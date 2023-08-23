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СК и Росавиации расследуют ЧП с самолетом в Тверской области - РИА Новости Крым, 23.08.2023
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СК и Росавиации расследуют ЧП с самолетом в Тверской области
СК и Росавиации расследуют ЧП с самолетом в Тверской области - РИА Новости Крым, 23.08.2023
СК и Росавиации расследуют ЧП с самолетом в Тверской области
Специально созданная комиссия Росавиации приступила к расследованию обстоятельств и причин крушения самолета Embraer – 135 (ЕВМ-135BJ) в Тверской области. Об... РИА Новости Крым, 23.08.2023
2023-08-23T21:28
2023-08-23T21:28
крушение самолета в тверской области
происшествия
новости
евгений пригожин
тверская область
росавиация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. Специально созданная комиссия Росавиации приступила к расследованию обстоятельств и причин крушения самолета Embraer – 135 (ЕВМ-135BJ) в Тверской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Также на место выехали следователи СК России.Отмечается, что специалистам также предстоит найти бортовые средства объективного контроля для их последующей расшифровки и анализа записей "черных ящиков".По данным ведомства, самолет принадлежал компании "МНТ- Аэро", специализирующейся на бизнес-перевозках.Как сообщает пресс-служба СК России, по факту авиационного происшествия в Тверской области возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта."На место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы", - сообщили в Следкоме.На борту самолета находились десять человек, из них три члена экипажа. Предварительно, в результате крушения погибли все находившиеся на борту, среди пассажиров значится фамилия и имя Евгения Пригожина.
https://crimea.ria.ru/20230823/v-tverskoy-oblasti-razbilsya-chastnyy-samolet---chto-izvestno-1130902649.html
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крушение самолета в тверской области, происшествия, новости, евгений пригожин, тверская область, росавиация
СК и Росавиации расследуют ЧП с самолетом в Тверской области

Росавиация: спецкомиссия приступила к расследованию крушения самолета в Тверской области

21:28 23.08.2023
 
Место преступления
Место преступления
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. Специально созданная комиссия Росавиации приступила к расследованию обстоятельств и причин крушения самолета Embraer – 135 (ЕВМ-135BJ) в Тверской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Также на место выехали следователи СК России.

"Комиссия Росавиации приступает к первоначальным действиям на месте происшествия, а также начала сбор фактических материалов о подготовке экипажа, техническом состоянии воздушного судна, метеорологической обстановке на маршруте полета, работе диспетчерских служб и наземного радиотехнического оборудования", - сказано в сообщении.

Отмечается, что специалистам также предстоит найти бортовые средства объективного контроля для их последующей расшифровки и анализа записей "черных ящиков".
По данным ведомства, самолет принадлежал компании "МНТ- Аэро", специализирующейся на бизнес-перевозках.
Как сообщает пресс-служба СК России, по факту авиационного происшествия в Тверской области возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
"На место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы", - сообщили в Следкоме.
На борту самолета находились десять человек, из них три члена экипажа. Предварительно, в результате крушения погибли все находившиеся на борту, среди пассажиров значится фамилия и имя Евгения Пригожина.
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