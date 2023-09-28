https://crimea.ria.ru/20230928/respublika-nagornyy-karabakh-prekraschaet-svoe-suschestvovanie----ukaz-glavy-1131712278.html

Республика Нагорный Карабах прекращает свое существование - указ главы

Республика Нагорный Карабах прекращает свое существование - указ главы - РИА Новости Крым, 28.09.2023

Республика Нагорный Карабах прекращает свое существование - указ главы

Глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года. Об этом сообщается в указе президента... РИА Новости Крым, 28.09.2023

2023-09-28T09:32

2023-09-28T09:32

2023-09-28T09:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года. Об этом сообщается в указе президента республики.Уточняется, что данное решение принято "в связи с создавшейся сложной военно-политической ситуацией, исходя из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Арцаха, учитывая договоренности, которые были достигнуты при посредничестве командования российских миротворцев с представителями Азербайджанской Республики".Согласно этим договоренностям, жители Нагорного Карабаха, включая военнослужащих, которые сложили оружие, могут со своим имуществом и на автотранспорте добровольно и беспрепятственно проехать по Лачинскому коридору.После вступления данного Указа в силу, населению Нагорного Карабаха, в том числе, находящемуся за пределами региона, необходимо ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджанской Республикой, чтобы в дальнейшем принять решение о возможности пребывания (возвращения) в Нагорном Карабахе, уточняется в тексте.Указ вступает в силу сразу после публикации.Операция Азербайджана в Нагорном Карабахе19 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" для восстановления конституционного строя в Нагорном Карабахе. Баку сообщил, что выводит из строя позиции ВС Армении, а гражданское население и объекты инфраструктуры не пострадают. Для установления мира Азербайджан выдвинул условия: полный вывод армянских войск из Карабаха и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. В самой столице Армении начались акции протеста с призывами объявить импичмент премьер-министру страны Николу Пашиняну.20 сентября в Минобороны Азербайджана заявили, что операцию приостанавливается в 13.00. Боевые действий в Карабахе в этот день были полностью прекращены. Соответствующих договоренностей Баку и Степанакерту удалось достичь при посредничестве командования российским миротворческим контингентом, сообщили в Минобороны России.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские миротворцы эвакуировали в Нагорном Карабахе 5 тысяч человекПутин прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе В лагере миротворцев РФ в Карабахе остаются более 1300 мирных жителей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, в мире, армения, азербайджан, новости