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Пилот упавшего в море штурмовика СУ-25 погиб - власти региона - РИА Новости Крым, 17.07.2023
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Пилот упавшего в море штурмовика СУ-25 погиб - власти региона
Пилот упавшего в море штурмовика СУ-25 погиб - власти региона - РИА Новости Крым, 17.07.2023
Пилот упавшего в море штурмовика СУ-25 погиб - власти региона
В результате падения в море российского штурмовика Су-25 погиб пилот самолета, сообщил в своем Telegram-канале глава Ейского района Роман Бублик. РИА Новости Крым, 17.07.2023
2023-07-17T18:29
2023-07-17T19:05
новости
происшествия
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. В результате падения в море российского штурмовика Су-25 погиб пилот самолета, сообщил в своем Telegram-канале глава Ейского района Роман Бублик.Он обратился к горожанам и отдыхающим с просьбой доверять только официальной информации.Самолет Су-25 упал в акваторию Азовского моря у берегов Ейска при выполнении учебно-тренировочного полета. Сообщалось, что пилот успел катапультировался. Причиной падения предварительно стал отказ двигателя, сообщили в Южном военном округе. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму упал военный вертолет - пилоты погиблиВ Волгоградской области разбился вертолет санавиации – есть жертвыСамолет Минобороны упал в Белгородской области
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новости, происшествия, министерство обороны рф
Пилот упавшего в море штурмовика СУ-25 погиб - власти региона

Власти Ейска выразили соболезнования по поводу гибели пилота упавшего в море Су-25

18:29 17.07.2023 (обновлено: 19:05 17.07.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкШтурмовик Су-25 ВКС России
Штурмовик Су-25 ВКС России - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. В результате падения в море российского штурмовика Су-25 погиб пилот самолета, сообщил в своем Telegram-канале глава Ейского района Роман Бублик.
"От имени жителей Ейского района выражаю соболезнования близким погибшего во время крушения штурмовика Су-25 при выполнении учебно-тренировочного полета", - написал глава района.
Он обратился к горожанам и отдыхающим с просьбой доверять только официальной информации.
Самолет Су-25 упал в акваторию Азовского моря у берегов Ейска при выполнении учебно-тренировочного полета. Сообщалось, что пилот успел катапультировался. Причиной падения предварительно стал отказ двигателя, сообщили в Южном военном округе.
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