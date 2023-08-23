https://crimea.ria.ru/20230823/v-tverskoy-oblasti-razbilsya-chastnyy-samolet---chto-izvestno-1130902649.html
В Тверской области разбился частный самолет - что известно
В Тверской области разбился частный самолет - что известно - РИА Новости Крым, 23.08.2023
В Тверской области разбился частный самолет - что известно
В Тверской области разбился частный самолет, авария произошла вблизи населенного пункта Куженкино, сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 23.08.2023
2023-08-23T20:03
2023-08-23T20:03
2023-08-23T20:19
происшествия
новости
крушение самолета в тверской области
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
тверская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/12/1124947256_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_455354b7bbf64d8307c2caf35b179c40.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. В Тверской области разбился частный самолет, авария произошла вблизи населенного пункта Куженкино, сообщает МЧС России.На борту, по данным ведомства, находились десять человек, из них три члена экипажа. Предварительно, в результате крушения погибли все находившиеся на борту.Как пишет РИА Новости со ссылкой на Росавиацию, среди пассажиров значится фамилия и имя Евгения Пригожина. Начато расследование катастрофы.Губернатор Тверской области Игорь Руденя взял ситуацию на личный контроль, сообщили в пресс-службе правительства региона.Читайте также на РИА Новости Крым:Учебный самолет Л-39 потерпел крушение в Краснодарском крае - МО РФВ акваторию Азовского моря упал штурмовик Су-25Пилот упавшего в море штурмовика СУ-25 погиб - власти региона
тверская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/12/1124947256_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_76de2be833dbab15eefe2853b2a6d439.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новости , крушение самолета в тверской области, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), тверская область
В Тверской области разбился частный самолет - что известно
В Бологовском районе Тверской области произошло крушение частного самолета
20:03 23.08.2023 (обновлено: 20:19 23.08.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. В Тверской области разбился частный самолет, авария произошла вблизи населенного пункта Куженкино, сообщает МЧС России.
"В Тверской области вблизи населенного пункта Куженкино произошло падение частного самолета Embraer Legacy, совершавшего рейс Москва - Санкт-Петербург", - говорится в сообщении.
На борту, по данным ведомства, находились десять человек, из них три члена экипажа. Предварительно, в результате крушения погибли все находившиеся на борту.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на Росавиацию, среди пассажиров значится фамилия и имя Евгения Пригожина. Начато расследование катастрофы.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя взял ситуацию на личный контроль, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Читайте также на РИА Новости Крым: