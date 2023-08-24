Путин прокомментировал крушение самолета Пригожина

"Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни, и добивался он результатов нужных, и для себя, и – тогда, когда я его просил об этом, – для общего дела, как в эти последние месяцы. Он был талантливый человек, талантливый бизнесмен, работал с результатом не только у нас в стране, но и за границей, в Африке, в частности, занимался там нефтью, газом, драгоценными металлами, камнями. Как мне стало известно, он вернулся из Африки, встречался здесь с некоторыми официальными лицами", - добавил Путин.