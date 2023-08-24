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Путин прокомментировал крушение самолета Пригожина
Путин прокомментировал крушение самолета Пригожина - РИА Новости Крым, 24.08.2023
Путин прокомментировал крушение самолета Пригожина
Расследование причин авиакатастрофы с самолетом основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина будет проведено в полном объеме и доведено до конца, сейчас проводятся РИА Новости Крым, 24.08.2023
2023-08-24T19:01
2023-08-24T19:01
2023-08-24T19:20
владимир путин (политик)
крушение самолета в тверской области
евгений пригожин
происшествия
тверская область
чвк "вагнер"
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Расследование причин авиакатастрофы с самолетом основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина будет проведено в полном объеме и доведено до конца, сейчас проводятся необходимые экспертизы. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.Президент России также выразил соболезнования семьям всех погибших в катастрофе и отметил, что командиры и бойцы группы "Вагнер" "внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом в Украине."Мы об этом помним, знаем и не забудем", – подчеркнул глава государства.Российский лидер также рассказал, что знал Евгения Пригожина с начала 1990-х годов.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем известен Евгений Пригожин: биографияПригожин был на борту разбившегося в Тверской области самолетаСК и Росавиация расследуют ЧП с самолетом в Тверской области
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владимир путин (политик), крушение самолета в тверской области, евгений пригожин, происшествия, тверская область, чвк "вагнер", новости
Путин прокомментировал крушение самолета Пригожина
Путин: расследование катастрофы с самолетом Пригожина будет проведено в полном объеме
19:01 24.08.2023 (обновлено: 19:20 24.08.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Расследование причин авиакатастрофы с самолетом основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина будет проведено в полном объеме и доведено до конца, сейчас проводятся необходимые экспертизы. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
"Мне докладывал об этом с утра руководитель Следственного комитета. Они начали уже предварительное расследование этого происшествия, оно будет проведено в полном объеме и доведено до конца, в этом нет никаких сомнений. Сейчас проводятся экспертизы, технические и генетические, на это нужно какое-то время", – сказал Путин на встрече с врио главы Донецкой народной республики Денисом Пушилиным.
Президент России также выразил соболезнования семьям всех погибших в катастрофе и отметил, что командиры и бойцы группы "Вагнер" "внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом в Украине.
"Мы об этом помним, знаем и не забудем", – подчеркнул глава государства.
Российский лидер также рассказал, что знал Евгения Пригожина с начала 1990-х годов.
"Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни, и добивался он результатов нужных, и для себя, и – тогда, когда я его просил об этом, – для общего дела, как в эти последние месяцы. Он был талантливый человек, талантливый бизнесмен, работал с результатом не только у нас в стране, но и за границей, в Африке, в частности, занимался там нефтью, газом, драгоценными металлами, камнями. Как мне стало известно, он вернулся из Африки, встречался здесь с некоторыми официальными лицами", - добавил Путин.
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