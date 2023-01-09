https://crimea.ria.ru/20230109/dva-cheloveka-pogibli-pri-zhestkoy-posadke-an-2-v-nao-1126310094.html

Два человека погибли при жесткой посадке Ан-2 в Ненецком округе

Два человека погибли при жесткой посадке Ан-2 в Ненецком округе - РИА Новости Крым, 09.01.2023

Два человека погибли при жесткой посадке Ан-2 в Ненецком округе

Предварительно два человека погибли при жесткой посадке самолета Ан-2 в Ненецком автономном округе. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 09.01.2023

2023-01-09T16:26

2023-01-09T16:26

2023-01-09T16:37

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

крушение самолета в нао

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Предварительно два человека погибли при жесткой посадке самолета Ан-2 в Ненецком автономном округе. Об этом сообщает МЧС России.Отмечается, что на борту самолета, который следовал по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар, находилось десять пассажиров и два члена экипажа.Уточняется, что к месту следуют наземная группировка на снегоходах и на вертолете.В администрации округа РИА Новости сообщили, что к месту ЧП направят два вертолета с медиками и спасателями.Читайте также на РИА Новости Крым:В Иркутской области разбился Ан-12: что известноКрушение военного вертолета в Азербайджане: 14 погибшихСамолет ВКС России разбился в Воронежской области, экипаж погиб

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), крушение самолета в нао, новости