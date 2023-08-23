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В Тверской области разбился частный самолет - что известно - РИА Новости Крым, 23.08.2023
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В Тверской области разбился частный самолет - что известно
В Тверской области разбился частный самолет - что известно - РИА Новости Крым, 23.08.2023
В Тверской области разбился частный самолет - что известно
В Тверской области разбился частный самолет, авария произошла вблизи населенного пункта Куженкино, сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 23.08.2023
2023-08-23T20:03
2023-08-23T20:19
происшествия
новости
крушение самолета в тверской области
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
тверская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. В Тверской области разбился частный самолет, авария произошла вблизи населенного пункта Куженкино, сообщает МЧС России.На борту, по данным ведомства, находились десять человек, из них три члена экипажа. Предварительно, в результате крушения погибли все находившиеся на борту.Как пишет РИА Новости со ссылкой на Росавиацию, среди пассажиров значится фамилия и имя Евгения Пригожина. Начато расследование катастрофы.Губернатор Тверской области Игорь Руденя взял ситуацию на личный контроль, сообщили в пресс-службе правительства региона.Читайте также на РИА Новости Крым:Учебный самолет Л-39 потерпел крушение в Краснодарском крае - МО РФВ акваторию Азовского моря упал штурмовик Су-25Пилот упавшего в море штурмовика СУ-25 погиб - власти региона
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Новости
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РИА Новости Крым
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происшествия, новости , крушение самолета в тверской области, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), тверская область
В Тверской области разбился частный самолет - что известно

В Бологовском районе Тверской области произошло крушение частного самолета

20:03 23.08.2023 (обновлено: 20:19 23.08.2023)
 
© РИА Новости . Светлана Шевченко / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости . Светлана Шевченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. В Тверской области разбился частный самолет, авария произошла вблизи населенного пункта Куженкино, сообщает МЧС России.

"В Тверской области вблизи населенного пункта Куженкино произошло падение частного самолета Embraer Legacy, совершавшего рейс Москва - Санкт-Петербург", - говорится в сообщении.

На борту, по данным ведомства, находились десять человек, из них три члена экипажа. Предварительно, в результате крушения погибли все находившиеся на борту.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на Росавиацию, среди пассажиров значится фамилия и имя Евгения Пригожина. Начато расследование катастрофы.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя взял ситуацию на личный контроль, сообщили в пресс-службе правительства региона.
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ПроисшествияНовостиКрушение самолета в Тверской областиМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Тверская область
 
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