала полный список имен пассажиров разбившегося в Тверской области самолета, среди них основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и его заместитель... РИА Новости Крым, 23.08.2023

2023-08-23T23:15

2023-08-23T23:15

2023-08-23T23:22

крушение самолета в тверской области

евгений пригожин

происшествия

тверская область

росавиация

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ,23 авг - РИА Новости Крым. Росавиация дала полный список имен пассажиров разбившегося в Тверской области самолета, среди них основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и его заместитель Дмитрий Уткин."По данным авиакомпании, на борту самолета Embraer - 135 (EBM-135BJ) находились следующие пассажиры: Евгений Пригожин, Дмитрий Уткин, Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Валерий Чекалов, Николай Матусеев. Члены экипажа: командир Алексей Левшин, второй пилот Рустам Каримов, бортпроводник Кристина Распопова", - приводит Росавиация список имен всех находившихся на борту самолета.По данным ведомства, выполнение полета самолета Embraer - 135 (EBM-135BJ) осуществлялось на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке.Частный бизнес-джет потерпел крушение в Тверской области вечером 23 августа. Самолет, принадлежащий компании "МНТ- Аэро", следовал из московского аэропорта Шереметьево в Санкт-Петербург. Семь пассажиров и три члена экипажа погибли.К расследованию обстоятельств и причин авиационного происшествия приступила специально созданная комиссия Росавиации. На месте также работают представители правоохранительных органов и МЧС. Следком возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Тела погибших обнаружены на месте падения самолета.

https://crimea.ria.ru/20230823/krushenie-samoleta-v-tverskoy-oblasti---chto-izvestno-k-etomu-chasu-1130904119.html

тверская область

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крушение самолета в тверской области, евгений пригожин, происшествия, тверская область, росавиация, новости