https://crimea.ria.ru/20230823/sk-i-rosaviatsii-rassleduyut-chp-s-samoletom-v-tverskoy-oblasti-1130903673.html

СК и Росавиации расследуют ЧП с самолетом в Тверской области

СК и Росавиации расследуют ЧП с самолетом в Тверской области - РИА Новости Крым, 23.08.2023

СК и Росавиации расследуют ЧП с самолетом в Тверской области

Специально созданная комиссия Росавиации приступила к расследованию обстоятельств и причин крушения самолета Embraer – 135 (ЕВМ-135BJ) в Тверской области. Об... РИА Новости Крым, 23.08.2023

2023-08-23T21:28

2023-08-23T21:28

2023-08-23T21:28

крушение самолета в тверской области

происшествия

новости

евгений пригожин

тверская область

росавиация

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. Специально созданная комиссия Росавиации приступила к расследованию обстоятельств и причин крушения самолета Embraer – 135 (ЕВМ-135BJ) в Тверской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Также на место выехали следователи СК России.Отмечается, что специалистам также предстоит найти бортовые средства объективного контроля для их последующей расшифровки и анализа записей "черных ящиков".По данным ведомства, самолет принадлежал компании "МНТ- Аэро", специализирующейся на бизнес-перевозках.Как сообщает пресс-служба СК России, по факту авиационного происшествия в Тверской области возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта."На место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы", - сообщили в Следкоме.На борту самолета находились десять человек, из них три члена экипажа. Предварительно, в результате крушения погибли все находившиеся на борту, среди пассажиров значится фамилия и имя Евгения Пригожина.

https://crimea.ria.ru/20230823/v-tverskoy-oblasti-razbilsya-chastnyy-samolet---chto-izvestno-1130902649.html

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крушение самолета в тверской области, происшествия, новости, евгений пригожин, тверская область, росавиация