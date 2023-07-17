https://crimea.ria.ru/20230717/pilot-upavshego-v-more-shturmovika-su-25-pogib---vlasti-regiona-1130126308.html

Пилот упавшего в море штурмовика СУ-25 погиб - власти региона

Пилот упавшего в море штурмовика СУ-25 погиб - власти региона - РИА Новости Крым, 17.07.2023

Пилот упавшего в море штурмовика СУ-25 погиб - власти региона

В результате падения в море российского штурмовика Су-25 погиб пилот самолета, сообщил в своем Telegram-канале глава Ейского района Роман Бублик. РИА Новости Крым, 17.07.2023

2023-07-17T18:29

2023-07-17T18:29

2023-07-17T19:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. В результате падения в море российского штурмовика Су-25 погиб пилот самолета, сообщил в своем Telegram-канале глава Ейского района Роман Бублик.Он обратился к горожанам и отдыхающим с просьбой доверять только официальной информации.Самолет Су-25 упал в акваторию Азовского моря у берегов Ейска при выполнении учебно-тренировочного полета. Сообщалось, что пилот успел катапультировался. Причиной падения предварительно стал отказ двигателя, сообщили в Южном военном округе. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму упал военный вертолет - пилоты погиблиВ Волгоградской области разбился вертолет санавиации – есть жертвыСамолет Минобороны упал в Белгородской области

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, происшествия, министерство обороны рф