Рейтинг@Mail.ru
В Волгоградской области разбился вертолет санавиации – есть жертвы - РИА Новости Крым, 25.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230425/v-volgogradskoy-oblasti-razbilsya-vertolet-sanaviatsii--est-zhertvy-1128341391.html
В Волгоградской области разбился вертолет санавиации – есть жертвы
В Волгоградской области разбился вертолет санавиации – есть жертвы - РИА Новости Крым, 25.04.2023
В Волгоградской области разбился вертолет санавиации – есть жертвы
Вертолет санавиации упал при возвращении на базу в Волгоградской области, пилот погиб. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального комитета... РИА Новости Крым, 25.04.2023
2023-04-25T09:11
2023-04-25T09:12
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
авиакатастрофа
минздрав рф
волгоград
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111535/00/1115350015_0:214:3137:1979_1920x0_80_0_0_11f270bcc3b41ddd3a29f9fae0892783.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Вертолет санавиации упал при возвращении на базу в Волгоградской области, пилот погиб. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального комитета здравоохранения.ЧП произошло во вторник рано утром вблизи поселка Ерзовка Городищенского района.Обстоятельства падения вертолета устанавливают следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следкома России. Они изучили место происшествия, осмотрели упавший вертолет марки "Ансат"."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). Проведен осмотр места происшествия", - уточнили в СК.Читайте также на РИА Новости Крым:В Иркутской области разбился Ан-12: что известноДва человека погибли при жесткой посадке Ан-2 в Ненецком округеСамолет ВКС России разбился в Воронежской области, экипаж погиб
https://crimea.ria.ru/20221108/vertolet-mi-2-sovershil-avariynuyu-posadku-v-kostromskoy-oblasti-1125284445.html
волгоград
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111535/00/1115350015_406:0:3137:2048_1920x0_80_0_0_9a201380d9755e6caf3d93e68e0967fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), авиакатастрофа, минздрав рф, волгоград
В Волгоградской области разбился вертолет санавиации – есть жертвы

Вертолет санавиации разбился по дороге на базу в Волгоградской области - пилот погиб

09:11 25.04.2023 (обновлено: 09:12 25.04.2023)
 
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкВертолет. Архивное фото
Вертолет. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Вертолет санавиации упал при возвращении на базу в Волгоградской области, пилот погиб. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального комитета здравоохранения.
ЧП произошло во вторник рано утром вблизи поселка Ерзовка Городищенского района.
"Один из вертолетов, обслуживающих службу санитарной авиации, упал при возвращении на базу без пассажиров. Пилот погиб на месте", - сообщили в ведомстве.
Обстоятельства падения вертолета устанавливают следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следкома России. Они изучили место происшествия, осмотрели упавший вертолет марки "Ансат".
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). Проведен осмотр места происшествия", - уточнили в СК.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Иркутской области разбился Ан-12: что известно
Два человека погибли при жесткой посадке Ан-2 в Ненецком округе
Самолет ВКС России разбился в Воронежской области, экипаж погиб
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября 2022, 18:25
Санитарный вертолет Ми-2 аварийно сел под Костромой, пациент погиб
ПроисшествияСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)АвиакатастрофаМинздрав РФВолгоград
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:37Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю
11:33Новое землетрясение в Казахстане – что известно
11:18Корабли ЧФ "заминировали" морские подступы к Крыму
11:01Паромы и трафик: работа Керченской переправы 25 апреля
10:46Подземный переход в центре Симферополя "ушел" под воду
09:56В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,4 - есть угроза цунами
09:11В Волгоградской области разбился вертолет санавиации – есть жертвы
08:39Украину ждет голодомор – эксперт
08:06Закон о фейках об участниках СВО необходимо ужесточить – мнение
07:29"Польша – это крокодил": политолог о дружбе Зеленского и Дуды
07:03Ждать ли туристов в Крыму на майские и летом - эксперт
00:01В Крыму заморозки на почве – прогноз на вторник
00:00Какой сегодня праздник: 25 апреля
23:44Откуда запустили беспилотники в Севастополь – ответ Минобороны
21:59Главные события и заявления дня: 24 апреля
21:46Полмиллиарда за выходные: космический фильм "Вызов" возглавил прокат
21:29Главные новости Крыма: 24 апреля
21:03В Крыму оценили перспективы участия клубов полуострова во Второй лиге
20:40"Пожар" в ЕС из-за украинского зерна не "залить" деньгами - политолог
20:31Опасная черта для мира и цели спецоперации: главные тезисы Лаврова в ООН
Лента новостейМолния