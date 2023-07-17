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Пилот упавшего в море штурмовика СУ-25 погиб - власти региона
Пилот упавшего в море штурмовика СУ-25 погиб - власти региона - РИА Новости Крым, 17.07.2023
Пилот упавшего в море штурмовика СУ-25 погиб - власти региона
В результате падения в море российского штурмовика Су-25 погиб пилот самолета, сообщил в своем Telegram-канале глава Ейского района Роман Бублик. РИА Новости Крым, 17.07.2023
2023-07-17T18:29
2023-07-17T18:29
2023-07-17T19:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. В результате падения в море российского штурмовика Су-25 погиб пилот самолета, сообщил в своем Telegram-канале глава Ейского района Роман Бублик.Он обратился к горожанам и отдыхающим с просьбой доверять только официальной информации.Самолет Су-25 упал в акваторию Азовского моря у берегов Ейска при выполнении учебно-тренировочного полета. Сообщалось, что пилот успел катапультировался. Причиной падения предварительно стал отказ двигателя, сообщили в Южном военном округе. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму упал военный вертолет - пилоты погиблиВ Волгоградской области разбился вертолет санавиации – есть жертвыСамолет Минобороны упал в Белгородской области
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новости, происшествия, министерство обороны рф
Пилот упавшего в море штурмовика СУ-25 погиб - власти региона
Власти Ейска выразили соболезнования по поводу гибели пилота упавшего в море Су-25
18:29 17.07.2023 (обновлено: 19:05 17.07.2023)