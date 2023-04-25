https://crimea.ria.ru/20230425/v-volgogradskoy-oblasti-razbilsya-vertolet-sanaviatsii--est-zhertvy-1128341391.html

В Волгоградской области разбился вертолет санавиации – есть жертвы

В Волгоградской области разбился вертолет санавиации – есть жертвы - РИА Новости Крым, 25.04.2023

В Волгоградской области разбился вертолет санавиации – есть жертвы

Вертолет санавиации упал при возвращении на базу в Волгоградской области, пилот погиб. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального комитета... РИА Новости Крым, 25.04.2023

2023-04-25T09:11

2023-04-25T09:11

2023-04-25T09:12

происшествия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

авиакатастрофа

минздрав рф

волгоград

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Вертолет санавиации упал при возвращении на базу в Волгоградской области, пилот погиб. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального комитета здравоохранения.ЧП произошло во вторник рано утром вблизи поселка Ерзовка Городищенского района.Обстоятельства падения вертолета устанавливают следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следкома России. Они изучили место происшествия, осмотрели упавший вертолет марки "Ансат"."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). Проведен осмотр места происшествия", - уточнили в СК.Читайте также на РИА Новости Крым:В Иркутской области разбился Ан-12: что известноДва человека погибли при жесткой посадке Ан-2 в Ненецком округеСамолет ВКС России разбился в Воронежской области, экипаж погиб

https://crimea.ria.ru/20221108/vertolet-mi-2-sovershil-avariynuyu-posadku-v-kostromskoy-oblasti-1125284445.html

волгоград

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), авиакатастрофа, минздрав рф, волгоград