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Два человека погибли при жесткой посадке Ан-2 в Ненецком округе - РИА Новости Крым, 09.01.2023
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Два человека погибли при жесткой посадке Ан-2 в Ненецком округе
Два человека погибли при жесткой посадке Ан-2 в Ненецком округе - РИА Новости Крым, 09.01.2023
Два человека погибли при жесткой посадке Ан-2 в Ненецком округе
Предварительно два человека погибли при жесткой посадке самолета Ан-2 в Ненецком автономном округе. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 09.01.2023
2023-01-09T16:26
2023-01-09T16:37
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
крушение самолета в нао
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Предварительно два человека погибли при жесткой посадке самолета Ан-2 в Ненецком автономном округе. Об этом сообщает МЧС России.Отмечается, что на борту самолета, который следовал по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар, находилось десять пассажиров и два члена экипажа.Уточняется, что к месту следуют наземная группировка на снегоходах и на вертолете.В администрации округа РИА Новости сообщили, что к месту ЧП направят два вертолета с медиками и спасателями.Читайте также на РИА Новости Крым:В Иркутской области разбился Ан-12: что известноКрушение военного вертолета в Азербайджане: 14 погибшихСамолет ВКС России разбился в Воронежской области, экипаж погиб
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РИА Новости Крым
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96
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происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), крушение самолета в нао, новости
Два человека погибли при жесткой посадке Ан-2 в Ненецком округе

МЧС России: предварительно два человека погибли при жесткой посадке Ан-2 в Ненецком округе

16:26 09.01.2023 (обновлено: 16:37 09.01.2023)
 
© Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкМЧС России: предварительно два человека погибли при жесткой посадке Ан-2 в Ненецком округе
МЧС России: предварительно два человека погибли при жесткой посадке Ан-2 в Ненецком округе
© Пресс-служба МЧС РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Предварительно два человека погибли при жесткой посадке самолета Ан-2 в Ненецком автономном округе. Об этом сообщает МЧС России.
Отмечается, что на борту самолета, который следовал по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар, находилось десять пассажиров и два члена экипажа.
"По предварительной информации на борту находятся два члена экипажа и 10 пассажиров. Со слов пассажира по телефону два человека погибли", - сказано в сообщении ведомства.
Уточняется, что к месту следуют наземная группировка на снегоходах и на вертолете.
В администрации округа РИА Новости сообщили, что к месту ЧП направят два вертолета с медиками и спасателями.
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