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В Волгоградской области разбился вертолет санавиации – есть жертвы
В Волгоградской области разбился вертолет санавиации – есть жертвы - РИА Новости Крым, 25.04.2023
В Волгоградской области разбился вертолет санавиации – есть жертвы
Вертолет санавиации упал при возвращении на базу в Волгоградской области, пилот погиб. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального комитета... РИА Новости Крым, 25.04.2023
2023-04-25T09:11
2023-04-25T09:11
2023-04-25T09:12
происшествия
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авиакатастрофа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Вертолет санавиации упал при возвращении на базу в Волгоградской области, пилот погиб. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального комитета здравоохранения.ЧП произошло во вторник рано утром вблизи поселка Ерзовка Городищенского района.Обстоятельства падения вертолета устанавливают следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следкома России. Они изучили место происшествия, осмотрели упавший вертолет марки "Ансат"."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). Проведен осмотр места происшествия", - уточнили в СК.Читайте также на РИА Новости Крым:В Иркутской области разбился Ан-12: что известноДва человека погибли при жесткой посадке Ан-2 в Ненецком округеСамолет ВКС России разбился в Воронежской области, экипаж погиб
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происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), авиакатастрофа, минздрав рф, волгоград
В Волгоградской области разбился вертолет санавиации – есть жертвы
Вертолет санавиации разбился по дороге на базу в Волгоградской области - пилот погиб
09:11 25.04.2023 (обновлено: 09:12 25.04.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Вертолет санавиации упал при возвращении на базу в Волгоградской области, пилот погиб. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального комитета здравоохранения.
ЧП произошло во вторник рано утром вблизи поселка Ерзовка Городищенского района.
"Один из вертолетов, обслуживающих службу санитарной авиации, упал при возвращении на базу без пассажиров. Пилот погиб на месте", - сообщили в ведомстве.
Обстоятельства падения вертолета устанавливают следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следкома России. Они изучили место происшествия, осмотрели упавший вертолет марки "Ансат".
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). Проведен осмотр места происшествия", - уточнили в СК.
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