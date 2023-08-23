https://crimea.ria.ru/20230823/v-tverskoy-oblasti-razbilsya-chastnyy-samolet---chto-izvestno-1130902649.html

В Тверской области разбился частный самолет - что известно

В Тверской области разбился частный самолет - что известно - РИА Новости Крым, 23.08.2023

В Тверской области разбился частный самолет - что известно

В Тверской области разбился частный самолет, авария произошла вблизи населенного пункта Куженкино, сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 23.08.2023

2023-08-23T20:03

2023-08-23T20:03

2023-08-23T20:19

происшествия

новости

крушение самолета в тверской области

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

тверская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/12/1124947256_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_455354b7bbf64d8307c2caf35b179c40.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. В Тверской области разбился частный самолет, авария произошла вблизи населенного пункта Куженкино, сообщает МЧС России.На борту, по данным ведомства, находились десять человек, из них три члена экипажа. Предварительно, в результате крушения погибли все находившиеся на борту.Как пишет РИА Новости со ссылкой на Росавиацию, среди пассажиров значится фамилия и имя Евгения Пригожина. Начато расследование катастрофы.Губернатор Тверской области Игорь Руденя взял ситуацию на личный контроль, сообщили в пресс-службе правительства региона.Читайте также на РИА Новости Крым:Учебный самолет Л-39 потерпел крушение в Краснодарском крае - МО РФВ акваторию Азовского моря упал штурмовик Су-25Пилот упавшего в море штурмовика СУ-25 погиб - власти региона

тверская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, новости , крушение самолета в тверской области, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), тверская область